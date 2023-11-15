«Я — актер, который просто играет режиссера». Интервью с Борисом Дергачевым

Премьерный показ комедийного сериала «Праздники» продолжается на ТНТ. Шоу с Марией Ароновой и Виталием Хаевым рассказывает о семье Пыжовых, которая собирается на майские выходные, — родственников ждет ссора во время подготовки к застолью, неожиданные признания, конфликт менталитетов и даже стрельба. Сериал стал режиссерским дебютом актера Бориса Дергачева. В интервью «Газете.Ru» он рассказал о работе в новом амплуа и влиянии КВН на выбор профессии, а также поделился эмоциями от воспитания маленького сына.

— В сентябре состоялась премьера полнометражного фильма «Праздники». Вы сразу запланировали, что он продолжится сериалом, или решение пришло в процессе?

— Конечно, все было распределено. Было две премьеры подряд: полный метр, чтобы познакомить людей с персонажами, и сериал, чтобы уже окунуться в их бытовую жизнь.

— Фильм «Праздники» стал вашим режиссерским дебютом, не считая короткометражки «Однушка» и пилота сериала «Макрон». Какие у вас ощущения от статуса режиссера, чувствуете ли профессиональный рост?

— Ответственность — это всегда тяжело. Здесь реально пришлось занять пост управленца в какой-то момент. Что сказать, ответственности много, она иногда мешает принимать какие-то решения. Поэтому есть не только режиссеры, но и продюсеры, шоураннеры. Среди компромиссов, предложений и отрицаний мы находим верный ответ и двигаем съемочный процесс.

close 100% Пресс-служба сериала «Праздники»

— Тяжело ли ощущать себя руководителем проекта и нести большую ответственность?

— Руководителем себя не тяжело ощущать. Больше всего я переживал за моменты, когда не снимаю. То есть на площадке чувствую себя вполне комфортно: как актер, только на этот раз я говорю, что делать. И проект — это не только площадка, это еще и препродакшн, читки, встречи с цехами, разработка персонажей. Это было для меня в новинку. Как и постпродакшн, когда ты по завершении съемок, кроме монтажа, принимаешь цветокор, звук, музыкальную составляющую, саунддизайн. Все это может улучшить или ухудшить проект. Когда с этим первый раз сталкиваешься, очень помогает, если рядом есть профессионалы. Команда Good Story Media очень сильно мне помогла.

— Что стало для вас самым сложным в режиссерской работе над фильмом и сериалом «Праздники»?

— Это был, скорее, постпродакшн, про который я говорил. Потому что это для меня новое, и там тоже есть свои сроки и графики, в которые надо успевать. Иногда моя актерская занятость не позволяла этим заниматься, тогда это делали креативные продюсеры и шоураннеры, за что я им безмерно благодарен. Им я мог довериться вполне, потому что мы вместе прошли площадку, вкус на качество у них отменный.

— Актерский состав «Праздников» мощный — Мария Аронова, Виталий Хаев… Как вам удалось собрать такой каст и каково было направлять профессионалов?

— Профессионалы — они на то и профессионалы. Если мы все делаем правильно и есть непонятные вещи, которые на их глазах становятся понятными, они начинают испытывать к нам доверие. Главное его не потерять, потому что актеры — люди вспыльчивые, темпераментные, со своей специфической психофизикой. К каждому надо иметь свой ключик. Плюс актеры часто предлагают свое решение, и мы берем это в разработку. Я не заставляю делать только как я хочу — то есть что-то делали в разборе, что-то через показ, но с отсылкой, что это должен сделать Виталий Хаев или Мария Аронова со своей шикарной органикой.

close 100% Пресс-служба сериала «Праздники»

— Как актерский опыт помог вам в работе по другую сторону камеры?

— Как я сказал нашим сценаристам и продюсерам: «Вы же понимаете, я не режиссер, я актер, я просто играю режиссера». Иногда помогало скрывать свои эмоции, находить какие-то точки соприкосновения с актерами, где я их убеждал, что сам актер и уже нашел ответы на их вопросы, после чего все начинало работать.

—Вы давно знакомы с Анастасией Калашниковой, которая сыграла в «Праздниках» одну из главных ролей. Не влияет ли сотрудничество на дружбу? Как справляетесь с разногласиями, если они появляются?

— Настя Калашникова, Никита Павленко, Сергей Канаев — это люди, с которыми я был хорошо знаком и продолжаю дружбу, несмотря на то, что я был у них режиссером. Как вы уже сказали, они профессионалы, у нас нет никак личных разногласий, особенно по поводу актерской профессии и существования в кадре. Я им предлагаю разбор, где-то помогаю, где-то направляю, где-то исправляю ошибки. Занимаюсь своей работой. И если каждый занимался бы на площадке своей профессией, у нас бы все было намного лучше в кино. Я очень ответственно подхожу к статусу режиссера, потому что сам, поработав в кино достаточно много, понимаю, что режиссеров в стране не хватает — так же, как и сценаристов. Я стараюсь со всей серьезностью подойти к разбору материала и постановке задач перед актерами. Потому что к каждому нужен свой подход. И каждую историю я как актер проживаю, когда сижу за плейбеком. Правда, наоборот хочу отучиться от этого, иначе меня не хватает на съемочный день, если он сложный.

close 100% Сергей Канаев, Яна Енжаева, Борис Дергачев, Анастасия Калашникова и Никита Павленко на съемках сериала «Праздники» Пресс-служба сериала «Праздники»

— Вашим режиссерским дебютом мог стать «Макрон», для которого вы снимали пилот. Почему вы не продолжили работать над сериалом — и за него взялась Татьяна Суровцева?

— Мне, конечно же, предлагали его снимать, но мы не смогли развести по графикам. Я снимал сериал «Праздники» и делал подготовку к нему. Решил, что мне надо заниматься тем, чем я уже занимаюсь, а не распыляться на другие проекты.

— В детстве вы играли в КВН. Расскажите об этом опыте: в каком возрасте и на каком уровне, проходили ли в какие-то лиги? Вы по большей части были автором или актером? Как тот опыт повлиял на вас как на актера и режиссера?

— В КВН я играл в школе, потом выступал за разные институты и попал в сборную команду города Энгельса. Был в Рязанской лиге, четыре раза ездил на Сочинский фестиваль. Выступал как актер — как автор, конечно, меньше, но что-то добавлял, хоть это и было смешно, потому что я тогда был совсем ребенок. Потом где-то с 16 лет уверенно выступал за команду, разгонял шутки со всеми. Мне это помогло стать актером, потому что до этого я восемь лет занимался вокалом — и разбор текста песен был моей первой связью с драматургией. Да и из-за того, что я занимался много КВНом, плохо учился в школе и думал, куда поступать. Пришел в консерваторию на вокальный, но мне сказали, что без сольфеджио, которое я благополучно прогуливал в течение нескольких лет, мне будет тяжело, посоветовали пойти в театральный. Все так и сложилось.

— Иногда вы публикуете забавные ролики в соцсетях, где посмеиваетесь над нелепыми видео других людей. Что вам дает создание таких роликов? Вы воспринимаете это как отдых от работы?

— Иногда это отдых, а иногда работа. Порой просто видишь ролик — и есть все подручные средства, чтобы сейчас сделать его. А иногда видишь ролик, думаешь, что надо сделать, откладываешь, они скапливаются так, что невозможно разгрести, и чувствуешь себя ответственным. Хотелось бы, конечно, чтобы больше относилось к отдыху, но я чувствую, что что-то не сделал, если не закончил ролик, и это становится работой.

close 100% Пресс-служба сериала «Праздники»

— Весной вы стали папой. Каково вам ощущать себя в этом статусе, как изменилась ваша жизнь?

— Моя жизнь полностью поменялась. Во-первых, я просыпаюсь теперь постоянно ночью. Во-вторых, у меня появилась еще одна большая ответственность — и, конечно, появились ограничения. Меньше времени на те же самые ролики, теперь оно уходит на Мирона, поэтому иногда он становится частью этих роликов. Вместе ездим с женой и Мироном по гастролям, когда я понимаю, что меня не будет месяц, например. Дети — это большая радость, и мне посчастливилось стать отцом, а Мирону посчастливилось стать сыном.

— Вы примете любой выбор своего ребенка или будете стараться продвигать идеи, которые кажутся вам наиболее полезными для него? Строите ли вы стратегию воспитания?

— Я думаю, стратегия воспитания — это плохое понятие. У нас был какой-то план, и мы его придерживаемся, но все меняется. Нас воспитывали в другое время, и мы будем по-другому воспитывать, нежели чем запланировали, исходя из того, что нас окружает. Например, вроде к гаджетам детей нельзя приучать, но в этом возрасте мой ребенок пополз только к гаджету, потому что видит, видимо, что мы все время подсвечиваем им свое лицо.

Думаю, что мы будем воспитывать ребенка постепенно, сами развиваясь в статусе родителей. Будем находить более оптимальные решения воспитания. Хочется стать хорошими родителями, которые все знают. Надо прислушиваться к тому, что хочет ребенок и что я могу ему дать.