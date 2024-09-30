Синицына ответила на слухи о романе с Бондарчуком

Актриса Софья Синицына опровергла в беседе с womanhit.ru, что завела роман с режиссером Федором Бондарчуком.

По данным издания, есть слух, что Бондарчук расстался с Паулиной Андреевой из-за Синицыной. Режиссер познакомился с актрисой на съемках сериала «Чистые». Как отмечает WomanHit, якобы из-за артистки пара рассталась.

«Это неправда. Не комментирую», — заявила Синицына.

Федор Бондарчук и Паулина Андреева поженились в сентябре 2019 года. Церемония с широким размахом прошла в Юсуповском дворце Санкт-Петербурга. Разница в возрасте между супругами составляет 21 год. У пары есть сын Иван, которому сейчас три года.

В сентябре kp.ru со ссылкой на Telegram-канал «Антиглянец» сообщил, «слухи о расставании Федора Бондарчука и Паулины Андреевой — не просто слухи».

Пара появляется на публике по отдельности и без обручальных колец. Других подтверждений этой информации пока нет, но в сети поклонники обсуждают расставание.

В последнее время Бондарчук все чаще приходит на мероприятиях один. Говорят, что Андреева не любит светскую жизнь и избегает премьер и вечеринок.

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