Проклятие Элвиса: подробности о смерти единственной дочери Короля рок-н-ролла

Дочь Элвиса Пресли Лиза Мари умерла в возрасте 54 лет от остановки сердца. Как сообщают СМИ, сначала бывший муж Дэнни Кио пытался сделать ей искусственное дыхание, но это не помогло. Прибывшая бригада парамедиков ввела Лизе Мари адреналин, что позволило запустить сердце. Но спасти впавшую в кому дочь Элвиса не удалось. Женщину нашли без сознания в том же доме в городе Калабасас округа Лос-Анджелес, где в 2020 году покончил с собой ее сын и внук Элвиса — Бенджамин Кио.

Единственная дочь Элвиса Пресли, певица Лиза Мари Пресли скончалась на 55-м году жизни в больнице в Лос-Анджелесе. Об этом со ссылкой на ее мать и вдову Элвиса — Присциллу — сообщает журнал People.

«С тяжелым сердцем я вынуждена поделиться разрушительной новостью о том, что моя прекрасная дочь Лиза Мари покинула нас», — рассказала мать умершей певицы.

Ранее источники портала TMZ сообщили, что Лиза Мари Пресли была госпитализирована после остановки сердца. Парамедики – врачи скорой помощи – приехали к ней домой по вызову и сделали укол адреналина, запустивший сердце женщины.

Лиза Мари впала в кому и впоследствии умерла. Перед этим в реанимации ее подключали к аппарату искусственного жизнеобеспечения.

По словам собеседников TMZ, незадолго до остановки сердца Лиза Мари пожаловалась на сильные боли в животе. Домработница нашла ее без сознания в спальне. Бывший муж Лизы Мари и ее сожитель Дэнни Кио пытался сделать ей искусственное дыхание и непрямой массаж сердца, но безуспешно.

По неофициальным данным СМИ, певице могло стать плохо из-за передозировки наркотиками. Какими именно – не сообщается.

close Лиза Мари Пресли на выставке «Элвис глазами его дочери» в Мемфисе, Теннесси, 2012 год Элвис и Присцилла Пресли с дочерью Лизой Мари в Мемфисе, Теннеси, 1968 год Элвис Пресли с дочерью Лизой Мари, 1973 год Лиза Мари Пресли вышла замуж за музыканта Дэнни Кио в 1988 году. От этого брака у Денни и Лизы Мари двое детей: дочь Райли Кио и Бенджамин Сторм (в возрасте 27-ми лет покончил с собой). Лиза Мари развелась с Дэнни Кио 6 мая 1994 года.

На фото: Лиза Мари Пресли и Дэнни Кио, 1991 год Лиза Мари Пресли вышла замуж за Майкла Джексона в 1994 году. Их брак длился всего полтора года

На фото: Лиза Мари Пресли и Майкл Джексон в Париже, 1994 год Полную галерею можно посмореть

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Накануне Лиза Мари Пресли посетила церемонию награждения премии «Золотой глобус». Приз за главную мужскую роль получил актер Остин Батлер, сыгравший в биографическом фильме «Элвис» о жизни Короля рок-н-ролла.

Лиза Мари родилась 1 февраля 1968 года в Мемфисе, штат Тенесси. После смерти Элвиса в 1977 году (он тоже умер от сердечного приступа на фоне злоупотребления наркотиками), его дочь стала наследницей имущества рок-звезды – в том числе и знаменитого поместья Грейсленд, где сегодня находится музей Элвиса.

В 1993 году в возрасте 25 лет Лиза Мари Пресли унаследовала состояние Элвиса, которое оценивалось в $100 млн. Уже в 2004 году она продала права на использование имени певца, права на прибыль от продажи музыкальных записей Короля, доходы от теле- и кинопроектов. Сумма сделки составила $100 млн – из них $53 млн наличными, еще $25 млн закрыли долг компании Elvis Presley Enterprises, а остальную сумму выплатил акциями продюсер Боб Силлерман.

«Моя главная обязанность перед отцом — сохранить и защитить его наследие, и сделка предоставит мне возможности для этого», — говорила тогда Лиза Мари.

В юности, сообщала газета Daily Mail, дочь Элвиса Пресли несколько раз исключалась из закрытых элитных школ в Лос-Анджелесе из-за проблем с наркотиками. По данным СМИ, в 13-17 лет она баловалась кокаином, а потом проходила реабилитацию в клинике саентологов.

В 2020 году сын Лизы Мари Пресли Бенджамин Кио – внук Элвиса – покончил с собой в возрасте 27 лет. В крови молодого человека обнаружили наркотики и алкоголь. Его нашли с огнестрельным ранением — в том же доме, где обнаружили впоследствии без сознания его мать.

Врачи уточнили, что за пять месяцев до смерти Бенджамин Кио провел три недели в наркологическом реабилитационном центре после другой попытки суицида. После курса лечения он страдал от депрессии.

Элвис и сам умер молодым — всего лишь в возрасте 42 лет, в своем особняке в Мемфисе 16 августа 1977 года. Его нашла без сознания на полу в ванной комнате подруга. Пресли госпитализировали, но не смогли спасти. Официально причиной смерти была объявлена сердечная недостаточность, но считалось, что в истории были замешаны запрещенные вещества.