Умер участник группы One Direction Лиам Пейн. Он разбился, упав с балкона третьего этажа Экс-солист One Direction Лиам Пейн перед смертью устроил дебош в отеле в Палермо

Умер бывший участник группы One Direction Лиам Пейн. 31-летний британский музыкант разбился, упав с третьего этажа гостиницы в Буэнос-Айресе. Незадолго до трагедии сотрудники отеля вызывали полицию из-за поведения Пейна, который, по их словам, был пьян.

Бывший вокалист музыкальной поп-группы One Direction Лиам Пейн был найден мертвым возле отеля в Буэнос-Айресе. 31-летний певец упал с балкона своего номера на третьем этаже.

В заявлении аргентинской полиции говорится, что их вызвали в отель в зеленом районе Палермо, где им сообщили об «агрессивном мужчине, который мог находиться под воздействием наркотиков и алкоголя». Менеджер отеля рассказала, что услышал громкий шум в задней части здания гостиницы, а когда прибыла полиция, она обнаружила, что мужчина упал с балкона своего номера, говорится в заявлении. Сотрудники скорой помощи подтвердили смерть мужчины, которого обнаружили во внутреннем дворике отеля.

Согласно аудиозаписи, в полицию поступил звонок от работника отеля с просьбой оказать срочную помощь в связи с нахождением постояльца в состоянии алкогольного опьянения.

«Когда он приходит в сознание, он крушит всю комнату, и нам нужно, чтобы вы кого-нибудь послали», — сказал рабочий, добавив, что жизнь гостя находится под угрозой, поскольку в его номере есть балкон.

После известия о гибели популярного артиста около отеля стали собираться его фанаты, сообщили репортеры Reuters, прибывшие на место происшествия.

close Поклонники ставят свечи возле отеля, где погиб певец Лиам Пейн. Буэнос-Айрес, Аргентина. 17 октября 2024 года. Agustin Marcarian/Reuters

One Direction

Исполнитель хита «For You» обрел всемирную известность в составе ныне распавшейся поп-группы One Direction вместе с Гарри Стайлсом, Зейном Маликом, Найлом Хораном и Луи Томлинсоном. Бой-бэнд начал свою деятельность после того, как занял третье место на британской версии музыкального конкурса X Factor в 2010 году. Группа распалась в 2016 году, после чего ее музыканты, включая Лиама Пейна, начали сольные карьеры.

В 2024 году журнал Entertainment Weekly назвал One Direction третьим лучшим бой-бэндом всех времен. Группа завоевала десятки крупных наград и продала около 70 млн записей по всему миру, что сделало их одной из самых продаваемых «мальчиковых групп» всех времен.

Состояние Пейна Celebrity Net Worth оценивало в $70 млн.

Последние дни

2 октября Пейн посетил концерт своего бывшего коллеги по группе Найла Хорана в Буэнос-Айресе в рамках аргентинского этапа латиноамериканского тура.

«Я видела его две недели назад на концерте Найла, — рассказала Reuters одна из поклонниц Пейна, которая пришла к отелю. — С ним все было в порядке».

Ранее в среду Пейн опубликовал в Snapchat пост о своей поездке в Аргентину, рассказав о езде на лошадях, игре в поло и как он с нетерпением ждет возвращения домой, чтобы увидеть свою собаку.

«Сегодня в Аргентине прекрасный день», — сказал он в видео.

Пейн, который был соавтором многих песен One Direction, включая «Night Changes» и «Story of my Life», ранее публично рассказывал о своих проблемах с психическим здоровьем. Он признавался, что у него проблемы с алкоголем и психоактивными веществами, из-за которых он периодически думает о суициде.

В прошлом году он опубликовал видео на своем канале YouTube, в котором рассказал о своей семье, создании нового искусства и возобновлении выступлений после отказа от алкоголя. Он поблагодарил поклонников за то, что они были с ним в трудные времена.