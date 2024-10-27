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В Республике Коми разыскивают сбежавшего с фермы страуса

В окрестностях Пажги Сыктывдинского района ищут сбежавшего с фермы страуса

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В Сыктывдинском районе Республики Коми владельцы фермы занимаются поисками австралийского страуса, который сбежал с территории. Об этом сообщает агентство «Комиинформ».

По словам хозяев фермы, накануне ночью один из трех страусов не вернулся в свой загон. Возможно, что-то напугало птицу, и она сломала ограждение, покинув ферму.

Сотрудники фермы приняли меры по поиску, но поймать сбежавшего страуса не удалось. В настоящий момент птица может находиться в лесу или на дороге, которая соединяет деревню Разгорт и село Ыб.

Если вы увидите эту птицу, руководство фермы просит оперативно связаться по телефону 89041031336 и сообщить о ее местонахождении.

В сентябре в британском графстве Саффолк страусы эму, сбежавшие с фермы, устроили переполох на улицах. Местным властям пришлось перекрывать дорожное движение на нескольких улицах в центре города, страусы также атаковали двух подростков.

Ранее в Южной Корее сбежавший из зоопарка страус спровоцировал два ДТП.

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