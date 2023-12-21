13 женщин обвинили Депардье в сексуальном насилии. За актера вступился президент Франции

Эммануэль Макрон выступил против того, чтобы лишить Жерара Депардье ордена Почетного легиона «на основе одного лишь телерепортажа». В этом материале актера обвиняют в насилии четыре женщины. Депардье не первый раз становится участником сексуального скандала — в 2018 на него подала в суд молодая актриса Шарлота Арно. В апреле 2023-го о сексуальных домогательствах со стороны актера сообщили еще 12 женщин.

Президент Франции Эммануэль Макрон вступился за Жерара Депарьдье и не поддержал лишение актера ордена Почетного легиона. В интервью телеканалу France 5 французский лидер заявил, что это орден, который «выдают не для того, чтобы читать морали».

«Нельзя отбирать орден Почетного легиона у артиста на основании одного лишь телерепортажа», — сказал Макрон.

Таким образом он отреагировал на материал в эфире телеканала France 2, посвященный обвинениям Депардье в сексуальных домогательствах.

Президент Франции также напомнил о презумпции невиновности и добавил, что никогда не будет участвовать в «охоте» на человека.

«Я просто хочу, чтобы он [Жерар Депердье] мог защищать свои права, как и все остальные», — отметил Макрон.

В чем обвиняли Депардье 13 женщин

Жерара Депардье уже не раз обвиняли в изнасиловании или сексуальных домогательствах. В 2018 году молодая актриса Шарлотта Арно заявила, что актер два раза изнасиловал ее в своем доме в Париже. Девушка утверждала, что к Депардье она приходила для «репетиций в неформальной обстановке»

Сам Депардье в открытом письме заявил, что Арно сама пришла к нему домой и «по собственному желанию прошла к нему в спальню». Актер считает, что девушке что-то не понравилось, поэтому она подала на него заявление в полицию.

Против Депарьдье возбудили уголовное дело, но позже его закрыли. Однако Арно подала новую жалобу. В марте 2022 года суд заявил, что дело не закроют в связи с наличием серьезных улик, сообщало агентство Reuters.

Шарлотта Арно была одной из 13 женщин, которые обвинили Жерара Депардье в сексуальных домогательствах. В апреле 2023 года французский портал Mediapart опубликовал на основе их показаний расследование. По данным портала, все инциденты происходили в период с 2004 по 2022 год.

Женщины рассказали, что чаще всего это случалось на съемочных площадках. Например, на съемках сериала «Марсель» и фильма «Другой Дюма». Депардье всегда действовал по одной схеме: он «ощупывал» молодых актрис, гримеров и другой персонал, позволял себе непристойные комментарии в их адрес и «постоянно стонал».

При этом другие участники съемочных групп часто либо игнорировали такое поведение актера, либо отшучивались, говорится в публикации. Журналисты Mediapart связались с 20 продюсерами и режиссерами проектов, на съемочных площадках которых происходили эти случаи. Только один человек, режиссер фильма «Диско» Фабьен Онтениенте, рассказал, что его предупреждали, что Депардье «становится тяжелым с девушками». Еще 10 человек сказали, что им ничего не известно о случившемся, остальные девять просто не ответили.

Сам актер эти обвинения отрицает. В своем письме Депардье пишет, что никогда не причинял женщинам зла.

«Падение людоеда»

30 ноября в эфире телеканала France 2 вышел фильм под название «Дополнительное расследование». В нем четыре женщины рассказывали о случаях насилия со стороны Жерара Депардье.

Телеканал показал еще один фильм — «Депардье: падение людоеда». В нем представлены ранее не публиковавшиеся кадры из поездки актера в Северную Корею в 2018 году. На них он говорит сексистские фразы и имитирует губами и руками половой акт в присутствии женщин.

Семья Депардье после выхода «Дополнительного расследования» назвала обвинения в адрес актера «беспрецедентным заговором», сообщает РИА Новости. Близкие Депардье настаивают на том, что даже в обычной жизни он часто играет роли, что может шокировать чувствительных людей. Однако не стоит путать слова и действия.

«Сегодня его критикуют за то, за что поощряли еще вчера, что заставляло многих людей смеяться на съемочных площадках, чтобы разрядить атмосферу... Использовать словесные провокации Жерара для подкрепления других (пока необоснованных) обвинений крайне нечестно», — говорит семья актера.

19 декабря Депардье вновь обвинили в домогательствах. Испанская журналистка Рут Баса рассказала, что подверглась сексуальному насилию со стороны актера в 1995 году. Тогда она приехала в Париж, чтобы взять у него интервью для журнала Cinemanía.

Баса подала жалобу в полицию Малаги. В ней она написала, что Жерар Депардье целовал ее в лицо и шею и касался ее под одеждой. Журналистке на тот момент было 23 года.

Газета La Vanguardia пишет, что испанская полиция квалифицировала произошедшее как изнасилование.