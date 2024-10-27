МЧС сообщило о пострадавших при аварийной посадке Ан-2 на Ставрополье

При вынужденной посадке самолета Ан-2 в Ставропольском крае никто не пострадал, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление МЧС.

При этом SHOT пишет, что из пяти находившихся на борту человек пострадал один. По данным Telegram-канала, аварийная посадка произошла поблизости от станицы Суворовской.

Накануне вечером вертолет санавиации Ми-2 совершил жесткую посадку в лесу у деревни Белеенки в Кировской области. На борту находились пилот, врач и два фельдшера, все они не выжили. После падения вертолета на месте происшествия возник пожар, его потушили сотрудники экстренных служб. СК возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта»). Губернатор области Александр Соколов сообщил, что семьи медиков и пилота получат по 1 млн руб., а жертв трагедии представят к госнаградам.

Ранее выживший в Охотском море россиянин рассказал, как вертолеты пролетали мимо него.