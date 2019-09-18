Не как у Собчак: Бондарчуку удалось скрыть свою свадьбу

Режиссер Федор Бондарчук и актриса Паулина Андреева до последнего хранили в секрете детали своей свадьбы и даже смогли обвести журналистов вокруг пальца в вопросе места проведения мероприятия.

Изначально предполагалось, что торжества пройдут в Доме Беггровых, где с раннего утра шла погрузка мебели, декораций, алкоголя и продуктов. Над лестницей была установлена арка, ведущая в парадные залы, а украшение интерьера собравшиеся сравнивали с оформлением свадьбы телеведущей Ксении Собчак и театрального режиссера Константина Богомолова.

«Честно скажу, место торжества не сообщалось до последнего. Все в тайне, в строжайшем секрете, никому ничего я рассказывать не могу, извините. Чтобы вы понимали: нас даже попросили не снимать фото и видео на самом торжестве, чтобы это не появилось потом в соцсетях», — сказал один из гостей свадьбы сайту kp.ru.

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Однако настоящее бракосочетание прошло в Юсуповском дворце, известном как место, где убили Григория Распутина. Это могло повлиять на решение Бондарчука и Андреевой выбрать дворец для церемонии, так как невеста играла жену убийцы Распутина в фильме Андрея Малюкова «Григорий Р.».

Вместе с супругами на сцену домашнего театра Юсуповского дворца поднялся актер Константин Хабенский, снимавшийся вместе с Андреевой в сериале «Метод», который и зарегистрировал их брак.

«Когда мы шли мимо одного из залов, там уже было какое-то «тунц-тунц». Я не понимала, что вообще происходит в музее: везде бегали какие-то мужчины во фраках, ставили фуршетные столики в Белоколонном зале, еще была такая разноцветная круглая штука, видимо для фоток. А когда экскурсия стояла на парадной лестнице, подошла какая-то женщина и сказала экскурсоводу: так, вы здесь не ходите, нам эта лестница сейчас срочно нужна!» — рассказала «Московскому комсомольцу» одна из посетительниц дворца.

Среди гостей, которые прибыли на церемонию, заметили генерального директора Первого канала Константина Эрнста, дочь первого президента России Татьяну Юмашеву, ресторатора Аркадия Новикова, директора СТС Вячеслава Муругова, режиссера Резо Гигинеишвили, гендиректора «Ленфильма» Эдуарда Пичугина, актеров Игоря Золотовицкого, Игоря Угольникова, Константина Крюкова.

Среди звезд, посетивших свадьбу Андреевой и Бондарчука также оказались и недавние молодожены Ксения Собчак с Константином Богомоловым. На красной дорожке телеведущей на подол вечернего платья случайно наступил один из «дворецких», который укрывал ее зонтом от дождя.

Московских гостей, прибывших на петербургскую свадьбу, разместили в пятизвездочном отеле «Европа», откуда доставляли к Юсуповскому дворцу на микроавтобусах, чтобы сохранить конспирацию вокруг торжеств. При этом организаторы отдали охране приказ скрывать зонтами лица прибывающих на свадьбу.

Сами молодожены попали во дворец с черного хода, проскользнув мимо объективов фотокамер. На торжественной части праздника они станцевали свой первый танец в качестве супругов под песню рэпера Feduk «Хлопья летят наверх».

После этого цветы и подарки молодоженам стали выносить из дворца, а гости стали покидать здание по специальному коридору, составленному двумя рядами охранников вдоль красной дорожки, и садиться в черные микроавтобусы, которые повезли их на неофициальную часть праздника.

Все это время журналистам не удавалось поймать виновников торжества. Первые кадры с ними были сделаны в 3.12 мск и опубликованы в телеграм-канале Mash. На них Бондарчук и Андреева покидают Дом Беггровых и садятся в автомобиль.

Как выяснилось позднее, тайну вокруг свадьбы удалось сохранить в том числе благодаря просьбе ко всем гостям не брать с собой смартфоны и по необходимости пользоваться кнопочными телефонами. Поделиться деталями происходящего удалось лишь немногим.

Так, певица Светлана Лобода опубликовала в сторис своего инстаграма фотографию торта, которым угощали на свадьбе, а актриса Оксана Фандера выложила снимок «антипохмельного набора», который вручили молодожены собравшимся — он включал в себя таблетки от похмелья, жвачку, шоколадный батончик, пластыри и патчи для глаз. В записке, приложенной к набору, говорилось: «Не сдерживайте себя, будьте красивыми и пьяными».