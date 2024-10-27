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«Погорячился»: Семин о словах Карпина про уход из «Ростова»

Юрий Семин дал совет Валерию Карпину по поводу отставки из «Ростова»

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Александр Вильф/РИА «Новости»

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин призвал наставника «Ростова» Валерия Карпина не думать об отставке. Его слова приводит «Матч ТВ».

В 13-м туре РПЛ «Ахмат» обыграл «Ростов» со счетом 3:2, после чего Карпин признался, что его посещают мысли об уходе из команды.

«После поражения просто бывает такое настроение. Не стоит об этом даже ему и думать. Команда его развивается, она находится на достаточно хорошем уровне, но не хватает какого‑то небольшого штришка, чтобы двинуться в лидеры. Поэтому я бы не стал горячиться на его месте. Карпин погорячился», — заявил Семин.

В проигранном матче счет на 33-й минуте открыл игрок «Ахмата» Даниил Уткин, но уже через минуту Николай Комличенко восстановил равновесие. Еще через две минуты Лечи Садулаев вывел «Ахмат» вперед. В начале второго тайма Садулаев оформил дубль. Мохаммад Мохеби в середине второго тайма забил за «Ростов» и установил окончательный счет матча.

В турнирной таблице чемпионата России «Ахмат» занимает 15-е место, набрав девять очков. «Ростов» располагается на девятой строчке, имея в активе 13 баллов.

Ранее экс-игрок сборной России рассказал, когда может быть решена судьба Карпина в «Ростове».

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