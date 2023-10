Ищете, что посмотреть на Хэллоуин? Вот 13 классных новых хорроров на любой вкус В сети вышел фильм по игре «Five Nights at Freddy's» с Джошем Хатчерсоном

Кажется, у нас кто-то завелся (и это не тараканы)

«В паутине страха» («Cobweb»), реж. Сэмюэл Бодин

Пожалуй, самый атмосферный и самый недооцененный ужастик этого года — леденящая и завораживающая сказка про маленького мальчика Питера (очаровательный Вуди Норман из нашумевшей драмы «Камон Камон» с Хоакином Фениксом), который живет в очень странном доме. «В паутине страха» будто бы сделан по учебнику Майка Флэнагана (лучшего хоррормейкера последней декады), родителей Питера блестяще изображают Лиззи Каплан («Монстро», «Мастера секса») и Энтони Старр («Пацаны»), а сюжет оказывается крайне сложно предсказать. Бонус: действие разворачивается как раз под Хэллоуин.

«Бугимен» («The Boogeyman»), реж. Роб Сэвидж

Экранизация рассказа Стивена Кинга — идеальная пара к предыдущему «В паутине страха». В центре сюжета — отец и две дочери, которые оплакивают недавнюю гибель матери и сталкиваются с некой зловещей сущностью. Семью играют звезда «Шершней» Софи Тэтчер, Вивьен Лира Блэр («Оби-Ван Кеноби», «Птичий короб») и Крис Мессина («Проект Минди», «Хищные птицы»), а режиссер Роб Сэвидж, до этого снявший пару скринлайф-ужастиков, с завидной сноровкой переезжает из бекмамбетовской виртуальности в кинговскую реальность.

«Никто тебя не спасет» («No One Will Save You»), реж. Брайан Даффилд

Лихой микс из двух поджанров хоррора/триллера и научной фантастики: хоум-инвейжн плюс элиен-инвейжн — получаются кошки-мышки с серыми человечками прямо на дому. Идеологически «Никто тебя не спасет» напоминает сумеречный сай-фай «Бескрайняя ночь», вышедший несколько лет назад на Amazon (и тоже получивший признание среди поклонников жанра), только там все строилось главным образом на болтовне, а тут наоборот: снявшаяся в главной (и почти единственной) роли Кейтлин Дивер из мини-сериалов «Невозможно поверить» и «Ломка» за все полтора часа произносит от силы пять слов.

«Придаток» («Appendage»), реж. Анна Злокович

Полнометражный дебют Анны Злокович, выросший из ее же короткометражки (в оригинальном снималась одна из главных звезд момента Рэйчел Сеннотт, а в большом ремейке сыграла Хэдли Робинсон из комедии Netflix «Бунтарка»). По-хорошему наглое кино начинается как боди-хоррор (из живота главной героини, неуверенной в себе модельерши, вдруг вылезает злобный отросток — проглоченный в утробе близнец), а затем перелистывает еще пару-тройку поджанров — и в целом не перестает удивлять до самых титров.

Можно просто Дракула

«Ренфилд» («Renfield»), реж. Крис Маккей

Комедийный хоррор с двумя Николасами — про то, как приспешник Дракулы, бывший юрист Р. М. Ренфилд (Николас Холт), пытается выйти из абьюзивных отношений с начальником (как всегда бесподобный Николас Кейдж, 35 лет назад уже игравший, предположительно, упыря в гениальном фильме «Поцелуй вампира», — вы знаете его по мему «Да ладно?»). Из любопытного: в «Ренфилде» знакомое кейджевское безумие вдруг скрещивается с наследием франшизы «Джон Уик». Подробнее о фильме мы писали здесь.

«Последнее путешествие «Деметра» («The Last Voyage of the Demeter»), реж. Андре Эвредал

Долгострой, вытянутый из одной-единственной главы «Дракулы» Брэма Стокера, где приводится бортовой журнал корабля «Деметр» (на его борту граф перебирается из континентальной Европы в Англию). В конечном счете из этой затеи вышел вполне симпатичный герметичный кричер-фичер, неожиданно суровый, а местами даже проникновенный (честь и хвала режиссеру «Охотников на троллей» и «Демона внутри» Андре Эвредалу). Из особенно приятного — ветеран «Игры престолов» Лиам Каннингэм в роли капитана обреченного корабля.

Думаем о Римской империи, но не о римских цифрах

«Проклятие монахини 2» («The Nun II»), реж. Майкл Чавес

Свежее пополнение вселенной «Заклятия», где добрая монашка в исполнении Таиссы Фармиги вновь сталкивается с демонической монашкой Валаком. Постановщиком выступил режиссер третьего «Заклятия» Майкл Чавес, вышло чуть слабее первого «Проклятия монахини», однако это по-прежнему самый страшный монстр во всем сериале. Для сочувствующих: недавно у нас вышла подборка со всеми частями «Заклятия», которые мы расположили по возрастанию — от худшей к лучшей. Материал можно найти здесь.

«Крик 6» («Scream VI»), реж. Мэтт Беттинелли-Олпин и Тайлер Джиллетт

Второй легасиквел самой остроумной хоррор-франшизы в истории, теперь перебравшейся из провинциального Вудсборо в Нью-Йорк. Без создателя «Крика» Уэса Крэйвена, который скончался в 2015 году, все по-прежнему ощущается слегка бездушным, тем более что в этой серии с экрана пропала еще и главная звезда саги Нив Кэмпбелл (актриса посчитала предложенный гонорар слишком маленьким и отказалась возвращаться). Однако режиссеры Мэтт Беттинелли-Олпин и Тайлер Джиллетт, кажется, наиболее адекватным образом разыграли выпавшие карты. Кстати, вот что мы писали о предыдущей части в начале 2022 года.

«Пила 10» («Saw X»), реж. Кевин Гротерт

Очередное возрождение пыточной франшизы — внезапно, настолько удачное, что попало сразу на второе место нашего топа частей «Пилы» (его можно найти тут). Действие десятой ленты разворачивается в промежутке между первой и второй. Серийный убийца Конструктор отправляется в отчаянное путешествие в Мексику, где надеется получить экспериментальное лечение от рака, однако все идет не по плану. К главной роли своей карьеры вернулся Тобин Белл, а в образе его помощницы Аманды вновь предстала Шони Смит.

Чем сегодня одержимы подростки (и их родители; а также ростовые куклы-аниматроники)

«Два, три, демон, приди!» («Talk to Me»), реж. Дэнни и Майкл Филиппу

Внезапный хит этого года — австралийский ужастик, снятый ютьюберами Дэнни и Майклом Филиппу (канал RackaRacka) и удачно подхваченный студией A24. Картину о подростках, которые развлекаются спиритическими сеансами (что, разумеется, ни к чему хорошему не приводит), заметно перехайпили, но вообще это вполне симпатичное кино. По меньшей мере одна вещь ему удается без всяких сомнений: в смысле тинейджерские вписки с вызовом духов выглядели бы ровно так, если бы от процесса можно было кайфануть.

«Восстание зловещих мертвецов» («Evil Dead Rise»), реж. Ли Кронин

Пятый фильм в культовой франшизе Сэма Рэйми вдруг стал самым успешным из всего цикла — и, в общем, не без причин. В этот раз (а что там с предыдущими разами, кстати, в курсе быть не обязательно) злосчастный гримуар, превращающий людей в дедайтов — живых мертвецов, одержимых демонами, сваливается на голову матери-одиночки и ее троих детей, которые проживают в здании бывшего банка. Все прелести «Зловещих мертвецов» на месте, пара моментов навсегда врежется в память: странным образом Ли Кронину («Другой») удалось снять картину, которая подойдет и на тот случай, если хочется чего-нибудь не слишком напрягающего, и на тот, если тянет на что-то пожестче.

«Пять ночей с Фредди» («Five Nights at Freddy's»), реж. Эмма Тамми

Киноадаптация культовой серии видеоигр про борьбу со злыми куклами-аниматрониками из заброшенной детской пиццерии. Несколько лет назад концепцию своровали в уморительный хоррор-экшен «Страна чудес Вилли» с Николасом Кейджем в главной роли, в официальном фильме Кейджа уже нет (его можно найти выше), вместо него в голодные игры с инфернальными куклами играет Джош Хатчерсон, а бонусом идет король крика Мэттью Лиллард. У картины детский рейтинг PG-13, но ей это, как ни странно, даже к лицу.

Долгий Хэллоуин

«Падение дома Ашеров» («The Fall of the House of Usher»), созд. Майкл Флэнаган

Для тех, кому не хватает полных метров, последние пять лет существует традиционный октябрьский Майк Флэнаган на Netflix. В этом году он последний: тот контракт истек, а станет ли Amazon, куда перебрался Флэнаган, поддерживать этот график, пока не известно. Так вот, последний — но зато какой: финальный аккорд хоррормейкер берет из литературы Эдгара Аллана По (причем сразу из прозы и из поэзии), которую блестяще смешивает с великим сериалом «Наследники». На выходе — восемь часов чистого счастья. Подробнее о сериале мы писали здесь.