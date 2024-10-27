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Самолет совершил жесткую посадку в Ставрополье

112: самолет Ан-2 совершил жесткую посадку в Ставропольском крае

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Виталий Аньков/РИА «Новости»

Самолет Ан-2 совершил жесткую посадку в Ставропольском крае. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

В сообщении сказано, что на борту находятся пять человек, их состояние уточняется.

По данным Telegram-канала Baza, самолет с пассажирами рухнул возле автодороги возле станицы Суворовская. Отмечается, что на борту упавшего самолета находились четыре парашютиста, которые планировали совершить прыжки. Всего на борту Ан-2 находились 9 человек.

27 октября сообщалось, что легкомоторный самолет разбился в находящемся под Кишиневом населенном пункте Вадул-луй-Водэ. Служба чрезвычайных ситуаций МВД сообщила, что пожарные обнаружили в самолете тело человека. Там отметили, что самолет упал на одно из зданий на территории базы отдыха, в результате чего произошел пожар. По предварительным данным МВД, никто из находящихся на земле людей не пострадал.

Ранее в Бразилии разбился военный истребитель.

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