«Меню»: гастрономический хоррор, в котором шеф Рэйф Файнс изводит посетителей уникального ресторана

В мировом прокате продолжает кипеть и жариться гастрономический хоррор Майка Майлода, в котором шеф в исполнении Рэйфа Файнса превращает гостей экзотического ресторана в ингредиенты собственных блюд. Кинокритик «Газеты.Ru» Елена Зархина рассказывает о том, каким этот фильм получился на вкус.

12 незнакомцев отправляются на небольшой остров, на котором расположен уникальный ресторан под руководством нелюдимого и при этом легендарного шеф-повара по фамилии Словик (демонический Рэйф Файнс). Шеф обещает гостям, что на протяжении нескольких часов их «вкусовые сосочки» (цитата из фильма) будут пестовать и удивлять самыми невероятными блюдами высокой кухни, но есть один нюанс — десерт переживут не все.

Отправная точка «Меню» напоминает «Десять негритят» Агаты Кристи: собранные на отдаленном острове гости заведения знакомые незнакомцы — люди из совершенно разных миров, которых объединяют их общие пороки. Здесь есть троица корпоративных бизнес-воротил, разбогатевших на отмывании денег, есть очень богатая пара супругов, в которой муж не просто изменяет жене, а делает это отвратительно извращенным способом, есть тщеславный актер — «сбитый летчик», чья карьера уже давно пошла на спад, есть его нечистая на руку ассистентка, которая обманывает нанимателя, пока он портит жизнь ей, есть пара ресторанных критиков, чьи рецепторы отравлены внутренней желчью настолько, что им невозможно угодить, и есть пара молодых ребят — парень и девушка, род отношений которых не сразу удается точно определить.

close 100% Кадр из фильма «Меню» (2022) Alienworx Productions

Молодой человек по имени Тайлер (Николас Холт) — псевдознаток и ценитель высокой кухни, а также своего рода адепт шефа Словика, человека с весьма специфичными взглядами на еду. Его спутница Марго (Аня Тейлор-Джой) — самый инородный ингредиент этой сборной солянки, на остров она попала случайно: Тайлер позвал ее в последний момент, заменив героиней бросившую его накануне девушку.

Марго, в отличие от остальных, не знает, куда именно она прибыла и чего ждать от этого вечера, но и сама она долгое время остается загадкой. В первую очередь для шефа Словика, который перед началом ужина дотошно изучил своих гостей.

Помимо «Десяти негритят», в составе фильма Майка Майлода еле уловим и привкус «Солнцестояния» Ари Астера. Прибывших на остров гостей водят по территории, рассказывая, как готовятся все ингредиенты и как живут подчиненные. Оказывается, что местный быт и формат существования напоминает своего рода коммуну, если не секту, — они изолированы от мира, живут под одной крышей в помещении барачного типа и служат не столько гастрономическому искусству, сколько своему идолу — герою Файнса.

Шеф Словик в исполнении актера — это, конечно, вариация Волан-де-Морта, если бы Джоан Роулинг написала не детскую сказку, а взрослый триллер о классовом расслоении, человеческой порочности и чувстве обиды, способной испортить не только жизнь человека, но и вкус любого блюда.

Герой Файнса — немногословен, но, когда открывает рот, говорит вещи, от которых стынет кровь в жилах. Изначально театральная и даже пафосная манера подачи блюд постепенно сменяется пугающим хаосом. От рассказов о том, как шеф придумывал тот или иной гастрономический шедевр, он переходит к саморазоблачению и даже исповеди, к которой никто из собравшихся не был готов. Как в культовом триллере «Семь» Финчера — карающий грешников злодей сознается в собственной порочности.

close 100% Кадр из фильма «Меню» (2022) Alienworx Productions

И если с ритмом у картины все в порядке, то ее внутренняя начинка в какой-то момент начинает тревожить. «Меню» — абсолютно жанровое кино, снятое по принципу изобилия: в сюжете столько потайных ходов и развешенных по стенам заряженных ружей, что возникает риск быстро всем этим объесться. Хотя одна из лучших цитат фильма гласит: «Вы съедите меньше, чем хотите, но больше, чем заслуживаете».

Режиссер Майлод, подхвативший проект после того, как из него выбыла Эмма Стоун и его предшественник Александр Пэйн, старается растягивать удовольствие от разворачивающегося на экране ужаса и не перебарщивать с острыми моментами. Фильм отлично выдерживает напряжение и до самого финала не раскрывает свой секрет: для чего эта кулинарная пытка вообще понадобилась?

Как жанровый эксперимент, в котором неожиданные ингредиенты складываются в сложное киноблюдо, «Меню» работает безотказно. Здесь есть место леденящему ужасу и едкой сатире, горькой драме и раскаленной черной комедии. Главные экранные дуэлянты Файнс и Тейлор-Джой — идеальные противоборствующие силы, при этом сделанные будто бы из одного теста. Их противостояние — живая искра фильма, его сильный драматический движок.

close 100% Кадр из фильма «Меню» (2022) Alienworx Productions

И хотя у непривыкшего к подобному роду киноизощрений зрителя после просмотра могут остаться вопросы, фильму сложно отказать в изобретательности. Это правда вкусное кино с идеальной подачей: достаточно находчивое, чтобы удивить, и при этом настолько закрученное, чтобы после просмотра зритель, подобно посетителю дорого ресторана, так и не смог до конца разгадать точный состав ингредиентов блюда.