Российские военные вошли в Кураховку в ДНР

Российские солдаты вошли в населенный пункт Кураховка, расположенный в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщается в Telegram-канале «Военное дело».

В материале уточняется, что сначала бойцы Вооруженных сил РФ взяли под свой контроль населенный пункт Горняк. После этого им удалось прорваться в Кураховку.

«Идет штурм», — говорится в публикации.

Утром 27 октября агентство ТАСС со ссылкой на силовые структуры сообщило, что российские военные взяли в полукольцо группировку Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Кураховке. По словам источника, в населенном пункте сложилась «не лучшая ситуация» для украинских формирований.

26 октября глава ДНР Денис Пушилин заявил о прорыве обороны ВСУ в Горняке. Он рассказал, что солдаты 114-й бригады в составе ВС РФ водрузили российский флаг на крышу одного из зданий в населенном пункте. Перед этим штурмовые группы совместно с танковыми подразделения нанесли «тяжелые удары» по местам скопления живой силы и техники украинских войск на территории города.

Ранее советник Пушилина рассказал, как на ВСУ отразится потеря западной части ДНР.