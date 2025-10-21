«На его творчестве воспитывался Тарантино»: друзья и коллеги — о Никите Михалкове

21 октября Никите Михалкову исполнилось 80 лет. К юбилею «Газета.Ru» поговорила с его друзьями и коллегами — о выдающемся таланте и человеческих качествах одного из величайших представителей нашего кинематографа.

Евгений Стеблов, работал с Михалковым в «Я шагаю по Москве», «Перекличке» и других проектах:

— Мы знакомы лет с 15, когда были в драматической студии при Театре Станиславского — друзьями тогда еще не являлись. А потом встретились на картине «Я шагаю по Москве» и сблизились. Подружились же на фильме «Перекличка».

И наша дружба всегда была творческой. Но началась с конфликта — спорили о природе подвига. Я считал, что истинный подвиг — бессознательный. А Никита — что сознательный.

close Никита Михалков и Евгений Стеблов в фильме «Я шагаю по Москве», 1963 год РИА Новости

Мы с ним вместе писали, у нас есть сценарий, который, к сожалению, не реализовался. Речь про проект «Барьер» — историю о человеке в концлагере. Текст создавали перед брежневской эпохой, но с ее наступлением поняли, что сценарий уже вряд ли будет реализован.

Одно время Михалков мне делал комплименты, что я лучше артист, чем он. Серьезно это не воспринимал, но уже потом понял, что в тот момент в нем рождался режиссер. В Щукинском училище он удачно поставил отрывок «12 разгневанных мужчин», спустя годы снимал по этой ситуации фильм. И экранизировал мой рассказ — это была одна из его первых лент как постановщика, она называлась «А я уезжаю домой». Снимали в Крыму, главную роль играл Сережа Никоненко. Помню свое ощущение после просмотра — осознал, что мой друг Никита Михалков является талантливым режиссером. У нас, повторюсь, никогда не было бытовой дружбы. Хотя иногда ходили вместе по ресторанам. При этом выпивкой не увлекались. Я имел честь быть знакомым не только с самим Никитой Сергеевичем, но и с другими членами его семьи. Все они — большие труженики, всегда вкалывали.

Я всегда болею за Никиту Сергеевича. И когда вижу в прессе уколы в его адрес, становится неприятно. Потому что пишут неправду . Он очень трогательный человек, очень талантливый, очень трудоспособный, фантастически трудоспособный. Умеет дружить. Хочу ему пожелать, чтобы не было никаких физических проблем и чтобы он смог воплотить в жизнь все свои замыслы.

close Режиссер Никита Михалков на съемках советско-итальянского художественного фильма «Очи Черные» по мотивам произведений Антона Чехова, 1986 год Виталий Арутюнов/РИА Новости

Ольга Хохлова, снималась у Михалкова в фильме «12»:

— В юности, когда сомневалась, кем быть — может, геологом, или стюардессой, или балериной, — я посмотрела фильм «Неоконченная пьеса для механического пианино». И моя жизнь изменилась — приняла решение стать артисткой и только артисткой. Конечно, мечтала сниматься в кино у Никиты Сергеевича так страстно, что когда мы встретились на пробах фильма «12», разволновалась и бросилась к нему с поцелуями.

До сих пор для меня загадка, почему Никита Сергеевич меня утвердил: или пробы ему понравились, или я его очень крепко поцеловала. Шутки шутками, а история реальная.

На съемках были наши мастодонты — Валентин Гафт, Сергей Гармаш, Михаил Ефремов, Сергей Газаров, Сергей Маковецкий, Александр Адабашьян… Было на площадке человек 50 в сцене суда. Я прикоснулась к этой атмосфере предельного внимания, уважения, трепета, глубочайшего понимания актера и любви к нему. Такое отношение — или, я бы даже сказала, служение актеру, искусству — меня ранило на всю жизнь. И теперь ищу это искусство в каждом начинании, в каждом проекте.

Никита Сергеевич Михалков — уникальный, единственный, искренний, тонкий, трепетный, незаменимый, любимый, великий.

close Никита Михалков в фильме «12» Студия Тритэ

Карен Шахназаров:

— Никита Сергеевич — выдающийся кинорежиссер и актер, фигура огромного масштаба в нашей культуре. И не только в культуре — в общественной жизни. К юбилею хочется пожелать Никите Сергеевичу здоровья и сохранения той творческой энергии, с которой он работает на благо нашей великой страны.

close Режиссер- Никита Михалков, актрисы Нонна Мордюкова (слева) и Светлана Крючкова (справа) на съемках фильма «Родня», 1982 год Пошвыкин/РИА Новости

Виталий Максимов, художественный руководитель видеоотдела «Студии «ТРИТЭ» Никиты Михалкова»:

— Это великий человек и потрясающий мастер. Я знаком с ним 40 лет — и 32 года работаю в его студии. Когда-то портрет Никиты Сергеевича висел во всех парикмахерских, сберкассах, конторах, где трудилось много женщин. Висели календари, на которых Никита Сергеевич в соломенной шляпе улыбался в свои замечательные усы и глядел на всех проходящих. Женщины его очень любили и любят по-прежнему, потому что он красивый, талантливый, успешный, всемирно известный кинорежиссер, сценарист, общественный деятель.

Помню, как Джеральдина Чаплин, дочь Чарли Чаплина, приехав в Москву, встала на колено перед Никитой Михалковым на сцене. Это была не показуха, а ее искреннее отношение к величию, о котором мы с вами говорим, творческому величию. Мне вспоминаются слова французского актера Пьера Ришара, который сказал, что во Франции Россия представляется в образе книг Достоевского, Тургенева, Толстого, Чехова. А если брать кинематограф, то в фильмах Никиты Михалкова . Ален Делон говорил, когда завершал кинокарьеру, что если его пригласит сниматься Михалков, он, несмотря на решение об уходе, отзовется. Или Тарантино, я это слышал сам, сказал, что был воспитан в том числе и кинематографом Никиты Михалкова.

Сегодня его день рождения, ему 80. Но этот возраст невозможно Михалкову пристроить, потому что он всегда остается молодым, энергичным, самоотверженным, добрым, очень талантливым человеком.

Анастасия Имамова, снималась у Михалкова в «Солнечном ударе»:

— Никита Сергеевич — личность огромного масштаба, невероятного таланта и энергии. Работать с ним было огромным удовольствием, я безмерно благодарна судьбе, что мне посчастливилось сниматься в его потрясающей картине «Солнечный удар». Мы много готовились с Никитой Сергеевичем к роли Татьяны, он настолько тонко направлял и помогал, что мне даже не хватает слов это описать — остались только самые яркие эмоции и впечатления.

Никита Сергеевич невероятно чувствует актеров. Он, как сканер, считывает, куда направить, как помочь и как реализовать то, что в тебе заложено, чтобы воплотить именно тот образ, который видит . Очень запомнилось то, как я приходила на репетицию — и он встречал меня с раскрытыми объятиями, говорил: «Прекрасная, дорогая, талантливая, раскрывай свои крылышки, лети, лети, лети!» После этих слов понимала — смогу сыграть любую сцену, так как режиссер мне настолько доверяет и верит меня, что дает карт-бланш.

У меня есть два ярких воспоминания с Михалковым. Первое — кастинг. Никита Сергеевич устроил личную встречу с актерами, все происходило в присутствии продюсеров, сценаристов, помощников на «Мосфильме». Когда дошла очередь до меня и мы начали общаться, сердцебиение зашкаливало от ответственности. В тот момент он сказал: «Ну что, приступим?» А я ему напрямую заявила: «Знаете, мне кажется, вы можете меня утвердить без проб». Он спросил: «Почему?» Я ответила: «Потому что подхожу на роль идеально! А сейчас мне надо бежать». Конечно, в тот момент понимала, что трушу и пытаюсь избежать прямого кастинга, но мне ужасно хотелось получить эту роль. И моя наглость возымела успех! Он сказал: «Хорошо, дорогая, ты тут утверждена, беги» .

Другое воспоминание — первый съемочный день в Швейцарии. До этого мы готовились около недели: грим, костюмы, каждое утро репетировали несколько моих сцен. И вот наступил момент «икс»: увидела множество камер вокруг, партнеров, Никиту Сергеевича, который сидел за монитором, и почувствовала такое напряжение, что растерялась. Сцена была классная, сильная, но я настолько потеряла ориентир и собранность, что когда дали «мотор», повернулась к камере и сказала: «Не могу». Никита Сергеевич переспросил: «Что ты не можешь?» Я снова: «Не могу». «Понял, подожди, я сейчас прибегу», — ответил он.

Подошел ко мне и еще раз уточнил: «Что ты не можешь?» А я твердила: «Не могу, не могу играть дальше». Он же с огромной силой треснул меня кулаком по спине и спросил: «А сейчас ты можешь?» «А сейчас все могу!» — ответила я. После этого мы сняли сцену за два дубля.

От всего сердца хочу пожелать Никите Сергеевичу здоровья, а также чтобы все его идеи — нынешние и будущие — реализовались наилучшим образом. Дай вам Бог, Никита Сергеевич, сил, здоровья, счастья, а главное — радости и возможности реализовать ваш огромнейший талант в этой жизни. Благодарю вас от всего сердца за наше творчество и за то, что вы есть.

close Никита Михалков и его дочь Надя с наградой за лучший фильм на иностранном языке за кулисами церемонии премии «Оскара», 1995 год Lois Bernstein/AP

Авангард Леонтьев, снимался у Михалкова в «Утомленных солнцем», «Сибирском цирюльнике» и других проектах:

— Самая сильная сторона Никиты Михалкова — его глубокий талант, и актерский, и режиссерский. У него множество киношедевров, начиная от «Свой среди чужих, чужой среди своих». Это первый фильм Михалкова, на премьеру которого меня пригласили артисты театра «Современник», сыгравшие там прекрасные роли: Константин Райкин и Юрий Богатырев. Я был в восторге от ленты и с тех пор за его произведениями всегда следил.

Вторым ключевым качеством Никиты Сергеевича я бы назвал его умение работать с артистами, добиваться от них нужного результата, способность делать так, чтобы они играли хорошо. Пока не добьется этого, с артистов не «слезет». И мытьем, и катаньем, но в основном — любовью, будет окунать в эфир любви к профессии, материалу, роли, работе. Он очень здорово умеет сотворять, и поэтому все всегда мечтали у него сниматься, включая меня.

Нельзя не сказать и про человеческие качества Никиты Михалкова. Когда мой отец тяжело заболел, нужно было качественное лечение. Я встретил знакомого хирурга, взявшегося сделать серьезную операцию. Но хирург работал в другом районе — и чтобы попасть именно к нему, нужно было ходатайство значимого лица.

Я обратился к Никите — не сможет ли Сергей Владимирович Михалков, депутат Верховного Совета, дать такое ходатайство? Никита сделал это сразу, без напоминаний. И даже само ходатайство доставила мне жена Никиты Таня. Такая отзывчивость дорогого стоит.

Присоединяюсь к поздравлениям многочисленных почитателей его творчества.

close Никита Михалков и актриса Людмила Гурченко в фильме «Вокзал для двоих», 1983 год РИА Новости

Станислав Садальский, снимался с Михалковым в «Вокзале для двоих»:

— Никита — один из тех деятелей культуры, который умеет «варить кашу». При всех властях — это семейное. Поздравляю, как артиста обожаю.