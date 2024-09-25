В сети обсуждают раздор в отношениях Федора Бондарчука и Паулины Андреевой

Слухи о разводе Федора Бондарчука и Паулины Андреевой ходят уже несколько месяцев. Telegram-канал «Антиглянец» написал: «Слухи о расставании Федора Бондарчука и Паулины Андреевой — не просто слухи».

Пара появляется на публике по отдельности и без обручальных колец. Других подтверждений этой информации пока нет, но в сети поклонники обсуждают расставание.

Федор Бондарчук и Паулина Андреева поженились в сентябре 2019 года. Церемония с широким размахом прошла в Юсуповском дворце Санкт-Петербурга. Разница в возрасте между супругами составляет 21 год. У пары есть сын Иван, которому сейчас три года.

В последнее время Бондарчук все чаще приходит на мероприятиях один. Говорят, что Андреева не любит светскую жизнь и избегает премьер и вечеринок. Она не спешит опровергать слухи о размолвке.

Среди возможных причин разногласий называют творческие разногласия. Актриса начала работать как сценарист, и некоторые профессиональные моменты могли стать источником конфликтов. Также обсуждается версия о политических разногласиях: известно, что Андреева была близка с режиссером Авдотьей Смирновой, которая эмигрировала из России в 2022 году.

Ранее суд отказался рассматривать иск Светланы Бондарчук к бывшему мужу.