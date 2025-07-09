Раскрыта причина желания Андреевой развестись Бондарчуком: «Сотрудничает с душителями свобод»

«Героиня Татлера»: Андреева разводилась с Бондарчуком из-за его работы с властью

Актриса Паулина Андреева подала на развод с Федором Бондарчуком по «идеологическим причинам». Об этом сообщает Telegram-канал «Героиня Татлера».

«Типа Бондарчук активно сотрудничает с душителями свобод. А она не такая!» — сказано в посте.

Потом, утверждает Telegram-канал, Андреевой пришлось пересмотреть свои принципы, поэтому она передумала расставаться с постановщиком. Это случилось после того, как мировые бренды ушли с российского рынка, а сотрудничество актрисе стали предлагать компании наподобие «мутнейшего бренда «Кролик что-то знает».

«Но если так, то уже и разводиться вроде не из-за чего?» — подчеркивается в публикации.

Накануне издание kp.ru сообщило, что Федор Бондарчук и Паулина Андреева решили сохранить брак после слухов о разрыве. Согласно информации инсайдеров, режиссер намерен «вернуть жену». Также интернет-пользователи заметили, что актриса удалила публикацию о разводе в соцсетях.

В марте 2025 года Андреева и Бондарчук сообщили о расставании после девяти лет совместной жизни. Официально они были женаты шесть лет. У них есть общий четырехлетний сын Иван, которого артисты скрывают от публики.

Ранее певица Анна Asti намекнула на разрыв с мужем.