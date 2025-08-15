«У мужиков тоже есть чувства». Топ-50 реальных и пацанских цитат Джейсона Стетхэма

Британский актер Джейсон Стетхэм благодаря фильмам Гая Ричи прославился на весь мир. Но в России к актеру особенная любовь: ведь он не только олицетворяет принципиального «пацана с района», но и блещет остроумными цитатами на все случаи жизни, ставшими популярными в русскоязычном интернете. Большая часть фраз Стетхэма на самом деле придумана его фанатами, хотя и сам актер не прочь хлестко выразиться в интервью. «Газета.Ru» собрала 50 цитат Джейсона Стетхэма — тех, что он сказал сам, и тех, что были созданы за него.

Кто такой Джейсон Стетхэм

Уроженец графства Дербишир до работы в кино продавал поддельную парфюмерию и украшения, а в качестве хобби занимался спортом и прыжками в воду. Известно, что Стетхэм даже входил в сборную Великобритании по прыжкам в воду на протяжении 12 лет. Но, как говорил сам актер, денег это не приносило.

Популярность пришла к нему после фильма Гая Ричи «Карты, деньги, два ствола». На пробах Стетхэм изображал продавца поддельных драгоценностей, который не соглашался вернуть деньги за товар. Ричи был впечатлен аутентичностью актера. Позже он пригласил Стетхэма сняться в картине «Большой куш».

Так как фильмы Ричи особенно любят в России за близкую дворовым парням «пацанскую» эстетику, то и Стетхэм быстро стал популярным у российского зрителя.

Настоящей мировой звездой Стетхэма сделал фильм «Перевозчик», вышедший на экраны в 2002 году. Зрителям невероятно понравился молчаливый спецназовец в исполнении актера. Картина быстро окупилась в прокате. После этого Джейсон Стетхэм сыграл в продолжении «Перевозчика», а еще в картинах «Револьвер», «Адреналин», «Механик», «Профессионал» и «Защитник». В каждом из них Джейсон воплощает крутого парня, которого невозможно победить.

Стетхэм о кино

Джейсон Стетхэм не раз отвечал критикам, которые упрекали его в выборе одинаковых ролей. А еще он часто рассказывал, что благодарен режиссеру Гаю Ричи за то, что когда-то взял его играть в фильме без актерского образования.

Кинематограф буквально меня с улицы подцепил — когда Гай Ричи увидел меня в Лондоне и дал мне шанс. Ну а раз я не шел к этому годами и тяжким трудом, то на хрена мне серьезно к себе относиться?

Он (Гай Ричи) сказал мне, что может взять парня с театральным образованием, но он не научится тому, что умею я. О таком в учебниках не пишут.

Я бы и бесплатно снялся, лишь бы попробовать что-нибудь новое. У меня уже было три профессии: гребаный уличный продавец, спортсмен и вот теперь актер. То есть у меня было две профессии.

Он больше всех ответственен за то, чем я занимаюсь сейчас. Он во всем виноват. Я научился у него всему, чему нужно было научиться в начале. По сути, он научил меня, как делать то, что нужно перед камерой. Такие уроки актерского мастерства с Гаем. Если я буду плох, это будет на его совести.

У актера свой взгляд на киноиндустрию. Например, Стетхэм не раз говорил, что никогда не сыграет Супермена — не представляет себя в супергеройском плаще и трико. Актеру больше по душе создавать развлекательные фильмы для зрителей, но с опорой на реальные истории.

У меня такой деревенский взгляд на жизнь: куй железо, пока горячо. Когда нет денег, чувствуешь себя фигово. А когда они появляются, то уже не хочется говорить: «Я слишком хорош для этого кино».

У меня не бывает острого желания попытаться что-то себе доказать, взять и сказать себе: «О, я должен это попробовать. Мне надо на театральную сцену Шекспира играть». Шекспир крут, спору нет, но не для меня.

Получать актерское образование Стетхэм не планирует. Актер считает, что к исполнению ролей брутальных мужчин у него и без того есть способности. А еще он просит уважать труд режиссеров и других участников съемочной группы.

У меня ведь нет традиционного опыта, как у большинства актеров. Я не знаю, как готовиться к роли через наблюдение за другими. Я стараюсь максимально достоверно воплотить на экране то, что написано в сценарии.

Режиссер — это рама. Оператор — колеса. И от фильма к фильму компоненты меняются. Иногда получается Ferrari, а иногда долбаный Fiat Panda.

Я стараюсь прислушиваться к своему внутреннему голосу и играть тех ребят, с которыми бы сам был не против выпить. Тех, кто по-настоящему близок мне по духу.

Я привык играть крутых парней.

Я не тот, кто страдает. Обычно я силач, который надирает всем остальным задницу.

Кто-нибудь обязательно засунет себе огромный багажник в зад, если в какой-то момент не пустит меня сесть за руль!

Я всего лишь хочу делать фильмы, которые делаю. А уж люди пусть сами решают, приходить им или нет.

Тем, кого вдохновляют мои герои, лучше бы подумать еще разок.

Работа в киноиндустрии всегда вызывает желание ущипнуть себя. Оглядываясь назад, я не вижу перехода от своей прежней деятельности к миру гламура. Я все еще щипаю себя спустя пару десятилетий. Старая рука теперь вся в синяках.

Стетхэм о спорте

Хоть Джейсон Стетхэм и называл спорт просто хобби, это значительная часть его жизни. Еще до кинокарьеры он участвовал в соревнованиях по прыжкам в воду и мечтал поехать на Олимпийские игры в составе сборной Великобритании. На киноплощадке актер выполняет все трюки сам. Для зрелищных сцен с участием Стетхэма не требуется каскадер.

Когда я рос, у отца не было гантелей, поэтому он сделал себе скамейку для жима. Вместо поношенной куртки у него была «поношенная» скамейка для жима.

Я провел 12 лет в национальной команде. Это был отличный опыт: путешествовать по миру и соревноваться. Это учит дисциплине, сосредоточенности и, безусловно, удерживает от неприятностей.

Я вообще думал быть каскадером, так как у меня была страсть к получению новых физических навыков. Я ведь перед этим занимался спортом очень активно: гимнастика, прыжки с трамплина, дайвинг.

У меня было хорошее физическое начало в юности, я развивал навыки боевых искусств, своего рода чувство высоты, и я интегрировал эти навыки в жанр боевика.

Как другие учились в актерских школах, так и у меня были годы подготовки другого рода — практически каскадерской подготовки. Я прыгал в воду с высокой платформы, я изучал боевые искусства. И если кто-то учился актерству, то я почти 20 лет учился трюкам. Не пропадать же этому!

Своеобразное желание вытворять всякие дурацкие трюки и привело меня в итоге к кино. Но многие из них у меня еще не было шанса сделать.

Самые сумасшедшие трюки в своей карьере я выполнял на площадке «Перевозчика 2» в Майами. Вот где я шел на совсем уж большой риск, неоправданно большой. Мне повезло, что я не пострадал.

В жизни Джейсон Стетхэм любит пробовать новые виды спорта и чувствовать адреналин при экстремальных прыжках.

Мне нравится кататься на вейкборде, нравится вытворять всякие безумные штуки на гидроцикле. Виндсерфинг. Водные лыжи. Я перепробовал почти все виды боевых искусств. Я так много всего перепробовал. Если бы кто-то спросил: «Хочешь научиться скалолазанию?», я бы сразу оказался рядом.

Меня всегда увлекали машины и гонки, хотя я никогда в них не участвовал. Я несколько раз катался на картинге с друзьями, но я смотрю гонки Формулы-1 и хожу на «24 часа Ле-Мана». Думаю, большинству мужчин такие вещи в той или иной степени интересны. Во всяком случае, больше, чем составление букетов!

Актер очень серьезно относится к своей физической форме. Стетхэм признавался: раньше он мог тренироваться до посинения перед работой в кадре, а по завершении съемочного процесса выпить пару пинт пива. Теперь он относится к тренировкам ответственнее. Актер любит тренировки, которыми занимаются бойцы ММА и не понимает спокойные физические активности вроде йоги или растяжки.

Когда качаешься по утрам, то у тебя никогда не будет отмазки типа «Нет времени», «Поздно вернулся с работы» или «Пришлось бежать на срочную встречу». Если первым делом утром тренироваться, то на занятия всегда будет время.

Вся суть моих тренировок — сделать так, чтобы в зале не было скучно.

Бегать на дорожке — это самое идиотское занятие в зале, что можно себе представить. Мое кардио — это моя тренировка. Эллипсоидный тренажер вообще никому не нужен — это просто тупая трата времени.

Мне платят за то, что я снимаю футболку.

Тренироваться нужно не только мышцами, но и головой.

Стетхэм о себе и мотивации

В интервью Джейсон Стетхэм много рассказывал о себе и о детстве.

Я как гамбургер — что видишь, то и получаешь.

Я смотрю на своих маму и папу — они встают, ходят каждый день, занимаются бальными танцами и счастливы, как две свиньи в дерьме, как мы говорим.

Я в каком-то смысле вырос на улицах. Мутил разные делишки на перекрестках.

Меня мотивирует сам факт того, что я не хочу возвращаться на чертовы улицы и снова начинать продавать часы.

Мы никогда не говорили, что это золото. Никогда не обещали покрытия золотом. И если кто-то наивно думал, будто мы торговали золотом, то они были идиотами. Это уж точно не моя проблема!

У меня есть некие представления, что хорошо, а что плохо, что стоит делать, а чего нет. Просто я не записываю их на бумажку, а живу как все остальные.

Так что вот мой девиз: не высовывайся, но держи ухо востро.

Много сиюминутной, напыщенной ерунды летит в твоем направлении. Только знай, уворачивайся.

Я мужчина, да. И мне свойственны все те вещи, которые любят мужики вроде меня. Люблю делать вещи своими руками. Люблю нести ответственность. Стараюсь быть хорошим отцом и надежным защитником своей леди.

У нас, мужиков, тоже чувства есть.

Актер даже признавался в любви к россиянам:

Люблю русских людей — мужики суровые, а женщины очень красивые.

Мем «цитаты Джейсона Стетхэма»

В интервью Джейсон Стетхэм так часто выдавал философские фразы, что россияне начали делать с ними мемы. Тренд распространился по Рунету: фотографии Джейсона Стетхэма подписывали его собственными цитатами. А позже на изображениях с актером появились фейковые фразы, которые актер на самом деле не говорил.

Например:

«Мама не учила ругаться матом. Жизнь научила не ругаться матом при маме»;

«Лучше с пацанами на велике, чем с чертями на «гелике»»;

«Работа — не волк. Все, что не волк — не волк»;

«Мужик сказал — мужик сделал. Не сделал — сказал еще раз»;

«Нормально делай — нормально будет»;

«Одна ошибка — и ты ошибся»;

«Не бойся ножа, бойся вилки. Один удар — четыре дырки»;

«Шаг влево, шаг вправо — два шага»;

«Если закрыть глаза, становится темно»;

«Если тебе где-то не рады в рваных носках, то и в целых туда идти не стоит».

В 2014 году в социальных сетях появилось несколько групп под названием «Цитаты Джейсона Стетхэма», хотя на самом деле там публикуют фразы из «пацанских» пабликов. Чаще всего в них обыгрываются харизма и жизненная позиция актера. А еще в цитатах Стетхэм «рассуждает» о важности дружбы, сосредоточенности и дисциплины. Со временем творчество фанатов актера разрослось. В Сети появились отрывки из интервью Стетхэма, где наложена смешная озвучка.

Реакция Джейсона Стетхэма на мемы с ним

Сам актер знает о мемах, созданных с ним, и относится к этому позитивно. На одном из интервью ему показали фото забора, где был портрет Стетхэма. Рядом было написано:

«Не проси уважения. Делай так, чтобы уважали».

Актер засмеялся и заявил, что польщен.

В начале 2020 года множество российских пользователей начали писать фейковые цитаты Джейсона Стетхэма в комментариях к его публикациям в социальных сетях. Однажды и сам актер поучаствовал во флешмобе: он опубликовал совместную фотографию с военным британского спецподразделения SAS Кристианом Крейгхедом в своем аккаунте и подписал ее: «Те, кто знают...знают». Поклонники актера оценили его шутку и добавили в комментариях несколько цитат, которыми в будущем мог бы воспользоваться их кумир.