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Стало известно, что у беглецов из липецкой колонии был подельник

SHOT: у сбежавших из колонии под Липецком заключенных был сообщник

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Телеграм-канал «112»

У шестерых заключенных, сбежавших из исправительной колонии (ИК) №2 под Липецком, был сообщник. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Telegram-канал выяснил, что беглецы и их подельник работали в цехе по производству колючей проволоки. Рядом с ним располагалось заброшенное административное здание, из которого злоумышленники копали туннель для побега. Пока они этим занимались, их подельник выполнял за них работу в цехе и не сообщал об их отсутствии охранникам.

«Сейчас специальная комиссия УФСИН (управления Федеральной службы исполнения наказаний) допрашивает всех заключенных, содержащихся в бараке, в котором сидели беглецы», — говорится в публикации.

В ней также отмечается, что во всех колониях региона усилен надзор над заключенными, их проверяют на наличие запрещенных предметов.

Вечером 25 октября шестеро заключенных сбежали из исправительной колонии №2 в Липецкой области. ФСИН сообщила, что осужденные выбрались через подкоп. Его сотрудники ИК-2 обнаружили 26 октября, после чего недосчитались в камерах шестерых человек. Все сбежавшие — выходцы из Средней Азии, осужденные за изнасилования и хранение наркотиков. К побегу они готовились более полугода. Пять беглецов уже задержаны.

Ранее появились фото туннеля, который выкопали заключенные липецкой ИК.

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