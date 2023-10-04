Кевин Спейси попал в больницу в Ташкенте. Его рука онемела на восемь секунд в музее

Звезду «Карточного домика» и «Красоты по-американски» Кевина Спейси доставили в медицинское учреждение Ташкента с подозрением на сердечный приступ. Актер почувствовал себя плохо, когда рассматривал фрески в музее возле древнего городища Афрасиаб. В Узбекистан Спейси прилетел, чтобы поучаствовать в Ташкентском международном кинофестивале. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Американский актер Кевин Спейси был доставлен в больницу города Ташкента из-за онемения руки, сообщает The Sun. В столицу Узбекистана голливудская звезда прилетел, чтобы принять участие в XV Ташкентском международном кинофестивале, проходившем с 29 сентября по 2 октября.

По данным издания, Спейси был на экскурсии в Музее истории Самарканда «Афрасиаб», возле древнего городища Афрасиаб, одного из крупнейших археологических памятников в мире, когда почувствовал, что «вся его левая рука онемела примерно на восемь секунд». Актера срочно доставили в диагностическую клинику «Иннова», где врачи провели осмотр и необходимые обследования.

«Мистер Спейси был доставлен в медицинский центр из-за недомогания», — сообщил The Sun источник, близкий к актеру.

Персонал больницы, по словам собеседника газеты, действовал профессионально. Подозрение на инфаркт было снято в тот же день (актера госпитализировали 2 октября). Вечером Спейси вернулся на киносмотр и «выглядел хорошо».

«Это заставило меня задуматься о том, насколько хрупка жизнь», — прокомментировал случившееся сам Спейси. «Для всех нас», — добавил он.

По словам звезды «Карточного домика» и «Красоты по-американски», он рассматривал «удивительные фрески» в музее и внезапно почувствовал, как «вся левая рука онемела примерно на восемь секунд».

«Я отмахнулся от этого, но сразу сообщил людям, с которыми был, и мы немедленно отправились в [...] медицинский центр. Я был там весь день, проходя различные обследования. Персонал позаботился обо мне и даже провел МРТ», — рассказал Спейси.

«Все оказалось совершенно нормально, и я благодарен, что это не что-то более серьезное», — резюмировал он.

Киносмотр в Узбекистане

Юбилейный XV Ташкентский международный кинофестиваль проходил в историко-этнографическом парке «Вечный город» в окрестностях Самарканда. Помимо Спейси, смотр посетили и другие известные кинодеятели — сербский режиссер Эмир Кустурица, его российские коллеги Алексей Учитель и Александр Сокуров, звезда боевика «Такси» Сами Насери и актриса Наталья Варлей.

Произнося речь со сцены, Спейси отметил важность популяризации киноиндустрии среди молодежи.

На вопрос, осознает ли он, как актер, степень своего влияния на молодых людей, он ответил, что вырос, вдохновляясь великими актерами, в первую очередь своей собственной матерью, которая познакомила его с кино, музыкой и театром.

«Это было моей жизнью. Детство у меня было проблемное, и когда я попал в драмшколу, я понял, что могу быть кем-то еще, это стало моей жизнью, мне повезло. И если я могу вдохновлять кого-то, то это большая честь для меня», — сказал он.

Спейси также прокомментировал забастовки, охватившие Голливуд: «К счастью, я в Гильдии актеров большую часть жизни, и я рад, что сценаристы, наконец, договорились. Завтра у актеров будут переговоры».

Дело о домогательствах

26 июля, в день рождения Спейси, суд присяжных в Лондоне вынес решение о его невиновности по делу о сексуальных домогательствах в отношении четырех мужчин. Все обвинения относятся к 2000-м и 2010-м годам, когда Спейси был художественным руководителем лондонского театра Old Vic. Вердикт суда позволил актеру снова выйти в публичное пространство.

Первые обвинения в домогательствах были предъявлены актеру в 2017 году. Практически в одночасье его карьера была разрушена. Спейси лишили международной премии «Эмми» и вырезали из фильма Ридли Скотта «Все деньги мира». Сценаристы убрали его героя из сериала Netflix «Карточный домик».

В одном из интервью актер отмечал, что поддерживающие его люди боятся высказаться. «Но как только меня оправдают в Лондоне, некоторые снова начнут предлагать мне роли», — говорил Спейси, пока шло судебное разбирательство.