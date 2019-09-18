Лучше, чем у Собчак: в чем Андреева вышла за Бондарчука

17 сентября состоялась свадьба кинорежиссера Федора Бондарчука и актрисы Паулины Андреевой — она проходила в обстановке такой секретности, что молодая жена, 30-летняя звезда сериала «Оттепель», опубликовала фотографию своего свадебного платья, созданного российским модным домом, только днем позже. Новая жена Бондарчука не стала делиться со своими подписчиками в инстаграме геолокацией, а просто отметила бренд на фото.

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Явно непростой для пошива и носки наряд оказался гораздо интереснее, чем тот, в котором на первой светской свадьбе сезона, появилась Ксения Собчак. Однако разглядеть его во всех деталях оказалось невозможно — Паулина Андреева выложила одну, причем изрядно отретушированную, фотографию, сделанную сзади, так что о самом платье у нас до сих пор очень размытое представление.

Скорее всего, публике в основном показали не столько платье, сколько длинную атласную накидку с широким подолом, по краям расшитую геометрическими узорами. А о платье, которое виднелось из-под нее, можно только сказать, что у него были небольшой вырез на спине и кружевные бретели. На голове Андреевой была простая белая фата без вышивки и кружева, которая доходила до края шлейфа.

Как и следовало ожидать, невеста позаботилась и о втором платье, в котором будет удобно веселиться после церемониальной части вечера — о нем стало известно чуть больше, чем о первом, благодаря представителям СМИ, дежурившим у места проведения торжества в 3 часа ночи. Молодожены выходили к машине из здания в сопровождении нескольких охранников, но журналисты успели снять жемчужное мини-платье на бретелях из лент, а когда Паулина повернулась к ним спиной перед тем, как сесть в автомобиль, камеры заметили, что молния на праздничном платье была слегка расстегнута. Сам Бондарчук был в классическом черном смокинге и без галстука.

О ходе самого мероприятия известно немного — молодожены попросили своих гостей провести этот вечер, не выкладывая ничего в соцсетях. Подобная любовь к секретности настолько несвойственна представителям отечественного бомонда, что мы не удивимся, если жених и невеста предварительно попросили всех подписать подобие договора о неразглашении.

Телеграм-канал «Антиглянец» сообщил, что на праздник по случаю заключения брака (влюбленные якобы расписались еще 1 сентября в одном из ЗАГСов Санкт-Петербурга) было приглашено 200 гостей, а ведущим выбрали Игоря Верника. Канал Mash сообщил, что о месте проведения банкета гости не знали до самого приезда, потому что их независимо от регалий пересаживали в специальные мини-автобусы, чтобы сохранить статус секретности. Известно, что для проведения мероприятия в Санкт-Петербурге сняли особняк XVIII века, известный как Дом Беггровых. Аренда здания на Невском проспекте обойдется всем желающим в сумму чуть меньше 200 тысяч рублей.

В прошлую пятницу Верник проводил свадьбу друзей пары — Константина Богомолова и Ксении Собчак: вчера журналистка выложила в свои сториз в инстаграм видео, на котором она позирует в вечернем платье, и подписала его: «Ну чо, Питер? Пошумим?».

Одной из немногих деталей, о которой приглашенные были уведомлены заранее, было именно то, что «шума» будет предостаточно — вместе с бумажными приглашениями знаменитости разослали миниатюрные комплекты со средствами от похмелья.

Актриса и супруга режиссера Филиппа Янковского Оксана Фандера выложила фото импровизированного «набора» в свой инстаграм —

на черном бархатном мешочке с надписью «Hangover Kit» («Похмельный набор») помимо активированного угля и классических медикаментов от недомогания на следующий день после вечеринки гостям положили шоколадный батончик, пару видов жвачки, патчи и пластыри. В сопроводительной записке гостям советовали не думать о последствиях: «Не сдерживайте себя!»

Если вы когда-нибудь были на большой свадьбе, вы согласитесь, что здесь было предусмотрено все, не хватало разве что мягких тапочек. Фандера запостила еще один снимок — на этот раз тарелки с борщом — утром 18 сентября со словами: «Раннее утро следующего дня. Пусть все будут счастливы, а остальные — живы».