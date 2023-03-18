«Шазам! Ярость богов»: плюсы и минусы нового супергеройского блокбастера DC

16 марта в мировой прокат вышел «Шазам! Ярость богов» — продолжение супергеройского хита DC 2019 года. Картина с Закари Ливаем в главной роли, как и ее предшественница 4-летней давности, декларирует, что сверхсилой наделен каждый, а героями нас делают не способность летать, а бесстрашие и умение всегда из двух зол не выбирать ни одно. Кинокритик «Газеты.Ru» Елена Зархина посмотрела картину и разбирается в ее редких плюсах и очевидных минусах.

Картина стартует с финальной точки первого фильма — сломанный Шазамом древний магический посох оказывается очень востребован среди трех дочерей титана Атланта. Наследницы в лице Гесперы (Хелен Миррен), Калипсо (Люси Лью) и Антеи (Рэйчел Зеглер) намерены отомстить своим врагам и вернуть власть силой.

Пока эти античеховские три сестры задают миру новый внутренний порядок, в одну из них влюбляется друг главного героя и его же сводный брат по общей приемной семье — Фредди. Сам Шазам тоже ощущает недостаток романтических чувств — весь фильм он будет обыгрывать заезженную шутку про то, как мир шипперит его с Чудо-женщиной, из-за чего им нужно хотя бы попробовать дать этим отношениям шанс.

close 100% Кадр из фильма «Шазам! Ярость богов» (2023) DC Entertainment

Но первым делом — спасение мира, ну а девушки потом. Противостоять троице богинь-сестер Шазам тоже пытается вместе с семьей — приемными братьями и сестрами, которых в прошлой части наделил волшебной силой.

«Шазам! Ярость богов», выходящий следом за разочаровывающим «Черным Адамом» и еще не вышедшим, но интригующим «Флэшем», только чудом не попал под внутрикорпоративную мясорубку, которую устроил в Warner Bros., а заодно и DC, ее новый CEO Джеймс Ганн. Вступив на новую должность, он с завидной ловкостью стал отменять проекты, замораживать бюджеты и отправлять сценаристов переписывать уже готовые драфты. Снятый к тому моменту второй «Шазам!» под горячую руку не попал и, в отличие от третьей части «Чудо-женщины», все еще претендует на развитие франшизы. Скорее всего, на дальнейшую судьбу серии и личное расположение Ганна повлияет прокатная судьба фильма. И к этому пункту есть большие вопросы.

Еще до выхода в широкий прокат лента собрала очень сдержанные отзывы критиков, чей скепсис после просмотра фильма невозможно не разделить. Вернувшийся в режиссерское кресло постановщик первого фильма Дэвид Ф. Сандберг делает ставку на стабильность, хотя, как известно, именно поиск чего-то нового — главный двигатель прогресса. Во второй фильм возвращаются не только хорошо знакомые актеры первой части, но и все наработанные сценарные фишки. В кадре много шутят (в пропорции одна хорошая шутка на пять неудачных), пытаются выдавить из зрителя жалостливую слезу, говоря о ценности семьи (хотя и это высмеивается через шутку о «Форсаже»), и пытаются совместить нирвановский teen spirit с более олдскульным мотивом про зло, которое вечно, и добро, которое непобедимо.

Если в начале неумение Шазама вовремя умолкнуть хоть как-то балансируется сценами, в которых помимо его веселого нрава прощупывается и тонкая душевная организация, то спустя первые 40 минут фильма остатки серьезности улетучиваются. Сперва герой, лежа на кушетке терапевта, которого он спутал с психиатром, размышляет о собственном синдроме самозванца, не понимая, достоин ли он вверенной ему силы или нет.

close 100% Кадр из фильма «Шазам! Ярость богов» (2023) DC Entertainment

Эту внутреннюю борьбу продолжает сцена, в которой герой Ливая признается в другом своем страхе — помимо опасений обнаружить свою бесполезность, он также страшится потерять свою приемную семью. Кажется, что новый «Шазам!», который повзрослел на три года с момента выхода первой части, стал серьезней и готов предложить аудитории что-то большее, помимо бесконечной череды уличных баталий и погонь. Например, размышление о болезненной сепарации. Ведь у Мстителей есть герои Marvel, у Лиги справедливости — супергерои DC, а где-то между ними одиноко дрейфует парень в красном костюме с белым плащом и знаком молнии на груди.

Но вся рефлексия довольно быстро выветривается из сюжета буквально от одного взмаха того самого заколдованного посоха, на который открыли охоту древнегреческие богини. Говорить что-то об исполнивших их роли Миррен, Лью и Зеглер не приходится — актрисам просто нечего было здесь играть. Содержание без боя сдалось форме — единственному элементу, с которым авторы второго «Шазама» более-менее справились. Это уже не такой искусственный мир, как, например, в третьем «Человеке-муравье», полностью снятом на фоне зеленки. Здесь через качественные спецэффекты, как через разломанный от очередного сражения асфальт, пробивается зелень другого толка — природа, солнечный свет и шум большого города, доказывающие, что не все в картине снималось в стенах безжизненного павильона.

В остальном же новой картине DC нечем удивить и порадовать зрителя. Кажется, что супергерои, заточенные в тела юных персонажей, стали заложниками не только телесной формы, но и художественной скованности авторов, не решившихся рискнуть и возвести историю на следующую, более сложную ступень.

Герой Ливая все также шутит (и своей харизмой удерживает нескладную картину на своих широких плечах), а те, кто его окружают, от этих шуток мило краснеют. Злодеи оказываются картонными копиями живых людей, а сюжет несется из точки А в точку Б без каких либо остановок. Это слишком дорогой аттракцион, чтобы разбавлять ожидаемый экшен ингредиентами покрепче — драмой или хотя бы попыткой привнести ее в стерильный мир супергероев, у которых одна на всех история и никакой индивидуальности.

close 100% Кадр из фильма «Шазам! Ярость богов» (2023) DC Entertainment

Но даже если Джеймс Ганн все же решит отправить франшизу в утиль, у истории все еще есть надежда на хеппи-энд. В одной из двух сцен после титров судьба самого Шазама обретает ясность: в Лиге справедливости для него все же нашлось местечко. И пусть Чудо-женщина отправляет пылкого подростка в запас, побыть рядом с ней на стороне сил добра ему все же выпал шанс. Главное — снова его не упустить, и это касается не только героя, но и его создателей.