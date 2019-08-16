Глаукома и паранойя: как лекарства сгубили Элвиса

Музыкальная карьера Элвиса Пресли стартовала в 1950-х годах. Многие поклонники рок-н-ролла были уверены, что она началась со счастливой случайности — по легенде, бедный 19-летний парень из маленького городка, работавший водителем грузовика, зашел в местную студию Sun Records и записал песню «That's All Right (Mama)» в качестве подарка собственной матери. Манера исполнения Элвиса якобы так поразила владельца лейбла Сэма Филлипса, что тот сразу же подписал с ним контракт.

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В реальности становление Элвиса в музыке проходило несколько иначе. Его семья была небогатой и переехала в Мемфис в 1949 году в поисках работы для отца. Поступив в новую школу, 14-летний Пресли всерьез увлекся популярной музыкой, брал уроки игры на гитаре и состоял в школьной группе. Летом 1953-го он действительно отправился в Sun Records, чтобы записать пару песен, а через год снова оказался в этой студии по собственной инициативе.

В 1954 году Пресли пытался устроиться в какой-нибудь музыкальный коллектив Мемфиса, но ему везде отказывали из-за неумения петь.

Через несколько месяцев ему позвонили из Sun Records и пригласили на запись песни «That's All Right». Однако окончательная версия композиции получилась только во время четвертого визита Элвиса в студию, когда он выработал свой стиль исполнения.

Американский продюсер Сэм Филлипс был не последним человеком в мире популярной музыки: он работал с Би Би Кингом и другими блюзменами, а в 1951-м спродюсировал один из первых рок-н-ролльных хитов — песню «Rocket 88» Айка Тернера и группы Kings of Rhythm. При этом в его студию Sun Records мог прийти кто угодно и за деньги записать любую композицию. В свое время Пресли воспользовался этой услугой и был замечен Филлипсом.

К тому моменту, когда он заметил Элвиса, Билл Хейли со своей группой уже записал сингл «Rock Around the Clock», но им пришлось «подвинуться» перед восходящей звездой.

На превращение Пресли в короля рок-н-ролла Филлипсу и его помощникам пришлось потратить чуть больше двух лет. Сразу же после выхода сингла «That's All Right (Mama)», который имел в Мемфисе большой успех на радио, Пресли начал выступать с концертами. Записав еще несколько синглов, музыкант перешел в студию RCA Records — Филлипс продал его контракт за $35 тыс. Тогда же песни музыканта впервые попали в десятку чарта журнала Billboard в категории кантри-музыки.

В 1956 году Пресли выпустил сингл «Heartbreak Hotel» и альбом с простым названием «Elvis Presley», которые заняли первые места в чартах Billboard. Через полгода это достижение повторил и второй альбом с еще более простым названием «Elvis».

После скандального выступления на телевидении с песней «Hound Dog» артиста раскритиковали за неприличные телодвижения, а в октябре того же года журнал Variety присвоил ему титул короля новой музыки.

Также в 1956-м Пресли успел сыграть небольшую роль в голливудском фильме «Братья Рено», который после успеха его дебютного альбома переименовали в честь звучащей в картине песни «Люби меня нежно». В следующем году вышло еще несколько фильмов, синглов и альбомов артиста. В конце этого года Элвис получил повестку в армию и два года отслужил в Европе в танковой дивизии.

Во время перерыва Пресли не предался забвению, потому что продолжали выходить его сборники, фильмы и даже новые песни, записанные во время коротких отпусков. На службе музыкант жил не в казарме, а в снятом частном доме вместе с родственниками и друзьями, прозванными «мемфисской мафией». В Германии он познакомился с 14-летней Присциллой Бьюли и через несколько лет перевез ее США.

Через месяц после демобилизации Пресли порадовал поклонников альбомом «Elvis Is Back!» и продолжил сниматься в фильмах и писать для них песни. Однако почивание на лаврах продолжилось недолго. К 1965 году привычное творчество Элвиса устарело, потому что на мир обрушилось «британское вторжение» во главе с The Beatles.

В музыкальном сообществе появлялось множество разноплановых музыкантов, за которыми Пресли просто не успевал. В 1968-м он попытался сменить имидж, перестал сниматься в кино, организовал популярный телеконцерт и создал сингл «If I Can Dream».

На протяжении многих лет Пресли был зависим от прописанных ему лекарств, ставших для него наркотиками. Сначала он употреблял медикаменты для того, чтобы не спать во время армейской службы, потом увлекся таблетками для потери веса и успокоительными препаратами.

К 1970-м годам зависимость от лекарств дала свои плоды: у Пресли развилась глаукома левого глаза, из-за которой он носил темные очки, и проблемы с желудком. По причине болезней он пропускал важные для карьеры мероприятия, при этом не считая лекарства наркотиками, потому что их прописывали врачи. Химическая нагрузка на организм из-за лекарств повлияла также на психику музыканта: он стал подозрительным, напрочь убил режим сна и стал нетерпимым к солнечному свету и теплу.

Он скончался 16 августа 1977 года в своем поместье «Грейсленд» за сутки до начала нового гастрольного тура. Официальной причиной смерти стала остановка сердца из-за принятых лекарственных препаратов.