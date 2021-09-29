Бондарчук впервые рассказал о своем сыне от Андреевой

Актер, режиссер и сценарист Федор Бондарчук во эфире шоу «Вечерний Ургант» на «Первом канале» впервые рассказал о полугодовалом сыне от актрисы Паулины Андреевой.

По словам 54-летнего Бондарчука, он показывал сыну фотографию его знаменитого деда — актера и режиссера Сергея Бондарчука. «Мой сын Ванечка, которому шесть с половиной месяцев, уже видел дедушку. Я показывал ему фотографию отца. Он умненький, глаза очень умные. Мне кажется, он понял, о ком идет речь», — поделился артист в беседе с Иваном Ургантом.

Бондарчук и 32-летняя Андреева поженились в 2019 году. Сын Иван родился у пары 2 марта 2021 года после тайной беременности актрисы.

До этого Федор Бондарчук был женат на Светлане Рудской (Бондарчук), главном редакторе журнала «Hello!». В браке родилось двое детей — уже взрослые сын Сергей и дочь Варвара. Для Андреевой ребенок от Бондарчука стал первым.