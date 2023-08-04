Умерла жена композитора Раймонда Паулса. Они прожили вместе больше 60 лет

На 85-м году жизни скончалась супруга известного композитора Раймонда Паулса – Лана Паула (настоящее имя — Светлана Епифанова). Лана перенесла серьезную операцию, после чего ее состояние ухудшилось. Через месяц супруги могли бы отметить 61-годовину свадьбы. «Газета.Ru» рассказывает, как они влюбились «с первого звука» и пронесли чувства друг к другу через всю жизнь.

Информация о смерти Ланы Паулы стала известна утром 4 августа. По предварительным данным, женщина серьезно болела.

«Моя бабушка ушла сегодня. Она была самым лучшим человеком, которого я знала»,

– сообщила в социальных сетях ее внучка Анна-Мария Паула.

Информацию подтверждает издание «Стархит» со ссылкой на родственников семьи. Причина смерти женщины пока неизвестна, однако в последнее время у женщины были проблемы со здоровьем.

В 2022 году врачи прооперировали ногу Паулы, после чего она с трудом могла ходить.

«Ее до сих пор мучает нога… Ну не идет у нас что-то так, как надо. Не идет. Но что делать? Я и сам не очень хорошо себя чувствую», – говорил изданию Раймонд Паулс.

Сестру Паулса – художницу Эдит Паулс-Вигнере, на презентации ее книги «О, женщины» спросили, почему на мероприятии нет ее золовки.

«Она только что вышла из больницы и очень больна. Ей очень тяжело», – объясняла художница.

В начале августа супруге композитора стало хуже, через несколько дней она скончалась.

«Любовь с первого звука»

Раймонд и Лана познакомились в 1959 году в Одессе, куда композитор приехал на гастроли. Лана в это время училась на филологическом факультете и работала экскурсоводом в одной из гостиниц.

Как оказалось, у них был общий друг – фотограф Игорь Гранковский. В разговоре с aif.ru Лана сказала, что знакомый силком утащил ее с лекции на концерт.

«Мы опоздали, вошли в темный зал, когда Раймонд уже играл. Так что я даже лица его не увидела — только спину, но как только услышала, как он играет, сразу поняла — мое. Так что это была любовь с первого звука», – отметила супруга композитора.

Вскоре влюбленные поженились, а в 1962 году у них родилась дочь Анета, которая подарила родителям двух внучек: Анну-Марию и Моник-Ивонн.

Все время вместе

31 августа 2023 года супруги могли бы отметить 61-ю годовщину свадьбы.

По словам Ланы, у Паулса особенный взгляд, который способен даже злую собаку поджать хвост и уйти. В разговоре с aif.ru женщина сказала, что не действует этот взгляд только на нее.

«Вся инициатива исходит от меня, он лишь жертва», – говорила изданию Лана.

Она рассказывала, что, по мнению Паулса, женщина должна быть дома, вести хозяйство и воспитывать детей. При этом сам композитор тоже домашний человек, ему было тяжело уезжать на гастроли.

«Его страшно на пару дней дома одного оставить, он может забыть что-то закрыть или выключить. Хотя если испортит что-нибудь, тут же запрячет, чтобы не нашли и не ругались. При этом у нас никогда не было домработниц, он физически не переносит, когда в доме появляются чужие люди», – рассказывала Лана о своем муже.

По словам женщины, никто не пытался «увести» ее супруга. Они вместе прошли через многое, после чего между ними воцарилось доверие. Несмотря на это, мысли о разводе были.

«Думала: ну все, хватит этого Паулса, он уже вот где! А потом понимала, что без него через неделю просто умру от скуки. У нас же не бывает двух одинаковых дней. А такая жизнь — как наркотик», – добавила Лана.

Мать отговаривала женщину от жизни с музыкантом, так как он страдал алкоголизмом. В разговоре со «Стархитом» Паулс признался, что в тяжелые годы подрабатывал в ресторанах. Там благодарные слушатели приглашали его выпить, из-за чего у него развилась зависимость.Тогда и на основную работу в оркестре он мог прийти пьяным.

«Пришел момент, когда надо было соображать, что делать. Тем более из-за того, что я однажды не пришел на концерт, меня уволили из Рижской филармонии. Запои могли длиться неделю», – признался композитор.

Помочь справиться с алкоголизмом Паулсу помогла его семья. Он решил, что не может потерять жену и годовалую дочь, и начал проходить лечение. Через несколько лет композитор смог отказаться не только от алкоголя, но и от сигарет. С тех пор уже более 55 лет он ведет здоровый образ жизни.

По словам знакомых, супруги до последних дней с любовью смотрели друг на друга.