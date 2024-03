Интервью с актером Владиславом Тироном — о работе в доставке, сериале «Курьеры» и Акунине*

— Недавно вы закончили сниматься в сериале «Курьеры». Расскажите о проекте, как в него попали?

— Все просто: сходил на пробы, и меня утвердили на роль. Было не так много времени на подготовку, но где-то за пять-шесть дней я все собрал в своей голове, и мы запустились. Я сразу согласился на роль Гоши, потому что его история мне очень близка — я сам работал курьером. Кроме того, в какой-то период времени у меня была похожая ситуация в отношениях с мамой. Не до такой степени, конечно, но гиперопека тоже присутствовала.

— Можно сказать, что опыт работы курьером помог вам лучше вжиться в роль?

— Да, конечно. Работа курьеров — сложная именно с физически, в конце дня всегда присутствует усталость. Эта усталость мне знакома, и я просто передал это на экране.

— Сколько времени вы проработали курьером? Ездили на велосипеде или ходили пешком?

— Полгода. Велосипед мне пришлось взять в аренду, есть такой сервис, он создан специально для курьеров. Своего велосипеда у меня не было, денег на его покупку тоже, и я решил взять в аренду. Работал я в сети ресторанов «Кофемания», сразу на нескольких точках. Примерно каждый час приходил заказ, я собирал его в короб, садился на велосипед и ехал по адресу. Была зима, скользко, пару раз я падал — и очень переживал, что заказы внутри короба пострадали. Но все было в порядке, никакого негатива от клиентов я не получал.

— Помните свой самый тяжелый рабочий день?

— Однажды другие курьеры заболели, и меня распределили сразу на две точки, которые находились недалеко друг от друга. И у меня за день, за восемь часов смены, было 17 или даже 18 заказов. Локация была не самая удобная — надо было брать велосипед и подниматься с ним на пешеходный переход, а затем спускаться с ним в руках. Наверное, это и был мой самый тяжелый рабочий день.

— Это было уже после выхода сериала «Триггер»?

— Да.

— Вас узнавали заказчики?

— Это было в период пандемии, я ходил в маске, и к тому же у меня тогда была короткая стрижка. За все время работы только одна женщина меня узнала — когда я стажировался на официанта.

— Как вы считаете, насколько правдиво создателям проекта и вам лично удалось показать будни курьеров?

— Сериал достаточно достоверно расскажет и об отношениях курьеров с заказчиками, и об отношениях курьеров друг с другом. И в целом о курьерских буднях. Конечно, это художественное кино, которое не обходится без каких-то художественных условностей, но в целом все максимально приближено к реальной курьерской жизни.

— До начала съемочного процесса вы были знакомы со своими коллегами по площадке? Как сложился коллектив?

— В этой истории четыре основных героя, и когда мы встретились на читке, у нас сразу возникла химия друг с другом. Потом, когда уже начали сниматься, мы прям стали хорошими друзьями. Пока прошло немного времени, но и у меня, и у ребят есть желание общаться друг с другом. С Давидом Сократяном мы планируем в перспективе пойти вместе заниматься боксом, он боксер, а я давно хотел попробовать. Очень хорошо подружились с Миланой Бру и Кристиной Кукас — будем общаться, ходить друг к другу на спектакли. Наверное, это мой первый проект, после которого сплотилась такая команда, которая, как мне кажется, будет существовать вместе еще долгое время.

— Вы пересматриваете свои фильмы и сериалы?

— Пересматриваю. Стараюсь делать работу над ошибками. Хотя какая здесь уже работа над ошибками? Вся работа над ошибками происходит уже в следующих работах. Из того, что я с трудом сегодня смотрю, — мой первый сериал «Неуловимые». Потому что я тогда вообще ничего не понимал — куда идти, что делать, где камера, где точка и как в нее встать органично. Это, наверное, мой первый блин, который вышел комом. Хотя для моего возраста и для моего начинающего уровня — там все нормально. Пойдет, но смотреть тяжело (смеется).

— А какую из своих ролей вы считаете самой успешной?

— Сейчас, наверное, есть две работы, которые для меня очень важны. Первая, понятное дело, это сериал «Триггер». Для меня это было таким осознанным входом в кино — я готовился, разбирался, занимался, чтобы все было правдиво. Вторая — проект «Фандорин. Азазель». Там была немного нетипичная для меня история, мне нужно было рассказать историю становления героя. И я очень рад и горд, что прошел этот путь.

— Год назад в интервью «Газете.Ru» вы сказали, что хотели бы, чтобы автор романа Борис Акунин (признан в РФ иностранным агентом и внесен в список террористов и экстремистов) «вам поверил». Была какая-то обратная связь от него? Поверил?

— Да, я где-то читал, но не помню, что он точно сказал. По-моему: «Интересная экранизация, но есть странные актерские работы». Или так: «Игра некоторых актеров заставляет задуматься». Но я думаю, что вряд ли он относился к этому сериалу как к полноценной экранизации. Точнее, я даже не буду использовать здесь слово «экранизация», ведь сериал был сделан по мотивам романа. Мне кажется, что Акунину было не совсем близко то, что получилось.

— Сегодня Борис Акунин признан иноагентом, а его книги пропали с прилавков. Как вы считаете, у других романов про Эраста Фандорина есть перспективы быть экранизированными?

— Конечно, есть. Мы же не знаем, как повернется ход истории, что будет происходить в ближайшие месяцы или годы. Поэтому вероятность такая, конечно, есть. До того как Акунин был признан иноагентом, мы начинали готовить к съемкам другой его роман, но сейчас все это заморозилось на неопределенный срок.

— Вам хотелось бы снова стать на экране Эрастом Фандориным?

— Мне было бы интересно рассказать эту историю с актерской точки зрения, потому что главный герой постоянно меняется, модернизируется. И он наш русский супергерой. Я хотел бы сыграть такого человека в будущем.

— Какой из романов Акунина про Эраста Фандорина вам хотелось бы воплотить на экране?

— «Левиафан». Мне очень нравятся такие герметичные детективы, когда все происходит в закрытом пространстве.

— Как вы относитесь к тому, что подобные знаковые литературные произведения могут вдруг оказаться под запретом?

— На мой взгляд, это не совсем верно. Если в произведениях нет пропаганды чего-либо, если это просто история, которая не имеет отношения к политике, то, наверное, важно сохранить эти книги и дать им возможность жить. Но в то же время я понимаю и представителей власти, которые хотят убрать из памяти любые ассоциации с автором. Это тоже логично. Однако произведения, на мой взгляд, прекрасные, и я бы хотел, чтобы люди их читали, снимали по ним кино. Так или иначе это культурное наследие нашей страны. Поэтому если бы я был тем, кто принимает решения, я бы как-то разделял такие вещи.

— Во всех своих киноработах вы играете положительного персонажа. А вам когда-нибудь предлагали роли злодеев?

— На самом деле мне очень интересно эту сторону попробовать. Так складывается, что сам по себе я положительный герой в своей жизни. Поэтому, конечно, хочется пробовать, и я знаю, что во мне есть эти краски, которые просто нужно раскрыть и дать им ход. И вот сейчас я сыграю отрицательного персонажа в историческом сериале «Плевако» с Сергеем Витальевичем Безруковым. Роль небольшая, но я там такой прям опасный и неприятный для главных героев персонаж. Есть еще проект «жЫЫЫзнь» про первобытных людей с Михаилом Галустяном и Светланой Ходченковой, в котором я тоже играю неположительного персонажа. Его зовут Хороший, но он только кажется хорошим, а на самом деле он мерзкий человек. Пока я пробую создавать отрицательных персонажей вот такими кусочками. Надеюсь, что со временем мне предложат что-то, я это сделаю убедительно — и у меня в коллекции будет отрицательная роль. Мне этого очень хотелось бы.



— А кого из знаменитых злодеев вы хотели бы сыграть?



— Я бы хотел рассказать о молодости Адольфа Гитлера. Потому что там очень интересная история: рассказать путь становления такого злодея нашего мира. Не знаю, с какой точки зрения на это посмотреть, — рассказать, что он был хорошим человеком, а стал плохим? Я сейчас говорю в самых простых комбинациях, понятное дело, что все сложнее. Но это было бы интересно.



— Я думала, вы назовете Джокера или какого-нибудь известного маньяка...

— Это, конечно, тоже безумно интересно!

— Но сначала Гитлера?

— Из того, что я сейчас изучаю, мне это попало в память и душу. Очень неоднозначно воспринимается его история. То, как он проводил свои последние месяцы жизни в бункере, это просто какой-то человеческий ад.



— А кого из супергероев вы хотели бы сыграть?

— Я бы очень хотел сыграть Человека-паука. Просто знаю, что эта роль мне очень подходит. Правда, у нас негде полетать особо (смеется).

— Сейчас многие сериалы и фильмы снимаются для конкретных сервисов. Как вы относитесь к такой практике?



— Отлично! Здорово, что у каждой платформы есть свой эксклюзивный контент, есть свой зритель, которого они радуют новыми эксклюзивными проектами. Это здорово и для актеров, потому что у них появилось больше возможностей найти себе хорошую роль.

— Вы следите за тем, что выходит на платформах?

— Последние полгода ничего не смотрел, потому что у меня были плотные съемки. Но в моем списке накопилось уже 112 фильмов, которые мне нужно посмотреть.

— А как эти фильмы попадают в ваш список?

— Мне советуют. Я смотрел много фильмов и сериалов, но мне все равно кажется, что я как будто мало «насмотрен». Поэтому я записываю все, что мне советуют, и смотрю, чтобы потом была возможность обсудить.

— А есть картины, которые вы любите пересматривать?



— Мой любимый режиссер — Квентин Тарантино. И я много раз смотрел «Джанго освобожденного» и «Бесславных ублюдков». Но мой любимый его фильм — это «Однажды в Голливуде». Насколько это кино атмосферное, насколько с большой любовью сделанное к актерской профессии, насколько круто там играют Леонардо ДиКаприо, Брэд Питт, Марго Робби — это высшая школа!

— С 2017 по 2020 год вы служили в Малом театре. Почему ушли?



— Я ушел, потому что мне было очень стабильно и хорошо в театре. А мне захотелось какой-то жизненной нестабильности, чтобы я научился в этих нестабильных условиях существовать и таким образом взрослеть и развиваться. Я верю, что смогу вернуться в театр в любой момент, когда мне этого захочется. Пока я молод, я не хочу отдавать много времени театру, потому что есть много других вещей, которым я хотел бы посвятить себя, — это и музыка, и физическое развитие, и психологическое развитие. Наверное, театр — это пока не мое.

— Вы сказали, что в будущем, возможно, захотите вернуться в театр. Если это случится, кого из персонажей классических произведений вы хотели бы сыграть на сцене?



— Я с удовольствием сыграл бы Чацкого из «Горя от ума». Очень умный человек, который сталкивается с некой общественной глупостью, и его мозг мешает ему жить. Он погряз в собственной рефлексии, и в этих поисках себя и своего места в мире он впадает в сильную депрессию. И вроде ему хочется поделиться своим мировосприятием с другими людьми, но они его не понимают. И, наверное, он бы хотел быть, скажем так, тупее — для того, чтобы радоваться этому миру. Но у него так не получается, потому что он очень развит, и умственно, и духовно. И это ему мешает.

— Вы так описываете Чацкого, как будто про себя говорите…

— Я не сравниваю себя с Чацким ни в коем случае, потому что мы разные люди. И не могу сказать, что я умный или духовно развитый. Но мне тоже присуща какая-то рефлексия, которая мне порой мешает. И сейчас я как раз пытаюсь направить ее в нужное русло, чтобы она мне помогала, а не мешала.



— Я правильно понимаю, что именно эта рефлексия в свое время подвела вас к тому, что вы оставили актерство и пошли работать в «Кофеманию»?



— Да. Я начал раздражаться, что я не все делаю идеально. Поэтому в какой-то момент решил поставить актерство на паузу, отдохнуть от этой работы. Но денег у меня было немного, надо было зарабатывать. А самый простой путь — это идти работать курьером или официантом. Тут и возможность быстро зарабатывать, и общение с людьми, и какой-то новый опыт.

— Вам нравилась эта работа?



— Мне было интересно, и я узнал много нового. У нас был хороший тренинг-центр, где мы изучали историю каждого блюда из меню, чтобы стать не просто «блюдоносами», а специалистами своего дела. И мне очень нравилась команда, я завел много новых знакомств. Там я познакомился с девушкой, с которой мы встречались два с половиной года. Сейчас мы расстались, но остались очень хорошими друзьями.

— А как актеру что вам дал этот опыт?



— Очень много наблюдений. Когда ты общаешься с гостями, понимаешь, насколько разными могут быть люди.

— Помимо актерской карьеры, вы профессионально занимаетесь музыкой. На какой музыке вы росли? Можете ли вы назвать исполнителей, которые были с вами в юности и остались с вами сегодня?



— Я рос на музыке ХХ века, 60-х — 70-х годов: это Элвис Пресли, The Rolling Stones, The Doors. Очень люблю The Beatles, Queen и группу Muse. А, еще Nirvana очень люблю. И если бы была возможность вернуться в прошлое и попасть на какой-то концерт, я, наверное, хотел бы попасть на Nirvana.

— А из русскоязычных исполнителей можете кого-то отметить?



— Мне очень нравится группа «Нервы». Недавно нашел еще для себя такого исполнителя — певицу Вассу Железнову. Очень люблю «Би-2», Оксимирона (признан в РФ иностранным агентом). Отдельное место в моем сердце занимает Noize MC (признан в РФ иностранным агентом). И еще группа «Звери».

— А на сцене вы себя видите как музыканта?

— Да, вижу. Я играю на синтезаторе и на фортепьяно, мне это близко. Было бы здорово собрать полноценную группу и сыграть вживую на сцене.



— Молодой возраст для актера — это преимущество или ограничение?



— И то и другое, на самом деле — это две стороны одной медали. У актера в возрасте есть свои перспективы. Молодой хочет сыграть взрослого, взрослый порой хочет сыграть молодого. Поэтому я смотрю на это не с точки зрения «хорошо или плохо», а стараюсь наслаждаться тем, что у меня сейчас есть. Хотя понятное дело, что меня иногда тянет в сторону, как ребенка, который хочет повзрослеть, — хочется сыграть какую-то взрослую роль. Но важно радоваться тому, что у тебя сейчас есть, и в этом развиваться. Поэтому я наслаждаюсь своим возрастом.