«Алла Борисовна вывезет свои вещи из замка». Стас Барецкий заявил, что купил дом Пугачевой

Шоумен Стас Барецкий в эфире «Говорит Москва» заявил, что купил шестиэтажный замок Пугачевой в деревне Грязь за 450 млн рублей. Вместе с компаньонами по ритуальному бизнесу он якобы хочет открыть там самый большой в стране крематорий. Однако знакомый с певицей продюсер Дворцов в разговоре с «Газетой.Ru» опроверг слова Барецкого. По версии продюсера, особняк действительно продали, но покупатель — вхожий в семью Пугачевой миллионер, чье имя не разглашается. А заявления шоумена по поводу крематория являются «кощунственными и ложными». Барецкий на это ответил, что «уже оформляет доки» на замок.

Шоумен Стас Барецкий вместе с партнерами по ритуальному бизнесу приобрел замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом) в подмосковной деревне Грязь. Об этом он заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«Это так. Я еще и до этого говорил, что собираюсь покупать замок. Просто мы вели переговоры, все серьезно, торговались. А сейчас сделка прошла, соответственно, я смело могу об этом говорить», — сообщил Барецкий.

По его словам, переговоры с Пушачевой шли тяжело: певицу смущало, что новые владельцы хотят сделать на базе замка ритуальный центр с крематорием.

»[Там будет] самый крупный крематорий в России, в Европе точно, во всем мире. К нему морг, будут у нас определенные зоны, какие-то магазины ритуальные, склады будут», — пояснил шоумен.

Он начал готовится к покупке шестиэтажного особняка еще в тот момент, когда Пугачева объявила о его продаже в прошлом году. Изначально примадонна хотела за объект 1 млрд рублей. Как писали СМИ, именно для продажи дома она в августе 2022-го возвращалась в Россию из Израиля, куда переехала после начала спецоперации на Украине.

Как заявил Барецкий, детали покупки они обговаривали в Израиле и Прибалтике. Он отметил, что Пугачева и Галкин торопились провести сделку и предположил, что звездной паре нужны были деньги. Шоумен утверждает, что замок в Грязи ему обошелся более чем в два раза дешевле начальной цены.

«Со своими компаньонами взяли. Я предложил, идея им понравилась. Конечно, эти деньги из кармана я не вынул. Если нужна точная сумма, то 450 миллионов, плюс-минус», — добавил Барецкий.

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Несколько дней назад продюсер Сергей Дворцов в эфире телеканала НТВ рассказывал, что у замка Пугачевой действительно появился новый хозяин. Он рассказал, что желающих приобрести лот по более низкой цене было множество, но Алла Борисовна не уступала. В частности, по словам Дворцова, был некий известный бизнесмен, который предлагал купить дом за 700 млн рублей. Пугачева с ним торговалась, но тут «на горизонте появился загадочный миллионер», готовый выложить за замок всю сумму.

«Он даже был вхож немножко в их семью. Человек на сегодняшний день уже на свою долю имеет данный дом, то есть сделка уже состоялась с Аллой Борисовной», — пояснил продюсер.

«Газета.Ru» связалась с Дворцовым — в разговоре он назвал заявления Барецкого фейковыми.

«Вот я скажу сразу — это фейк. Данный товарищ, все мы прекрасно понимаем, что он шоумен. И вот этот комментарий, а именно, что он хочет сделать из данного дома морг-крематорий, честно, это неадекватно», — заявил продюсер.

По его словам, Пугачева изначально она хотела оставить замок внуку Никите Преснякову, но тот уехал из России. После особняк выставили на продажу.

Дворцов рассказал, что окрушение Пугачевой первые месяцы иронично относилось к сумме в 1 млрд рублей, которую певица хотела выручить за дом.

«Мы все понимаем, что сейчас у каждого человека деньги на вес золота, и те же бизнесмены стали скупыми. Но появляются два человека: один — это поклонник, который торговался с ней до 700 млн рублей, и соответственно, человек, который вхож в ее семью. Этот товарищ, который торговался до 700 миллионов вообще изначально планировал из этого дома сделать выставочный зал, выставочный дом для посетителей, потому что у него очень много антиквариата», — добавил продюсер.

В итоге сделка состоялась именно со вторым бизнесменом. Дворцов утверждает, что дом продали в конце марта именно за 1 млрд рублей.

«Я пока не хочу называть его имя, потому что попросили сохранять инкогнито. То есть, на сегодняшний день в этом доме, возможно, он уже заехал, проживает. Потому что Алла Борисовна свою прислугу — а это охрана, повара, домработницы, домработники, садовник — не выгоняла, то есть эти люди также живут там», — объяснил продюсер.

По его мнению, Стас Барецкий не мог купить замок, а все его заявления — ложь. Кроме того, слова, что в замке откроют крематорий с моргом являются кощунственными.

«Ты хотя бы головой думай просто, что ты несешь. Пускай он лично документы покажет, с кем он вел переговоры, если у него есть юрист, значит, пускай он на юриста переключает.. Ну как бы куда, какой Барецкий, каким он здесь вообще лесом попал» — резюмировал Дворцов.

Чуть позже «Газете.Ru» удалось получить комментарий от самого Барецкого. По его словам, он именно сейчас занимается документами на особняк.

«Я как раз сейчас бегаю оформляю доки. Завтра буду бегать. Алла Борисовна вывезет свои вещи из замка. И мы сделаем день открытых дверей для журналистов!», — сообщил шоумен.