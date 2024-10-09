Названы причины развода Паулины Андреевой и Федора Бондарчука

Актриса Паулина Андреева ушла от супруга Федора Бондарчука в апреле текущего года. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на близких друзей знаменитостей.

Причиной развода пары друг Бондарчука назвал то, что супруги не сошлись характерами. По его словам, режиссер до сих пор любит Андрееву и хочет ее вернуть. Он не исключил, что знаменитости в итоге помирятся.

«Паулина — интроверт, ведет достаточно замкнутый образ жизни, не любит шумные компании. А Федор не прочь широко и шумно погулять. Паулина устала от этих бесконечных застолий», — заявил инсайдер.

По информации издания, Бондарчук и Андреева еще не подали на развод, однако сейчас живут раздельно: артистка находится в Санкт-Петербурге, а режиссер — в Москве.

Знакомые Андреевой рассказали kp.ru другую версию разлада между звездами. По их словам, супруги могли поругаться из-за позиции Андреевой по отношению к актерской профессии. Артистка не хочет больше сниматься в кино и желает начать работать как сценарист и режиссер.

«Ее проект «Актрисы», как говорят, не принес большой прибыли, и Федор не готов рисковать большими бюджетами. Бондарчук очень переживает, говорят, он в депрессии», — рассказал собеседник kp.ru.

Федор Бондарчук и Паулина Андреева поженились в сентябре 2019 года. Церемония с широким размахом прошла в Юсуповском дворце Санкт-Петербурга. Разница в возрасте между супругами составляет 21 год. У пары есть сын Иван, которому сейчас три года.

О том, что знаменитости разводятся, появились слухи в конце сентября. При этом официального подтверждения этой информации не было.

Ранее Самбурская призналась, что выбрала профессию актрисы из-за денег.