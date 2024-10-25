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Андреева заявила о задаче «выжить» в браке на фоне слухов о разводе с Бондарчуком

Актриса Паулина Андреева заявила, что в браке стоит задача выжить

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Актриса Паулина Андреева в беседе с marieclaire.ru высказалась о браке на фоне слухов о разводе.

По словам Андреевой, многие говорят, что институт брака становится не актуальным и никому не нужным, так как есть перенасыщение и нет «задачи вместе выжить». Актриса с этим не согласна. По ее мнению, задача выжить ярко проявлена.

«Просто сегодня мы выживаем если не на уровне базовых потребностей, то психологически. В современном мире, который очень суров, человеку нужен человек», — поделилась артистка.

Паулина Андреева замужем за режиссером Федором Бондарчуком с сентября 2019 года. Церемония с широким размахом прошла в Юсуповском дворце Санкт-Петербурга. Разница в возрасте между супругами составляет 21 год. У пары есть сын Иван.

В сентябре kp.ru со ссылкой на Telegram-канал «Антиглянец» сообщил, «слухи о расставании Федора Бондарчука и Паулины Андреевой — не просто слухи». Пара появляется на публике по отдельности и без обручальных колец. Других подтверждений этой информации пока нет, но в сети поклонники обсуждают расставание.

Ранее звезда «Универа» развелся с женой.

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