Яблочный Спас: история и традиции праздника

Преображение Господне или Яблочный Спас является вторым из трех православных праздников августа, именуемых Спасами. В России он отмечается 19 августа. Яблочному предшествует Медовый Спас (14 августа), а далее следует Ореховый (29 августа). Об истории, правилах празднования и традициях церковного торжества рассказывает «Газета.Ru».

История праздника

Ежегодно 19 августа в России отмечается Яблочный Спас — это народное название Преображения Господня. Он приходится на середину Успенского поста и является одним из двунадесятых праздников — двенадцати важнейших дат церковного календаря.

История Преображения Господня описывается в Евангелии. По словам евангелиста Луки, Иисус Христос (Спаситель) отправился на гору Фавор с тремя ближайшими учениками Петром, Иаковом и Иоанном, чтобы помолиться. Когда Спаситель приступил к чтению молитвы, «вид лица его изменился, и одежда его сделалась белою, блистающею». В этот момент рядом с ним явились пророки Моисей и Илия.

«Явившись во славе, они говорили об исходе Его, который Ему надлежало совершить в Иерусалиме. Петр же и бывшие с ним отягчены были сном; но, пробудившись, увидели славу Его и двух мужей, стоявших с Ним», — свидетельствовал Лука.

Это произошло во время иудейского праздника Суккот, когда евреи строят кущи (специальные шатры) в память о странствиях своего народа. Когда пророки стали исчезать, Петр предложил построить три кущи — для Спасителя, Моисея и Илии.

close 100% Дмитрий Феоктистов/ТАСС

«Кущ — три: деятельная, естественная и богословская. Богословскую кущу Петр уделил Господу, ибо Он Бог; естественное созерцание — Моисею, ибо он написал о создании всего; деятельную же — Илии, ибо он девственник, ревнитель и аскет», — говорится в Евангелии.

Когда Петр предложил построить кущи, явилось облако и «осенило их»: «И был из облака глас, глаголющий: Сей есть Сын Мой Возлюбленный, Его слушайте. Когда был глас сей, остался Иисус один. И они умолчали, и никому не говорили в те дни о том, что видели».

Этот случай, когда были явлены человеческое и божественное естества Иисуса Христа, окрестили Преображением Господним. По мнению духовенства, оно произошло для того, чтобы во время испытаний люди не поколебались в своей вере и увидели, какое преображение их ждет в Царствии Небесном.

Причем тут яблоки

19 августа духовенство служит в белых облачениях, символизирующих «фаворский свет» — таинственный Божественный свет в момент Преображения Иисуса Христа. После литургии священник освящает плоды нового урожая и окропляет их святой водой, читая специальную молитву.

Христиане начали праздновать Преображение Господне с IV века, когда мать императора Константина Великого Елена построила на горе Фавор храм в честь Преображения. Примерно через сто лет праздник распространился на весь христианский Восток.

В Греции, на Кипре, в Сербии и Израиле в день Преображения принято освящать виноград, который как раз созревает к празднику. Из него потом делают вино для таинства Причастия. В России виноград растет не везде, поэтому его заменили на яблоки. Они освящаются молитвой «На освящение начаток овощей (плодов)».

Как отмечать Преображение Господне

close 100% Верующие во время празднования Преображения Господня (Яблочного Спаса) в Спасо-Евфимиевом монастыре в Суздале, 2020 год Владимир Смирнов/ТАСС

Поскольку Преображение всегда наступает в центре Успенского поста, верующие люди стараются в этот день обязательно посетить богослужение и исповедоваться. Священник Николай Дубинин рассказал «Газете.Ru», что венцом празднования является соединение с Христом — то есть, Причастие, которое совершается на литургии.

«У нашего благочестивого народа существует практика приносить первые плоды своих урожаев для освящения. Почему Спас называется Яблочным: люди приносили яблоки, виноград и воздавали благодарность за то, что Господь послал урожай», — сказал Дубинин.

Согласно древней традиции, наши предки старались не есть яблоки до Преображения: прежде следовало освятить новый урожай и поблагодарить за него Бога. Для освящения в храм несли также груши, сливы, персики и другие сезонные плоды. С ними было принято готовить пироги, блины и другую выпечку из постного теста. В день Преображения важно угощать фруктами нуждающихся и обращать внимание на их просьбы.

По словам священника, если человек по какой-то причине не может посетить церковь, за него могут помолиться удаленно.

«В последние годы сложилась такая практика — прихожане имеют номер телефона Батюшки. У некоторых приходов есть чаты в мессенджерах. Человек может удаленно написать имена перед службой, чтобы за него помолились в храме. Он также может позвонить или отправить СМС Батюшке и попросить помолиться за него», — поделился Дубинин.

close 100% Во время фольклорного празднования Яблочного Спаса в селе Красновидово в Татарстане, 2020 год Егор Алеев/ТАСС

Что нельзя делать в день Яблочного Спаса

Священник Дубинин рассказал, что в день Преображения нельзя забывать о любви к Богу и ближним. Он объяснил, что забыть Бога — это значит жить вне церковных праздников и событий.

«Знаете, это как если у человека День рождения — а мы не то, чтобы его не поздравили, а даже не вспомнили. Забвение — вот чего нельзя допускать. И второе — в этот день нельзя отворачиваться от нужды близких. Если кто-то нуждается в нас — нельзя отказать, в великие праздники обязательно нужно проявить милосердие, помочь, вспомнить о ком-то. Это как дополнительный стимул», — обратил внимание Дубинин.

Как и в любой крупный православный праздник, 19 августа также запрещены ссоры, сплетни, шумные застолья и тяжелый физический труд.