Федор Бондарчук купил квартиру в Санкт-Петербурге

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак сообщила на вечере «Вид на Неву», что режиссер Федор Бондарчук приобрел недвижимость в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает woman.ru.

По словам Собчак, Бондарчук вместе с женой Паулиной Андреевой купил квартиру в Северной столице России. Об этом телеведущая узнала из личной беседы с режиссером.

«Тот редкий случай, когда я узнала о застройщике не от самого застройщика, хотя я его вроде тоже знаю, а от своих близких друзей – Федора (Бондарчука) и Паулины Андреевой. В одной из бесед они стали мне показывать фотографии и говорить: «Ксюх, посмотри, нравится? Красиво? Правильное место?» — поделилась журналистка.

В 2019 году Бондарчук женился на актрисе Паулине Андреевой, с которой начал встречаться еще в 2015 году. В 2021 году у них родился сын Иван.

До брака с артисткой Бондарчук был женат на модели Светлане Рудской. В их союзе появились на свет двое детей — сын Сергей и дочь Варвара.

В сентябре Симоновский районный суд города Москвы зарегистрировал иск телеведущей Рудской к Бондарчуку.

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