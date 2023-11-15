«Я — актер, который просто играет режиссера». Интервью с Борисом Дергачевым

— В сентябре состоялась премьера полнометражного фильма «Праздники». Вы сразу запланировали, что он продолжится сериалом, или решение пришло в процессе?
— Конечно, все было распределено. Было две премьеры подряд: полный метр, чтобы познакомить людей с персонажами, и сериал, чтобы уже окунуться в их бытовую жизнь.
— Фильм «Праздники» стал вашим режиссерским дебютом, не считая короткометражки «Однушка» и пилота сериала «Макрон». Какие у вас ощущения от статуса режиссера, чувствуете ли профессиональный рост?
— Ответственность — это всегда тяжело. Здесь реально пришлось занять пост управленца в какой-то момент. Что сказать, ответственности много, она иногда мешает принимать какие-то решения. Поэтому есть не только режиссеры, но и продюсеры, шоураннеры. Среди компромиссов, предложений и отрицаний мы находим верный ответ и двигаем съемочный процесс.
— Тяжело ли ощущать себя руководителем проекта и нести большую ответственность?
— Руководителем себя не тяжело ощущать. Больше всего я переживал за моменты, когда не снимаю. То есть на площадке чувствую себя вполне комфортно: как актер, только на этот раз я говорю, что делать. И проект — это не только площадка, это еще и препродакшн, читки, встречи с цехами, разработка персонажей. Это было для меня в новинку. Как и постпродакшн, когда ты по завершении съемок, кроме монтажа, принимаешь цветокор, звук, музыкальную составляющую, саунддизайн. Все это может улучшить или ухудшить проект. Когда с этим первый раз сталкиваешься, очень помогает, если рядом есть профессионалы. Команда Good Story Media очень сильно мне помогла.
— Что стало для вас самым сложным в режиссерской работе над фильмом и сериалом «Праздники»?
— Это был, скорее, постпродакшн, про который я говорил. Потому что это для меня новое, и там тоже есть свои сроки и графики, в которые надо успевать. Иногда моя актерская занятость не позволяла этим заниматься, тогда это делали креативные продюсеры и шоураннеры, за что я им безмерно благодарен. Им я мог довериться вполне, потому что мы вместе прошли площадку, вкус на качество у них отменный.
— Актерский состав «Праздников» мощный — Мария Аронова, Виталий Хаев… Как вам удалось собрать такой каст и каково было направлять профессионалов?
— Профессионалы — они на то и профессионалы. Если мы все делаем правильно и есть непонятные вещи, которые на их глазах становятся понятными, они начинают испытывать к нам доверие. Главное его не потерять, потому что актеры — люди вспыльчивые, темпераментные, со своей специфической психофизикой. К каждому надо иметь свой ключик. Плюс актеры часто предлагают свое решение, и мы берем это в разработку. Я не заставляю делать только как я хочу — то есть что-то делали в разборе, что-то через показ, но с отсылкой, что это должен сделать Виталий Хаев или Мария Аронова со своей шикарной органикой.
— Как актерский опыт помог вам в работе по другую сторону камеры?
— Как я сказал нашим сценаристам и продюсерам: «Вы же понимаете, я не режиссер, я актер, я просто играю режиссера». Иногда помогало скрывать свои эмоции, находить какие-то точки соприкосновения с актерами, где я их убеждал, что сам актер и уже нашел ответы на их вопросы, после чего все начинало работать.
—Вы давно знакомы с Анастасией Калашниковой, которая сыграла в «Праздниках» одну из главных ролей. Не влияет ли сотрудничество на дружбу? Как справляетесь с разногласиями, если они появляются?
— Настя Калашникова, Никита Павленко, Сергей Канаев — это люди, с которыми я был хорошо знаком и продолжаю дружбу, несмотря на то, что я был у них режиссером. Как вы уже сказали, они профессионалы, у нас нет никак личных разногласий, особенно по поводу актерской профессии и существования в кадре. Я им предлагаю разбор, где-то помогаю, где-то направляю, где-то исправляю ошибки. Занимаюсь своей работой. И если каждый занимался бы на площадке своей профессией, у нас бы все было намного лучше в кино. Я очень ответственно подхожу к статусу режиссера, потому что сам, поработав в кино достаточно много, понимаю, что режиссеров в стране не хватает — так же, как и сценаристов. Я стараюсь со всей серьезностью подойти к разбору материала и постановке задач перед актерами. Потому что к каждому нужен свой подход. И каждую историю я как актер проживаю, когда сижу за плейбеком. Правда, наоборот хочу отучиться от этого, иначе меня не хватает на съемочный день, если он сложный.
Сергей Канаев, Яна Енжаева, Борис Дергачев, Анастасия Калашникова и Никита Павленко на съемках сериала «Праздники»Пресс-служба сериала «Праздники»
— Вашим режиссерским дебютом мог стать «Макрон», для которого вы снимали пилот. Почему вы не продолжили работать над сериалом — и за него взялась Татьяна Суровцева?
— Мне, конечно же, предлагали его снимать, но мы не смогли развести по графикам. Я снимал сериал «Праздники» и делал подготовку к нему. Решил, что мне надо заниматься тем, чем я уже занимаюсь, а не распыляться на другие проекты.
— В детстве вы играли в КВН. Расскажите об этом опыте: в каком возрасте и на каком уровне, проходили ли в какие-то лиги? Вы по большей части были автором или актером? Как тот опыт повлиял на вас как на актера и режиссера?
— В КВН я играл в школе, потом выступал за разные институты и попал в сборную команду города Энгельса. Был в Рязанской лиге, четыре раза ездил на Сочинский фестиваль. Выступал как актер — как автор, конечно, меньше, но что-то добавлял, хоть это и было смешно, потому что я тогда был совсем ребенок. Потом где-то с 16 лет уверенно выступал за команду, разгонял шутки со всеми. Мне это помогло стать актером, потому что до этого я восемь лет занимался вокалом — и разбор текста песен был моей первой связью с драматургией. Да и из-за того, что я занимался много КВНом, плохо учился в школе и думал, куда поступать. Пришел в консерваторию на вокальный, но мне сказали, что без сольфеджио, которое я благополучно прогуливал в течение нескольких лет, мне будет тяжело, посоветовали пойти в театральный. Все так и сложилось.
— Иногда вы публикуете забавные ролики в соцсетях, где посмеиваетесь над нелепыми видео других людей. Что вам дает создание таких роликов? Вы воспринимаете это как отдых от работы?
— Иногда это отдых, а иногда работа. Порой просто видишь ролик — и есть все подручные средства, чтобы сейчас сделать его. А иногда видишь ролик, думаешь, что надо сделать, откладываешь, они скапливаются так, что невозможно разгрести, и чувствуешь себя ответственным. Хотелось бы, конечно, чтобы больше относилось к отдыху, но я чувствую, что что-то не сделал, если не закончил ролик, и это становится работой.
— Весной вы стали папой. Каково вам ощущать себя в этом статусе, как изменилась ваша жизнь?
— Моя жизнь полностью поменялась. Во-первых, я просыпаюсь теперь постоянно ночью. Во-вторых, у меня появилась еще одна большая ответственность — и, конечно, появились ограничения. Меньше времени на те же самые ролики, теперь оно уходит на Мирона, поэтому иногда он становится частью этих роликов. Вместе ездим с женой и Мироном по гастролям, когда я понимаю, что меня не будет месяц, например. Дети — это большая радость, и мне посчастливилось стать отцом, а Мирону посчастливилось стать сыном.
— Вы примете любой выбор своего ребенка или будете стараться продвигать идеи, которые кажутся вам наиболее полезными для него? Строите ли вы стратегию воспитания?
— Я думаю, стратегия воспитания — это плохое понятие. У нас был какой-то план, и мы его придерживаемся, но все меняется. Нас воспитывали в другое время, и мы будем по-другому воспитывать, нежели чем запланировали, исходя из того, что нас окружает. Например, вроде к гаджетам детей нельзя приучать, но в этом возрасте мой ребенок пополз только к гаджету, потому что видит, видимо, что мы все время подсвечиваем им свое лицо.
Думаю, что мы будем воспитывать ребенка постепенно, сами развиваясь в статусе родителей. Будем находить более оптимальные решения воспитания. Хочется стать хорошими родителями, которые все знают. Надо прислушиваться к тому, что хочет ребенок и что я могу ему дать.