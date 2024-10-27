Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Санду обвинила Запад в нежелании инвестировать в Молдавию

Санду: иностранные инвесторы боятся вкладывать деньги в Молдавию

close
Vladislav Culiomza/Reuters

Президент Молдавии Майя Санду, которая баллотируется на второй срок, выразила обеспокоенность по поводу нежелания иностранных инвесторов вкладываться в бизнес страны, пока Молдавия не станет частью Европейского Союза. Ее слова приводит РИА Новости.

«Инвесторы говорят, что у нас война на границе, поэтому предлагают вернуться с предложением, когда Молдавия станет частью ЕС. Нам говорят, что их инвестиции будут в безопасности, когда мы будем в ЕС», – заявила Санду в рамках дебатов.

Ее соперник по второму туру выборов Александр Стояногло отметил, что к концу года внешний долг страны увеличится в два раза по сравнению с показателями начала 2021 года.

До этого депутат парламента Молдавии Василий Боля заявил, что финансовое положение страны вызывает серьезные опасения у оппозиции. По словам политика, страна находится на грани финансовой катастрофы.

Молдавия находится в экономическом кризисе с 2021 года, усугубленном ростом инфляции и цен на энергоносители. В 2022 году инфляция достигла 30,2%, а расходы на газ увеличились почти в семь раз, на электроэнергию — почти в четыре раза. В 2023 году инфляция составила 13,4%. Увеличение цен на энергоресурсы привело к росту долгов за коммунальные услуги и антиправительственным акциям протеста.

Ранее в Совфеде Майю Санду назвали главной угрозой независимости Молдавии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами