В Самарской области объявлена опасность атаки беспилотников

На территории Самарской области объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС России.

«В Самарской области объявлена опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны», — указали в ведомстве.

Незадолго до этого сообщалось об угрозе атаки беспилотников в Липецке и Липецком муниципальном округе. По данным Telegram-канала SHOT, местные жители слышали до 20 громких взрывов.

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщал, что в регионе работают ПВО и средства подавления.

Утром 3 апреля Минобороны РФ сообщило, что средства ПВО прошедшей ночью сбили 23 украинских беспилотника над российскими регионами. По информации ведомства, шесть БПЛА были уничтожены в Брянской области, по пять — в Орловской и Курской областях, четыре дроны сбили в Калужской области, два — над Белгородской областью и еще один — над Смоленской.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в России призвали молиться во время атак беспилотников.