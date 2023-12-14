«Честный и достоверный»: «Мираж» — о сериале «Слово пацана», где звучат песни группы Группа «Мираж»: благодаря «Слову пацана» молодежь стала слушать наши песни

Сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» вызвал огромный резонанс и стал главным открытием сезона в мире российского кино. Одним из очевидных плюсов проекта, события которого развиваются в том числе и под хиты группы «Мираж», оказалось точное воспроизведение атмосферы конца 80-х. Участники коллектива Екатерина Болдышева и Алексей Горбашов поделились с «Газетой.Ru» впечатлениями от просмотра «Слова пацана» и ответили на его критику.

Саундтреками к сериалу Жоры Крыжовникова «Слово пацана» стали шесть песен «Миража» — «Новый герой», «Я не шучу», «Музыка нас связала», «Снова вместе», «Солнечное лето» и «Видео». В разговоре с «Газетой.Ru» участники группы Екатерина Болдышева и Алексей Горбашов отметили, что после выхода проекта молодежь стала активнее интересоваться их творчеством.

«Так уж получилось, что хиты группы «Мираж» стали частью культуры нашей страны и своеобразным символом той эпохи, поэтому неудивительно, что создатели фильма решили использовать их в сериале.

Сейчас нам приходит много комментариев от представителей молодого поколения — они пишут, что благодаря сериалу услышали хорошую музыку, и это не может не радовать», — поделились артисты.

По словам Болдышевой и Горбашова, они с интересом посмотрели «Слово пацана» и считают его «честным и достоверным фильмом»:

«Как бы ни хотелось на это закрыть глаза, но это часть истории нашей страны. В фильме достаточно правдиво показана атмосфера тех лет, и он хорошо снят, — наверное, поэтому он получил такую популярность. У нас точно никакой ностальгии по этому времени нет.

Для большинства жителей нашей страны конец 80-х был временем ожидания каких-то перемен и веры в светлое завтра, но все эти ожидания и надежды рухнули в одночасье. В стране начался настоящий беспредел и передел всего, чего только можно было себе представить, и все это происходило не без участия ребят в спортивных костюмах с бритыми затылками, которые небезосновательно считали себя тогда хозяевами жизни».

Музыканты отметили, что бандитизм процветал не только в Казани, — они много гастролировали по стране и видели своими глазами, что это было повсюду.

«Если говорить о нашем впечатлении от фильма, то он вызывает тягостное чувство, никакой романтики, о которой говорят критики, никто из нас в нем не уловил. И герои фильма вызывают скорее не симпатию, а жалость — они просто попали в мясорубку того времени.

История главного героя фильма Андрея очень показательна — имей он элементарную защиту и возможность реализовать себя, его судьба могла бы сложиться совершенно иначе», — сказали Горбашов и Болдышева.

Они также назвали необоснованной критику сериала из-за якобы романтизации образа жизни главных героев. По мнению артистов, предъявлять претензии нужно не создателям проекта, а «власти, при которой это было возможно».

«Винить» авторов сериала можно только в том, что они честно рассказали об этих страницах нашей истории. И вообще — некорректно выносить фильму «приговор» и обвинять авторов фильма в отсутствии морали, пока не выйдут финальные серии. Давайте досмотрим фильм до конца для того, чтобы делать какие-то выводы», — подытожили участники группы «Мираж».

close 100% Пресс-служба группы «Мираж»

«Слово пацана» — российский криминальный сериал режиссера Жоры Крыжовникова о молодежных группировках Казани конца 1980-х годов. По сюжету 14-летний Андрей из интеллигентной семьи вступает в молодежную группировку, чтобы защититься от прессинга уличных подростков. Главные роли в сериале сыграли Иван Янковский, Рузиль Минекаев, Леон Кемстач, Елизавета Базыкина, Анна Пересильд и Анастасия Красовская.

После выхода проекта некоторые госдеятели усмотрели в нем романтизацию бандитизма. Впоследствии стало известно, что Роскомнадзор не выявил нарушений законодательства в сериале. В защиту драмы выступили Никита Михалков, Ксения Собчак, Максим Фадеев, Артемий Лебедев и другие. Против запрета сериала также высказались 90% участников социологического исследования агентства «Вебер».