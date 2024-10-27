Санду обвинила Запад в нежелании инвестировать в Молдавию

Президент Молдавии Майя Санду, которая баллотируется на второй срок, выразила обеспокоенность по поводу нежелания иностранных инвесторов вкладываться в бизнес страны, пока Молдавия не станет частью Европейского Союза. Ее слова приводит РИА Новости.

«Инвесторы говорят, что у нас война на границе, поэтому предлагают вернуться с предложением, когда Молдавия станет частью ЕС. Нам говорят, что их инвестиции будут в безопасности, когда мы будем в ЕС», – заявила Санду в рамках дебатов.

Ее соперник по второму туру выборов Александр Стояногло отметил, что к концу года внешний долг страны увеличится в два раза по сравнению с показателями начала 2021 года.

До этого депутат парламента Молдавии Василий Боля заявил, что финансовое положение страны вызывает серьезные опасения у оппозиции. По словам политика, страна находится на грани финансовой катастрофы.

Молдавия находится в экономическом кризисе с 2021 года, усугубленном ростом инфляции и цен на энергоносители. В 2022 году инфляция достигла 30,2%, а расходы на газ увеличились почти в семь раз, на электроэнергию — почти в четыре раза. В 2023 году инфляция составила 13,4%. Увеличение цен на энергоресурсы привело к росту долгов за коммунальные услуги и антиправительственным акциям протеста.

Ранее в Совфеде Майю Санду назвали главной угрозой независимости Молдавии.