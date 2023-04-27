«Если вам не везет, вы — ленивая обезьяна». Чему Блиновская учит на своих курсах

Блогер и автор мотивационных курсов Елена Блиновская была задержана 27 апреля при попытке пересечь российскую границу на автомобиле. Против нее завели уголовное дело об уклонении от уплаты налогов. О сути марафонов Блиновской, на которых она заработала свое состояние, рассказывает «Газета.Ru».

Главное следственное управление СКР по городу Москве возбудило уголовное дело в отношении Елены Блиновской по факту уклонения от уплаты налогов на сумму более 918 млн рублей и легализации денежных средств в размере более 43 млн рублей. Она была задержана сотрудниками ФСБ на границе с Белоруссией.

Позднее стало известно, что незадолго до попытки покинуть Россию Блиновская переоформила большую часть своего имущества на ближайших родственников. В ее собственности остался только участок в Симферополе на 50 гектаров, а также 58-метровая квартира на Серпуховском Валу в Москве.

После задержания Блиновской МВД показало видео с обысков в ее коттедже в подмосковной Истре. На кадрах можно заметить дорогие автомобили, ювелирные украшения, сотни вешалок с люксовой одеждой, а также коробки с новыми смартфонами в тумбочке у кровати. Все это имущество Блиновская, родившаяся в поселке Опарино Кировской области, заработала с помощью мотивационных марафонов и выступлений.

«Марафон желаний»

Стоимость: 4500 рублей

Самый популярный тренинг Блиновской — это «Марафон желаний», который проходит в закрытом чате в течение четырех недель. Информация от Елены передается, как правило, в формате голосовых сообщений. Начинается марафон с «Магической уборки», в рамках которой нужно очистить пространство вокруг себя, выбросив минимум 60 вещей. Затем участники составляют список из десяти желаний, соблюдая определенные правила, и начинают действия по их исполнению.

Первая ознакомительная неделя проходит бесплатно, дальнейшая стоимость заранее не озвучивается (она известна благодаря отзывам участников прошлых потоков на сторонних сайтах). Чтобы остаться в марафоне, нужно приобрести «Стандартный пакет» за 4500 рублей, «Лайт» без обратной связи за 2 тыс. рублей или «Индивидуальный пакет» за 30 тыс. рублей. По мнению некоторых участников, бесплатной недели может быть достаточно для систематизации целей.

На страницах Блиновской комментарии с критикой марафона фильтруются, но в сети можно найти огромное количество негативных отзывов. Блогершу обвиняют в «инфоцыганстве» и отмечают, что она пересылает участникам голосовые сообщения, записанные в 2018-2019 годах. Во многих отзывах говорится, что всю информацию, которая преподносится в тренинге, можно бесплатно найти в интернете.

«Стань и получишь»

Стоимость: 6 тыс. рублей

Согласно аннотации марафона «Стань и получишь», он «даст знания, с помощью которых ты излечишь раны прошлого и сможешь прийти к будущему, полному любви и уверенности в себе». Как и в других тренингах, заранее о его содержании неизвестно, но эту информацию можно найти в отзывах на сторонних сайтах. По словам участницы под ником tat.niki, в марафоне Блиновская собрала известные инструменты: заполнить «колесо баланса» со сферами своей жизни (без описания, что с ним делать дальше), написать, что я имею и хочу иметь, вспомнить негативные установки о себе от себя и родителей, быть благодарным за любой опыт.

«Задания очень поверхностные, информация неценная, неуникальная. Подается то одно, то другое, все бессвязно. Очень много воды, с трудом слушала, я бы лучше быстро прочитала», — поделилась участница.

При этом некоторые выпускники марафона отмечают, что качественная проработка таких простых заданий действительно может помочь — а стоит тренинг дешевле, чем сессии с психологом. Использование в марафоне общедоступной информации — другой вопрос. Многим проще заплатить и воспользоваться собранным курсом, чем самим искать и пробовать техники.

«Финансовый марафон»

Стоимость: 5 тыс. рублей

В описании «Финансового марафона» говорится, что его участники смогут «открыть свой личный портал изобилия». Блогерша проводит его совместно со своим супругом — предпринимателем Алексеем Блиновским. По мнению многих участников, марафон рассчитан на тех, кто совсем не знает основ финансовой грамотности и впал в отчаяние из-за долгов. В отзыве на одном из популярных сайтов пользователь под ником Lipanda отмечает, что многие аудиозаписи посвящены теме кредитов и задолженностей.

Как вылезти из долговой ямы — не покупать на последние деньги такие тренинги», — считает участница.

Она добавила, что в конце марафона участникам предлагается «прочитать книги о финансах, о которых не слышал разве что ленивый, вести статистику расходов и доходов, избавляться от ненужного и в идеале продать весь хлам».

«Предназначение»

Стоимость: 7 тыс. рублей

Как и все предыдущие тренинги, марафон «Предназначение» ориентирован на тех, кто находится в тупике и нуждается в «волшебной таблетке» для решения своих проблем.

«Уже через месяц ты поймешь, кто ты и чем хочешь заниматься дальше!» — обещает Блиновская в аннотации.

Одна из участниц описала процесс марафона, отметив, что ей пришлось конспектировать отдельные моменты, потому что информация преподносилась в виде «каши». В первом эфире Блиновская просит участников задать вопросы себе: ради чего к вам обращаются люди; как вы поймете, что нашли свое предназначение; двигаетесь ли вы на 100% к своему предназначению; какова ваша цель в марафоне и как вы поймете, что достигли ее.

Во втором эфире блогерша долго рассказывала о том, как она достигла успехов, о бизнесе отца и появлении марафона. По словам участницы, в некоторых высказываниях Блиновская переходила на оскорбления, обзывая слушателей «обезьянами»:

«Если считаешь, что кому-то повезло, то ты обезьяна. Все, что мы получили в этой жизни, мы заслужили за прошлую жизнь. Если вам не везет, у вас менталитет обезьяны, значит вы не работаете над собой, вы — ленивая обезьяна».

Девушка также отметила, что почти во всех эфирах Блиновская расхваливала себя, называя «маркетологом от бога» и мастером делегирования дел.

«Про отношения»

Стоимость: 10 тыс. рублей

В марафоне «Про отношения» Блиновская предлагает разобраться в отношениях с партнером, детьми и родителями, исправить ошибки, избежать измен, осознать свою ценность и вывести сексуальную жизнь на новый уровень. В сети пользователи отмечают, что информация не уникальна и взята из открытых источников, но благодарят Блиновскую за структуризацию этой информации.