«Страшно от этих возможностей»: Леннон «оживет» в последней песне The Beatles с помощью ИИ

В 2023 году выйдет никогда не издававшаяся песня The Beatles. Об этом сообщил сооснователь группы Пол Маккартни. По его словам, сингл помогла создать нейросеть на базе старой пленки Джона Леннона. Музыкант не уточнил, о какой именно песни идет речь, но СМИ предположили, что это записанная в 1978 году «Now and Then». Кассету с этой демозаписью передала Маккартни Йоко Оно в середине 1990-х. Вместе с Ринго Старром и Джорджем Харрисоном они хотели выпустить трек еще тогда, но пленка была очень плохого качества. Теперь улучшить вокал Леннона и отделить его от посторонних шумов помог искусственный интеллект.

Сооснователь The Beatles Пол Маккартни в эфире «Би-би-си» сообщил, что в этом году выйдет последний сингл группы, который удалось создать с использованием искусственного интеллекта.

«Мы только что закончили его, и он будет выпущен в этом году», — сказал он во вторник программе Radio 4 Today.

По словам музыканта, с помощью нейросети удалось извлечь голос Джона Леннона из старой демозаписи. Самому же треку, как отметил Маккартни, несколько десятков лет.

Участник The Beatles не уточнил, о какой именно песне идет речь, однако «Би-би-си» и другие британские СМИ предположили, что речь идет о «Now and Then» («Порой»), записанная Ленноном в 1978 году. Эта демо была в числе аудиокассет, которые Йоко Оно, вдова Леннона, передала Маккартни в середине 1990-х годов.

На записях с пометкой «для Пола» были в том числе композиции «Free as a Bird» («Свободен как птица») и «Real Love» («Настоящая любовь»). Их выпустили в качестве отдельных синглов в 1995-м, также они вошли в изданный на следующий год альбом Anthology. Песни удалось записать после того, как Маккартни и другие участники The Beatles Ринго Старр и Джордж Харрисон доработали музыкальную тему и свели их с вокалом Леннона.

В тот же период музыканты думали и о выпуске «Now and Then». Однако Харрисон назвал эту песню слабой и не захотел над ней работать. Еще одна проблема была в качестве пленки, сделанной Ленноном — его голос был тихим и перекрывался внешним гулом.

Вернуться к композиции, по словам Маккартни, его побудило сотрудничество с новозеландским режиссером Питером Джексоном, который в 2022 году представил на экраны документальный фильм The Beatles: Get Back, рассказывающий о записи их последнего альбома Let It Be и прощального концерта группы на крыше их штаб-квартиры в Лондоне.

«Джексон смог извлечь голос Джона с паршивого маленького кусочка на кассете. У нас был голос Джона и фортепианный аккомпанемент, который он смог разделить с помощью искусственного интеллекта. Машине говорят: «Вот голос, вот гитара. Убери гитару».

Так что когда мы взялись записывать то, что станет последней пластинкой Beatles, то у нас было демо, записанное Джоном, и у нас получилось взять голос Джона и очистить его с помощью ИИ, после чего запись уже можно было сводить, как обычно», — рассказал Маккартни.

По его словам, ему иногда становится страшно от возможностей нейросетей. В качестве примера он привел случаи, когда друзья показывали ему в интернете разные созданные ИИ песни, которые исполнялись голосом Джона Леннона.

Музыкальные композиции, созданные при помощи искусственного интеллекта, обрели популярность в последние пару лет на фоне доступности нейросетей. Однако первая подобная мелодия была создана еще в 1957 году в американском Университете Иллинойса. Речь идет о «Сюите Иллиака» — произведении для струнных инструментов, написанном компьютерной программой, после того, как ученые задали ей определенные правила построения композиций и обучили ее основам музыкальной теории.

В 2020 году Grimes, канадская певица и в том время супруга Илона Маска, при помощи нейросети создала «бесконечную» колыбельную для их сына. Она задала ИИ музыкальную основу и обучила приложение менять ее, подстраиваясь под погоду, время суток и сердцебиение ребенка. В результате всегда получалась разная композиция.

Канадская организация Over the Bridge, которая помогает бороться с психическими заболеваниями, создала проект, посвященный так называемому «Клубу 27» — это устоявшееся название списка исполнителей, умерших в 27 лет. С помощью нейросетей они сгенерировали полностью уникальные композиции в стиле группы Nirvana (ее солист Курт Кобейн покончил с собой в 27), певицы Эми Уайнхауз, гитариста Джимми Хендрикса.

Весной этого года в сети появилась песня «Snuff» ню-метал-группы Slipknot, вокальная партия которой исполняется голосом скончавшегося фронтмена другой рок-группы Linkin Park Честера Беннингтона — голос был создан нейросетью.