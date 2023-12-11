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Фильмы с Депардье перестали показывать во Франции после обвинений в насилии

Во Франции приостановили показ 200 фильмов с Жераром Депардье

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Touchstone Pictures

Французская государственная телекомпания France Televisions перестала показывать фильмы с участием актера Жерара Депардье после выхода документального фильма, в котором его обвиняют в домогательствах и изнасиловании. Об этом заявил директор по кинематографии и международному развитию France Televisions Мануэль Алдуи в эфире телеканала France 2.

«Мы не должны прославлять Жерара Депардье. Это невозможно»,— сказал он.

Накануне вышел французский документальный фильм «Депардье: падение людоеда».

В частности, в фильме показано путешествие Депардье в Северную Корею в 2018 году на 70-летие страны. Зная, что его снимают на камеру, Депардье делал неприемлемые комплименты женщинам, комментировал их внешность, домогался переводчицы и также непристойно оценивал внешность несовершеннолетней всадницы, которую увидел в центре верховой езды.

12 апреля стало известно, что 13 женщин обвинили Жерара Депардье в сексуальном насилии. Все обвинения связаны с 11 фильмами и сериалами, над которыми работал Депардье в период с 2004 по 2022 год.

Часть девушек Депардье рассказала о случившемся анонимно, а другая — нет. Среди них актриса Шарлотта Арну, которая выдвинула обвинения в изнасиловании против актера еще в 2018 году.

В сентябре 2023 года актриса Эллен Даррас также подала заявление в полицию на Депардье.

Ранее Ольга Бузова раскритиковала «Слово пацана» за неверные установки для подростков.

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