«Ее правда»: какой получилась драма о журналистках, разоблачивших Харви Вайнштейна

В сети появился потенциальный оскаровский хит этого года — основанный на реальных событиях журналистский процедурал «Ее правда» с Кэри Маллиган и Зои Казан. Помимо фильма, главную кинопремию мира предсказывают и сыгравшим в нем центральные роли актрисам. Кинокритик «Газеты.Ru» Елена Зархина рассказывает, какой получилась картина о расследовании против главного злодея Голливуда — Харви Вайнштейна.

Журналистки Джоди Кантор и Меган Туи работают порознь, но в одном издании — уважаемом The New York Times. В центре внимания каждой — истории о насилии против женщин. Меган, будучи на последних месяцах беременности, самоотверженно работает над материалом о систематических домогательствах со стороны тогда еще будущего президента США Дональда Трампа. Джоди же находится в поиске важных женских голосов, готовых рассказать миру свои непростые и травмирующие истории.

Но все усилия Меган оказываются тщетны — вопреки скандалу влиятельный и богатый Трамп все же становится президентом, а поиски Джоди заходят в тупик — травмированные женщины, которых годами никто не желал слушать, устали кричать в закрытую дверь.

Пока Меган пытается справиться с послеродовой депрессией в декрете, Джоди раскапывает потенциально сильный сюжет — оказывается, что главный продюсер Голливуда Харви Вайнштейн годами насилует и абьюзит женщин: начиная со своих подчиненных, лишенных публичности, и заканчивая первыми актрисами индустрии, на которых смотрит весь мир. Джуди и Меган объединяют свои усилия и весь профессиональный опыт в намерении отыскать правду. Так начинается сложное и временами опасное журналистское расследование, про которое вполне справедливо сказать, что оно изменило мир.

close 100% Кадр из фильма «Ее правда» (2022) Universal Pictures

«Ее правда» (не самая удачная локальная адаптация оригинального названия «She Said», то есть, «Она сказала», отсылающего к тому, как сложно журналисткам было раздобыть свидетельства жертв Вайнштейна и к тому, как сложно этим жертвам было заговорить о пережитом опыте насилия) — кино, сделанное полностью женщинами. В режиссерском кресле Мария Шрадер, за плечами которой относительно свежая сай-фай-драма «Я создан для тебя» и еще одна адаптация другой реальной истории — сериал «Неортодоксальная». Сценарий написала Ребекка Ленкевич («Неповиновение», «Ида»), основываясь на статье реальных Джоди Кантор и Меган Туи, которая увидела свет осенью 2017 года.

Картина Шрадер выходит на экраны спустя пять лет с момента публикации материала журналисток, и на такой длинной дистанции особенно очевиден масштаб эффекта, который обрела их работа за эти годы. Кстати, обе они за эту статью в 2018 году получили Пулитцеровскую премию в одной из самых престижных категорий — «Служение обществу». И эта формулировка проделанной Кантор и Туи работы кажется самой точной. Заговорив о проблеме харассмента и насилия при нарушенном балансе власти (начальник-подчиненная), они предоставили трибуну для сотен тысяч, если не миллионов, других женских голосов.

В самом начале фильма Джоди пытается добиться комментария от Роуз Макгоуэн — голливудской актрисы, которая в числе первых публично рассказала о совершенном им изнасиловании. На просьбу Джоди Роуз отвечает тяжелым вздохом и горьким признанием: «Я говорила об этом годами. Но что от этого изменилось и кто мне поверил?»

«Ее правда» фактически делится на две части. И если первый час картины кажется довольно тягучим и шаблонным, то от второй половины ленты просто невозможно оторваться.

close 100% Кадр из фильма «Ее правда» (2022) Universal Pictures

Подобные сюжеты часто грешат неверно выставленным фокусом — нам предлагают увидеть историю через призму человека, совершавшего злодеяния, а не через оптику его жертв и тех, кто проделал невероятную работу, пытаясь остановить монстра. Картина Шрадер встает в один ряд с такими эталонными представителями жанра журналистских процедуралов, как «Вся королевская рать» и «В центре внимания», потому что наделяет правом голоса тех, кто сумел разоблачить зло.

Сценарий Ленкевич — талантливый и насыщенный текст, которому вовремя удается отойти от строгой формы и журналистской рутины и представить на экране живые лица и чувства обычных людей. Картина фиксирует портреты сломленных человеческих жизней и наглядно показывает, как была выстроена голливудская система по защите абьюзера, но никак не его жертв.

Также «Ее правде» удается ответить на вопрос, почему жертвы абьюза молчали годами (или не молчали и запускали судебные разбирательства, но проигрывали властному и богатому голливудскому титану со штатом лучших юристов). Объясняет, как вообще происходит подобного рода насилие и почему маленький человек бессилен перед людоедской системой.

Исполнительницы главных ролей Кэри Маллиган и Зои Казан проделали отличную актерскую работу, напомнив еще один сильный экранный дуэт — Тони Колетт и Мерритт Уивер, сыгравших в другом тру-крайм расследовании, сериале «Невозможно поверить».

И хотя фильмов о разоблачении Харви Вайнштейна с момента выхода публикации Кантор и Туи было предостаточно, но именно «Ее правда» кажется самым точным и уважительным высказыванием по теме.

close 100% Кадр из фильма «Ее правда» (2022) Universal Pictures

Любопытно, что подобно тому, как жертвы насилия боялись говорить о пережитом опыте, а потом постепенно обрели свои голоса, киноразоблачение Вайнштейна проходит аналогичный путь. В 2019-м на экраны вышла до обидного недооцененная, но абсолютно блестящая драма «Ассистентка» с Джулией Гарнер. Это была история про ассистентку неназванного в кадре голливудского продюсера (хотя все намеки были очевидны), которая ежедневно страдала от его психологического абьюза, а после становилась свидетельницей физического насилия, совершенного им в отношении молодых актрис. Героиня Гарнер честно пыталась заступиться за девушек и рассказать правду о поведении босса другим, но равнодушная система осталась глуха к ее словам.

Вышедшая в 2022-м «Ее правда» наконец-то смогла заговорить о проблеме систематического насилия, от которого не застрахован никто. И смогла сделать это громко, пронзительно и честно, отстояв каждое слово личной болью и бесстрашием.