Счастливый конец: чему нас научило «Сексуальное просвещение»

На Netflix вышел четвертый сезон драмеди «Сексуальное просвещение» (оно же «Половое воспитание») — одного из главных хитов в библиотеке стримингового сервиса. Кинокритик «Газеты.Ru» Павел Воронков прощается с очаровательными обитателями средней школы городка Мурдейл, которые четыре года учили друг друга — и нас — быть собой.

Ну что, сдаем зачетки: курс «Сексуального просвещения» (или, как не вполне корректно повелось его у нас называть, «Полового воспитания») пройден. За время существования сериала стриминг Netflix успел официально прийти и официально уйти из России, а добрая половина (если не больше) затрагиваемых в шоу тем — оказаться вне закона. Последнее, конечно, сильно затрудняет написание прощального текста, но экзамен есть экзамен.

В последнем сезоне мы застаем наших героев в непростые времена (хотя когда они бывают простыми). Отис (Эйса Баттерфилд) и Мэйв (Эмма Маки) практикуют отношения на расстоянии, что особенно тяжко, когда вокруг одни похотливые подростки, лезущие друг другу в трусы. А параллельно стараются выстоять в конкурентной среде. При этом Мэйв, поступившая на курсы в США, сталкивается с неожиданно консервативным подходом к преподаванию (Дэн Леви контринтуитивно играет гораздо более неприятного персонажа, чем в гораздо более неприятном сериале «Кумир», и в кадре ругает текст Мэйв про Марию Бронте, умершую от туберкулеза в 11 лет, — старшую сестру Эмили Бронте, которую Маки между третьим и четвертым сезоном сыграла в фильме «Эмили»; такое вот мета). А Отис и остальные ребята из Мурдейла, напротив, оказываются в смехотворно прогрессивной школе, где поначалу чувствуют себя не поспевающими за прогрессом (в действительности там, конечно, все не так уж идеально).

close 100% Кадр из сериала «Половое воспитание» (2019-2023) Netflix

Сегодня странно даже вспоминать: мы, кажется, испытывали схожее ошеломление в 2019 году, впервые очутившись во вселенной «Сексуального просвещения». Этот сериал был настоящим сейф-спейсом: он дарил надежное чувство комфорта и безопасности. В его особом мире, с намеренно смазанными приметами места и времени, что как бы сплавляло современную Англию с внутренним убранством фильмов Джона Хьюза, было не так одиноко. При этом шоу (и последний сезон тут не исключение) бывало достаточно суровым ко многим своим обитателям (их, кстати, заметно поубавилось к концу), а следовательно, и к зрителю — если честно, отчасти даже радует, что этот сериал наконец перестанет разбивать нам сердца.

Но все-таки: чему он нас научил?

Во-первых, тому, что зумеры на самом деле не вне секса: шоу, которое в каком-то смысле стало анти-«Эйфорией» (сериал с Зендеей стартовал на HBO шестью месяцами позднее), на корню переломило этот зародившийся было нарратив.

close 100% Кадр из сериала «Половое воспитание» (2019-2023) Netflix

Во-вторых, тому, что важно во что бы то ни стало быть собой — даже когда ничего в этой жизни не понятно. А кто ты — возможно, самый главный вопрос, и ответ на него нужно обязательно найти. И все герои «Сексуального просвещения» его так или иначе искали на протяжении всех четырех сезонов (забавно, что в последнем эпизоде шоу происходит буквально поисковая операция). Именно из-за этого они так походили на живых людей — пускай и были избыточно комичными, пускай вырастали (вполне намеренно) из стереотипов, расхожих тропов и клише (девственник-ботаник, язва-оторва, лучший друг — гей, задира-гомофоб, сам сидящий в шкафу, и так далее). И именно из-за этого было так интересно наблюдать за тем, как сериал сталкивал их с друг другом, а из получившихся искр собирал новые социальные связи (удивительно, кстати, но Мэйв и героиня Джиллиан Андерсон впервые встречаются только во второй половине финального сезона).

В-третьих, что быть добрыми, сочувствующими и внимательными друг к другу — это классно. «Сексуальное просвещение» наравне с «Тедом Лассо», «Шиттс-Криком», «Не с первой попытки», «Трепетом сердца» и другими схожими шоу при желании можно выделить в небольшой поджанр «доброй комедии». Все эти сериалы так или иначе сводятся к тому, что насквозь плохих людей — за совсем уж редким исключением — на свете не бывает. Это, конечно, ужасно наивная идея — и, пожалуй, ужасно далекая от реальности. Но еще она ужасно душеспасительная, а потому ужасно необходимая.

close 100% Кадр из сериала «Половое воспитание» (2019-2023) Netflix

«Сексуальное просвещение» совершенно точно не оставило мир в лучшем виде, чем тот был до его появления. Однако оно совершенно точно попыталось. Наверное, стоит ему это зачесть.

Ну и — застенчивый закомплексованный девственник, раздающий советы про секс. Кто бы мог подумать, что эпизод про логопеда с «фефектами фикции», сыгранного Роланом Быковым в комедии «По семейным обстоятельствам», можно раздуть до великого подросткового сериала.