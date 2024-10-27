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Опрокинувшийся грузовик парализовал движение на МКАД

В Москве на МКАД опрокинулся грузовик и вызвал 5-километровую пробку

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Bilanol/Shutterstock/FOTODOM

На Московской кольцевой автодороге (МКАД) опрокинулся грузовик, сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

«На внешней стороне 19 км МКАД (в районе Бесединского моста) опрокинулся грузовик. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — отмечается в сообщении.

В Дептрансе уточнили, что движение в районе аварии затруднено на протяжении 4,5 км и призвали водителей выбирать маршруты объезда.

По данным сервиса Яндекс Карты на 16:00 мск, пробка на аварийном участке достигает 5 км и начинается после развязки МКАД и Каширского шоссе. Также заблокирована развязка МКАД и Бесединского шоссе, километровая пробка образовалась в поселке Беседы перед съездом на МКАД.

Ранее в Нижнем Новгороде трамвай раздавил об столб Lada Granta.

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