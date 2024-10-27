«Спартак» обыграл «Пари НН» в матче РПЛ

Московский «Спартак» одержал победу над «Пари Нижним Новгородом» в 13-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, которая состоялась на стадионе «Нижний Новгород», завершилась со счетом 2:0. Первый гол в этом поединке оформил Тео Бонгонда. Он поразил ворота соперников на 68-й минуте игры. На третьей компенсированной минуте мяч забил Шамар Николсон.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

После этой победы «Спартак» продолжает располагаться на шестой строчке в турнирной таблице национального первенства, набрав 22 балла. «Пари НН» идет на 12-й позиции, набрав 12 очков. Лидирует в РПЛ на данный момент «Краснодар» с 30 очками, на один балл опережая санкт-петербургский «Зенит» и на три – московский «Локомотив».

Следующий матч «Спартак» проведет на выезде и сразится с другим московским клубом — ЦСКА. Игра состоится 2 ноября, стартовый свисток прозвучит в 20:45 по московскому времени. Нижегородская команда 3 ноября также в выездном матче сыграет с грозненским «Ахматом». Встреча начнется в 15:15 по московскому времени.

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