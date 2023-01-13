Проклятие Элвиса: подробности о смерти единственной дочери Короля рок-н-ролла

Единственная дочь Элвиса Пресли, певица Лиза Мари Пресли скончалась на 55-м году жизни в больнице в Лос-Анджелесе. Об этом со ссылкой на ее мать и вдову Элвиса — Присциллу — сообщает журнал People.
«С тяжелым сердцем я вынуждена поделиться разрушительной новостью о том, что моя прекрасная дочь Лиза Мари покинула нас», — рассказала мать умершей певицы.
Ранее источники портала TMZ сообщили, что Лиза Мари Пресли была госпитализирована после остановки сердца. Парамедики – врачи скорой помощи – приехали к ней домой по вызову и сделали укол адреналина, запустивший сердце женщины.
Лиза Мари впала в кому и впоследствии умерла. Перед этим в реанимации ее подключали к аппарату искусственного жизнеобеспечения.
По словам собеседников TMZ, незадолго до остановки сердца Лиза Мари пожаловалась на сильные боли в животе. Домработница нашла ее без сознания в спальне. Бывший муж Лизы Мари и ее сожитель Дэнни Кио пытался сделать ей искусственное дыхание и непрямой массаж сердца, но безуспешно.
По неофициальным данным СМИ, певице могло стать плохо из-за передозировки наркотиками. Какими именно – не сообщается.
Накануне Лиза Мари Пресли посетила церемонию награждения премии «Золотой глобус». Приз за главную мужскую роль получил актер Остин Батлер, сыгравший в биографическом фильме «Элвис» о жизни Короля рок-н-ролла.
Лиза Мари родилась 1 февраля 1968 года в Мемфисе, штат Тенесси. После смерти Элвиса в 1977 году (он тоже умер от сердечного приступа на фоне злоупотребления наркотиками), его дочь стала наследницей имущества рок-звезды – в том числе и знаменитого поместья Грейсленд, где сегодня находится музей Элвиса.
В 1993 году в возрасте 25 лет Лиза Мари Пресли унаследовала состояние Элвиса, которое оценивалось в $100 млн. Уже в 2004 году она продала права на использование имени певца, права на прибыль от продажи музыкальных записей Короля, доходы от теле- и кинопроектов. Сумма сделки составила $100 млн – из них $53 млн наличными, еще $25 млн закрыли долг компании Elvis Presley Enterprises, а остальную сумму выплатил акциями продюсер Боб Силлерман.
«Моя главная обязанность перед отцом — сохранить и защитить его наследие, и сделка предоставит мне возможности для этого», — говорила тогда Лиза Мари.
В юности, сообщала газета Daily Mail, дочь Элвиса Пресли несколько раз исключалась из закрытых элитных школ в Лос-Анджелесе из-за проблем с наркотиками. По данным СМИ, в 13-17 лет она баловалась кокаином, а потом проходила реабилитацию в клинике саентологов.
В 2020 году сын Лизы Мари Пресли Бенджамин Кио – внук Элвиса – покончил с собой в возрасте 27 лет. В крови молодого человека обнаружили наркотики и алкоголь. Его нашли с огнестрельным ранением — в том же доме, где обнаружили впоследствии без сознания его мать.
Врачи уточнили, что за пять месяцев до смерти Бенджамин Кио провел три недели в наркологическом реабилитационном центре после другой попытки суицида. После курса лечения он страдал от депрессии.
Элвис и сам умер молодым — всего лишь в возрасте 42 лет, в своем особняке в Мемфисе 16 августа 1977 года. Его нашла без сознания на полу в ванной комнате подруга. Пресли госпитализировали, но не смогли спасти. Официально причиной смерти была объявлена сердечная недостаточность, но считалось, что в истории были замешаны запрещенные вещества.