«Ее правда»: какой получилась драма о журналистках, разоблачивших Харви Вайнштейна

Журналистки Джоди Кантор и Меган Туи работают порознь, но в одном издании — уважаемом The New York Times. В центре внимания каждой — истории о насилии против женщин. Меган, будучи на последних месяцах беременности, самоотверженно работает над материалом о систематических домогательствах со стороны тогда еще будущего президента США Дональда Трампа. Джоди же находится в поиске важных женских голосов, готовых рассказать миру свои непростые и травмирующие истории.
Но все усилия Меган оказываются тщетны — вопреки скандалу влиятельный и богатый Трамп все же становится президентом, а поиски Джоди заходят в тупик — травмированные женщины, которых годами никто не желал слушать, устали кричать в закрытую дверь.
Пока Меган пытается справиться с послеродовой депрессией в декрете, Джоди раскапывает потенциально сильный сюжет — оказывается, что главный продюсер Голливуда Харви Вайнштейн годами насилует и абьюзит женщин: начиная со своих подчиненных, лишенных публичности, и заканчивая первыми актрисами индустрии, на которых смотрит весь мир. Джуди и Меган объединяют свои усилия и весь профессиональный опыт в намерении отыскать правду. Так начинается сложное и временами опасное журналистское расследование, про которое вполне справедливо сказать, что оно изменило мир.
Кадр из фильма «Ее правда» (2022)Universal Pictures
«Ее правда» (не самая удачная локальная адаптация оригинального названия «She Said», то есть, «Она сказала», отсылающего к тому, как сложно журналисткам было раздобыть свидетельства жертв Вайнштейна и к тому, как сложно этим жертвам было заговорить о пережитом опыте насилия) — кино, сделанное полностью женщинами. В режиссерском кресле Мария Шрадер, за плечами которой относительно свежая сай-фай-драма «Я создан для тебя» и еще одна адаптация другой реальной истории — сериал «Неортодоксальная». Сценарий написала Ребекка Ленкевич («Неповиновение», «Ида»), основываясь на статье реальных Джоди Кантор и Меган Туи, которая увидела свет осенью 2017 года.
Картина Шрадер выходит на экраны спустя пять лет с момента публикации материала журналисток, и на такой длинной дистанции особенно очевиден масштаб эффекта, который обрела их работа за эти годы. Кстати, обе они за эту статью в 2018 году получили Пулитцеровскую премию в одной из самых престижных категорий — «Служение обществу». И эта формулировка проделанной Кантор и Туи работы кажется самой точной. Заговорив о проблеме харассмента и насилия при нарушенном балансе власти (начальник-подчиненная), они предоставили трибуну для сотен тысяч, если не миллионов, других женских голосов.
В самом начале фильма Джоди пытается добиться комментария от Роуз Макгоуэн — голливудской актрисы, которая в числе первых публично рассказала о совершенном им изнасиловании. На просьбу Джоди Роуз отвечает тяжелым вздохом и горьким признанием: «Я говорила об этом годами. Но что от этого изменилось и кто мне поверил?»
«Ее правда» фактически делится на две части. И если первый час картины кажется довольно тягучим и шаблонным, то от второй половины ленты просто невозможно оторваться.
Кадр из фильма «Ее правда» (2022)Universal Pictures
Подобные сюжеты часто грешат неверно выставленным фокусом — нам предлагают увидеть историю через призму человека, совершавшего злодеяния, а не через оптику его жертв и тех, кто проделал невероятную работу, пытаясь остановить монстра. Картина Шрадер встает в один ряд с такими эталонными представителями жанра журналистских процедуралов, как «Вся королевская рать» и «В центре внимания», потому что наделяет правом голоса тех, кто сумел разоблачить зло.
Сценарий Ленкевич — талантливый и насыщенный текст, которому вовремя удается отойти от строгой формы и журналистской рутины и представить на экране живые лица и чувства обычных людей. Картина фиксирует портреты сломленных человеческих жизней и наглядно показывает, как была выстроена голливудская система по защите абьюзера, но никак не его жертв.
Также «Ее правде» удается ответить на вопрос, почему жертвы абьюза молчали годами (или не молчали и запускали судебные разбирательства, но проигрывали властному и богатому голливудскому титану со штатом лучших юристов). Объясняет, как вообще происходит подобного рода насилие и почему маленький человек бессилен перед людоедской системой.
Исполнительницы главных ролей Кэри Маллиган и Зои Казан проделали отличную актерскую работу, напомнив еще один сильный экранный дуэт — Тони Колетт и Мерритт Уивер, сыгравших в другом тру-крайм расследовании, сериале «Невозможно поверить».
И хотя фильмов о разоблачении Харви Вайнштейна с момента выхода публикации Кантор и Туи было предостаточно, но именно «Ее правда» кажется самым точным и уважительным высказыванием по теме.
Кадр из фильма «Ее правда» (2022)Universal Pictures
Любопытно, что подобно тому, как жертвы насилия боялись говорить о пережитом опыте, а потом постепенно обрели свои голоса, киноразоблачение Вайнштейна проходит аналогичный путь. В 2019-м на экраны вышла до обидного недооцененная, но абсолютно блестящая драма «Ассистентка» с Джулией Гарнер. Это была история про ассистентку неназванного в кадре голливудского продюсера (хотя все намеки были очевидны), которая ежедневно страдала от его психологического абьюза, а после становилась свидетельницей физического насилия, совершенного им в отношении молодых актрис. Героиня Гарнер честно пыталась заступиться за девушек и рассказать правду о поведении босса другим, но равнодушная система осталась глуха к ее словам.
Вышедшая в 2022-м «Ее правда» наконец-то смогла заговорить о проблеме систематического насилия, от которого не застрахован никто. И смогла сделать это громко, пронзительно и честно, отстояв каждое слово личной болью и бесстрашием.