«28 лет спустя»: каким получилось продолжение легендарного фильма Дэнни Бойла?

«Вы ничего не знаете. Вы ничего не понимаете. Вы живете в прошлом. В моей стране прошлое — это, что забывают, но здесь вы только о нем и говорите», — отчитывали персонажа Юэна Макгрегора в фильме «Т2: Трейнспоттинг». В свое время лента воссоединила режиссера Дэнни Бойла с обитателями его хита «На игле» — после, страшно подумать, 20-летней разлуки. Центральной темой сиквела ленты о шотландских наркоманах закономерно стала ностальгия: спустя многие годы повзрослевшие герои обнаруживали, что так и не расстались со своей юностью.

В какой-то мере ту же тему развивает и второй легасиквел в карьере Бойла — постапокалиптический ужастик «28 лет спустя», с которым он и сценарист Алекс Гарленд возвращаются в мир франшизы «28 дней спустя». В начале столетия оригинальный фильм (на пару с киноадаптацией «Обители зла» руки Пола У. С. Андерсона) вдохнул новую жизнь в жанр зомби-хоррора, так что теперь Бойл с Гарлендом шутят, что им причитаются роялти за «Ходячих мертвецов» и «Одних из нас».

close Кадр из фильма «28 лет спустя» (2025) Columbia Pictures Corporation

Что ж, в таком случае авторы ужастика «Тихое место 2», в котором звезда «28 дней спустя» и «Оппенгеймера» Киллиан Мерфи снялся пять лет назад, вправе потребовать отчислений уже за «28 лет спустя»: в новой части артист не появляется, но значится продюсером — вот и думайте, почему действие обоих фильмов разворачивается на острове, где коммуна людей скрывается от монстров с большой земли.

В «28 лет спустя» таких острова сразу два. Первый — это Линдисфарн, клочок земли в пять квадратных километров, где в том числе живут охотник Джейми (Аарон Тейлор-Джонсон), его тяжелобольная жена Айла (Джоди Комер) и их сын Спайк (дебютант Алфи Уильямс). Попасть туда можно только во время отлива. Второй остров — это вся Великобритания. Туда попасть вообще невозможно, а выбраться — еще труднее: чудом выжившие англичане могут с берега наблюдать за патрульными кораблями НАТО — с тех пор, как остальной мир, справившись со вспышкой вируса ярости, посадил страну на карантин (собственно, виды пустынных лондонских улиц во время коронавирусного локдауна, напомнившие всем о кадрах из начала «28 дней спустя», и послужили одним из источников вдохновения для новой картины).

close Кадр из фильма «28 лет спустя» (2025) Columbia Pictures Corporation

Тема ностальгии в «28 лет спустя» перетекла из личного измерения «Т2» в общественно-политическое, где обзавелась пугающими свойствами химеры. Гарленд и Бойл, понятно, не в большом восторге от брексита, трампизма — и свойственных им мантр о возвращении былого величия (см. «Падение империи»). Сопутствующий им взгляд на реальность на редкость инфантилен — и в этом смысле вполне логично, что фильм довольно издевательским образом буквально зажат между фрагментом выпуска шоу «Телепузики» и цитатой из сериала «Могучие рейнджеры». Эта картина действительности стоит на фундаменте ностальгии по миру, которого никогда не было, и она распространяется по социуму, будто раковые метастазы — а где-то поблизости маршируют фашизм и милитаризм (среди наиболее впечатляющих моментов картины — декламация жутковатого стихотворения Редьярда Киплинга «Пехота в Африке», написанного в поддержку Второй англо-бурской войны, — со свинцовым рефреном «От войны никуда не уйдешь» (пер. С. Маршака)).

«28 лет спустя» занимают принципиально антиностальгическую позицию, и это занятно сочетается с порядками, принятыми в среде легасиквелов. 20 с лишним лет назад Бойл не захотел снимать просто зомби-ужастик, поэтому кровожадные твари в фильме, строго говоря, и не зомби (то есть реанимированные мертвецы), а просто люди, зараженные вирусом ярости — для режиссера эта история в первую очередь была попыткой осмыслить возросший уровень нетерпимости в обществе. Теперь Бойл не захотел снимать просто сиквел, поэтому лента, кажется, умудряется обмануть все возможные ожидания поклонников первой части.

close Кадр из фильма «28 лет спустя» (2025) Columbia Pictures Corporation

Лица, знакомые по предыдущим фильмам, в кадр не заглядывают. (Впрочем, Киллиан Мерфи должен появиться в продолжении «28 лет спустя: Костяной храм», которое уже сняла Ниа Дакоста («Кэндимен», «Марвелы»), а также в предполагаемом финале новой трилогии, который хочет опять снять Бойл.) Вместо Джона Мерфи написание музыки поручили хип-хоп-группе Young Fathers, но это еще куда ни шло: великую тему In the House — In a Heartbeat в новой части тоже не ставят. Зато в какой-то момент включают грандиозный номер построкеров Godspeed You! Black Emperor East Hastings, который сам Бойл считает ключевым саундтреком оригинального фильма.

В отличие от композитора Мерфи, оператор Энтони Дод Мэнтл в строй вернулся, но с обновленным арсеналом. Фильм «28 дней спустя» он преимущественно снимал на сравнительно бюджетную цифровую камеру Canon XL1, выдававшую зловещую картинку с разрешением 480p. Ход был скорее вынужденный: пустые улицы требовалось снимать в предельно короткие отрезки времени, так что первоочередной задачей была мобильность. Но, как водится, баг превратился в фичу: благодаря Canon XL1 у «28 дней спустя» появился крайне неуютный гиперреалистический, почти документальный вайб. Новый фильм — как бы в продолжение этой традиции — снимался в том числе на айфон, причем в некоторых случаях на 20 штук одновременно. Из-за этого в экшн-сценах можно наблюдать эффект, который по-бойловски называется «буллет-таймом для бедных» (буллет-тайм — техника комбинированной съемки, которая создает иллюзию застывшего времени; прием получил известность благодаря фильму сестер Вачовски «Матрица», из-за чего иногда его называют «эффектом «Матрицы»).

close Кадр из фильма «28 лет спустя» (2025) Columbia Pictures Corporation

Кроме собственного наследия, франшиза будто бы протестует и против традиций, сложившихся у ее последователей. В первой половине «28 лет спустя» воспроизводит троп с постапокалиптическим путешествием гипермаскулинного отца и готовящегося к тинейджерству ребенка (см. «Одни из нас»). Однако на середине дистанции решает двинуться в противоположном направлении, дает расправить актерские крылья Джоди Комер — и вообще фокусируется на персонажах, которые с трудом укладываются в привычные для жанра типажи (среди них особенно ярок Рэйф Файнс, возникающий ближе к концу и крадущий ленту).

«28 лет спустя» — не тот фильм, на который идешь с расчетом поронять слезы, но ровно это под занавес и происходит: Бойл и Гарленд спрятали внутри жесткого сурвайвал-хоррора не просто увлекательный роман воспитания, а еще и нежнейшую ленту, потрясающую своей пронзительностью. При этом картина не унимается до победного и буквально в последние минуты умудряется продемонстрировать еще пару граней, которые до этого где-то виртуозно прятала. Так что ей прощаешь даже наглый клиффхэнгер — тут его явно заслужили.

close Кадр из фильма «28 лет спустя» (2025) Columbia Pictures Corporation

Название: «28 лет спустя» (28 Years Later)

Дата выхода: 20 июня 2025 года

Дата выхода в России: 28 июня 2025 года

Где смотреть: в кино

Продолжительность: 115 минут

Режиссер: Дэнни Бойл

В ролях: Алфи Уильямс, Джоди Комер, Аарон Тейлор-Джонсон, Рэйф Файнс, Джек О'Коннелл

Никотин, алкоголь и наркотики вредят здоровью. Не стоит их употреблять.