Погиб Лиам Пейн из группы One Direction. Ему был 31 год

31-летний британский музыкант Лиам Пейн разбился насмерть, упав с третьего этажа гостиницы в Буэнос-Айресе. По данным местных СМИ, в полицию позвонили из отеля и сообщили об «агрессивном мужчине, который, возможно, находился под воздействием наркотиков или алкоголя». Прибывшие на место сотрудники скорой помощи подтвердили смерть мужчины.

Лиам Джеймс Пейн родился 29 августа 1993 года в Вулвергемтоне (Англия). Был младшим ребенком в семье с двумя старшими сестрами. В детстве подвергался издевательствам одноклассников, из-за чего пошел на занятия по боксу. В школе активно занимался спортом и входил в сборную по бегу, также увлекался баскетболом. Пейн говорил, что если бы не стал артистом, то работал бы пожарным в родном городе.

Группа One Direction была основана в 2010 году. Она заняла третье место в британской версии музыкального конкурса X Factor и впоследствии стала одним из самых коммерчески успешных бойз-бендов всех времен. Кроме Пейна ее участниками были Гарри Стайлс, Зейн Малик, Нил Хоран и Луи Томлинсон. Группа распалась в 2015 году, после чего ее музыканты, включая Лиама Пейна, начали сольные карьеры.

На фоне успеха One Direction Пейн не раз признавался, что у него проблемы с алкоголем и психоактивными веществами, из-за которых он периодически думает о суициде.

Лиам Пейн не был женат, но у него остался 7-летний сын от певицы и модели Шерил Коул.