Раскрыты детали иска экс-жены Бондарчука к продюсеру: «Хочет 50% его бизнеса»

Подруга телеведущей Светланы Бондарчук рассказала изданию kp.ru, что стало причиной иска модели к бывшему мужу, продюсеру Федору Бондарчуку.

В марте Бондарчук обратилась в суд, чтобы разделить совместно нажитое имущество с бывшим мужем. Причина до сих пор не известна, поскольку сама Светлана не комментирует эту информацию. До этого телеведущая уже подавала несколько раз в суд на продюсера, однако иски не принимались из-за ошибок в документах.

«Федор перестал содержать Светлану, поэтому она хочет отсудить у Бондарчука 50% его бизнеса. Она считает, что муж должен ей половину доходов, полученных им от проектов, на которых он зарабатывал во время их брака», — пояснила подруга модели, пожелавшая не раскрывать свое имя.

Также, заявила женщина, модель хочет отсудить у бывшего мужа загородный дом и столичную квартиру на Мосфильмовской улице, которые перешли к Бондарчуку после развода.

Федор и Светлана Бондарчук развелись в 2016 году после 25 лет брака. В их союзе родились двое детей: сын Сергей и дочь Варвара.

Сейчас телеведущая замужем за продюсером Сергеем Харченко, 15 августа 2023 года супруги сообщили о пополнении в семье.

Федор Бондарчук женился во второй раз на актрисе Паулине Андреевой, церемония состоялась 17 сентября 2019 года. У пары есть сын Иван, родившийся в 2021 году.

Ранее актриса Моряк согласилась, что прославилась благодаря своему мужу Андреасяну.