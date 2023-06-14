«Страшно от этих возможностей»: Леннон «оживет» в последней песне The Beatles с помощью ИИ

Сооснователь The Beatles Пол Маккартни в эфире «Би-би-си» сообщил, что в этом году выйдет последний сингл группы, который удалось создать с использованием искусственного интеллекта.
«Мы только что закончили его, и он будет выпущен в этом году», — сказал он во вторник программе Radio 4 Today.
По словам музыканта, с помощью нейросети удалось извлечь голос Джона Леннона из старой демозаписи. Самому же треку, как отметил Маккартни, несколько десятков лет.
Участник The Beatles не уточнил, о какой именно песне идет речь, однако «Би-би-си» и другие британские СМИ предположили, что речь идет о «Now and Then» («Порой»), записанная Ленноном в 1978 году. Эта демо была в числе аудиокассет, которые Йоко Оно, вдова Леннона, передала Маккартни в середине 1990-х годов.
На записях с пометкой «для Пола» были в том числе композиции «Free as a Bird» («Свободен как птица») и «Real Love» («Настоящая любовь»). Их выпустили в качестве отдельных синглов в 1995-м, также они вошли в изданный на следующий год альбом Anthology. Песни удалось записать после того, как Маккартни и другие участники The Beatles Ринго Старр и Джордж Харрисон доработали музыкальную тему и свели их с вокалом Леннона.
В тот же период музыканты думали и о выпуске «Now and Then». Однако Харрисон назвал эту песню слабой и не захотел над ней работать. Еще одна проблема была в качестве пленки, сделанной Ленноном — его голос был тихим и перекрывался внешним гулом.
Вернуться к композиции, по словам Маккартни, его побудило сотрудничество с новозеландским режиссером Питером Джексоном, который в 2022 году представил на экраны документальный фильм The Beatles: Get Back, рассказывающий о записи их последнего альбома Let It Be и прощального концерта группы на крыше их штаб-квартиры в Лондоне.
«Джексон смог извлечь голос Джона с паршивого маленького кусочка на кассете. У нас был голос Джона и фортепианный аккомпанемент, который он смог разделить с помощью искусственного интеллекта. Машине говорят: «Вот голос, вот гитара. Убери гитару».
Так что когда мы взялись записывать то, что станет последней пластинкой Beatles, то у нас было демо, записанное Джоном, и у нас получилось взять голос Джона и очистить его с помощью ИИ, после чего запись уже можно было сводить, как обычно», — рассказал Маккартни.
По его словам, ему иногда становится страшно от возможностей нейросетей. В качестве примера он привел случаи, когда друзья показывали ему в интернете разные созданные ИИ песни, которые исполнялись голосом Джона Леннона.
Музыкальные композиции, созданные при помощи искусственного интеллекта, обрели популярность в последние пару лет на фоне доступности нейросетей. Однако первая подобная мелодия была создана еще в 1957 году в американском Университете Иллинойса. Речь идет о «Сюите Иллиака» — произведении для струнных инструментов, написанном компьютерной программой, после того, как ученые задали ей определенные правила построения композиций и обучили ее основам музыкальной теории.
В 2020 году Grimes, канадская певица и в том время супруга Илона Маска, при помощи нейросети создала «бесконечную» колыбельную для их сына. Она задала ИИ музыкальную основу и обучила приложение менять ее, подстраиваясь под погоду, время суток и сердцебиение ребенка. В результате всегда получалась разная композиция.
Канадская организация Over the Bridge, которая помогает бороться с психическими заболеваниями, создала проект, посвященный так называемому «Клубу 27» — это устоявшееся название списка исполнителей, умерших в 27 лет. С помощью нейросетей они сгенерировали полностью уникальные композиции в стиле группы Nirvana (ее солист Курт Кобейн покончил с собой в 27), певицы Эми Уайнхауз, гитариста Джимми Хендрикса.
Весной этого года в сети появилась песня «Snuff» ню-метал-группы Slipknot, вокальная партия которой исполняется голосом скончавшегося фронтмена другой рок-группы Linkin Park Честера Беннингтона — голос был создан нейросетью.