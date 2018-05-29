Пиотровский: каждый день Рембрандты оказываются не Рембрандтами
Глава Эрмитажа Михаил Пиотровский подверг критике существующий метод определения авторства полотен картин на примере обнаружения ранее неизвестной картины Рембрандта ван Рейна.
«Постоянно происходит проблема атрибуции. Это очень сложный вопрос, связанный с авторским правом», — поделился Пиотровский в беседе с РИА «Новости», добавив, что картины якобы авторства известных художников появляются регулярно.
«Каждый день одни оказываются Рембрандтами, каждый день Рембрандты оказываются не Рембрандтами. Это такая рутинная работа музеев, и она не заслуживает того пиара, который существует. И не только не заслуживает по содержанию, а потому что все это создается дилерами, которые потом будут это все продавать. Это интересный сюжет», — уверен директор Эрмитажа, указав на то, что похожая ситуация сложилась и вокруг таких художников, как Рубенс и Леонардо да Винчи.
Пиотровский заключил, что подход к авторству должен быть иным. «А пока существует только подход рыночный: признается – покупается, продается», — резюмировал он.
Ранее картину «Портрет молодого человека» на одном из аукционов приобрел галерист Ян Сикс. Принадлежность картины наследию Рембрандта, а не одного из его учеников, подтвердили 15 реставраторов и историков искусства. Сейчас картина выставлена в Эрмитаже на Амстеле.