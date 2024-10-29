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Федор Бондарчук вслед за Паулиной Андреевой рассказал о своей жизни

Режиссер Бондарчук поделился информацией, как он сейчас живет

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Светская пара — режиссер Федор Бондарчук и актриса Паулина Андреева — продолжают игнорировать слухи о своем расставании. Именитый режиссер рассказал, как сейчас живет, об этом написало kp.ru.

Авторы издания напомнили, что в последнее время разговоры о разводе становятся все более частыми, и есть предположения, что пара не вместе с весны, однако официального заявления о разводе они пока не подали.

Недавно супруги дали интервью с небольшим интервалом, в которых старались избегать обсуждения «острых» тем. Тем не менее некоторые их высказывания натолкнули поклонников на мысли о сложностях в отношениях.

Андреева затронула тему ревности и одиночества, отметив: «Важно научиться любить себя в одиночестве и быть своим лучшим другом». Это заставило фанатов предположить, что супруги действительно разошлись.

Тем временем Бондарчук поделился своими мыслями о жизни и работе. Он признался, что погружен в множество важных проектов, требующих его постоянного внимания. Режиссер не только занимается фильмами, но и управляет школой кино и телевидения, а также киностудией.

Он также вспомнил о своих родителях — знаменитом режиссере Сергее Бондарчуке и актрисе Ирине Скобцевой, которые воспитывали его в строгости. Бондарчук рассказал, как отец не стеснялся делать замечания даже взрослому сыну за неподобающее поведение.

Андреева же заявила о задаче «выжить» в браке на фоне слухов о разводе с Бондарчуком. Пара жената с сентября 2019 года. Церемония с широким размахом прошла в Юсуповском дворце Санкт-Петербурга. Разница в возрасте между супругами составляет 21 год. У пары есть сын Иван.

Ранее звезда «Универа» развелся с женой.

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