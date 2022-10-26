«Кабинет редкостей Гильермо дель Торо»: лавкрафтовский сериал от лучших хоррор-режиссеров

25 октября на Netflix стартовала хоррор-антология мексиканского короля ужасов Гильермо дель Торо. Постановщик выступил автором проекта и сценаристом пилотного эпизода, но уступил режиссерское кресло коллегам по цеху. Кинокритик «Газеты.Ru» Елена Зархина рассказывает, насколько этот синефильский музей страшных диковинок оправдывает свое название.

«Кабинет редкостей Гильермо дель Торо» с момента своего анонса (а это далекий 2018 год) продавался как сериал, представляющий коллекцию лучших хоррор-историй, отобранных лично оскаровским лауреатом дель Торо.

Спустя четыре года проект состоялся и обрел завершенную форму: в восьми отдельных эпизодах перед зрителями разворачивается настоящее хоррор-приключение, в котором каждая новая история — отдельная вселенная, равно завораживающая и страшащая.

Дель Торо как идейный вдохновитель шоу примеряет на себя роль своеобразного музейного куратора: именно он представляет каждую серию зрителю, намекая на то, к чему стоит приготовиться.

Но за авторским форматом прославленного мексиканца стоит работа огромного количества других уникальных творцов, и далеко не только современных. Пилотная серия «Лот 36», снятая протеже и тезкой дель Торо режиссером Гильермо Наварро, — мистическая новелла о чахнущем ветеране войны во Вьетнаме, который покинут всеми, от семьи до родного отечества. На хлеб с маслом он зарабатывает нелегальным «бизнесом»: по сговору с директором древнего склада после смерти владельцев отдельных контейнеров выкупает их содержимое — в надежде обнаружить ценные редкости.

close 100% Кадр из сериала «Кабинет редкостей Гильермо дель Торо» Netflix

Очередная сделка оборачивается неожиданным вознаграждением — в оставленном контейнере обнаруживаются оккультные книги, способные вызвать с того света страшного демона (к слову, почивающего неподалеку). Раззадоренный возможностью хорошо подзаработать герой соглашается на смелую сделку с таинственным покупателем-мистиком, не понимая, что подписывает себе смертный приговор.

Второй эпизод под названием «Кладбищенские крысы» снят автором культового «Куба» Винченцо Натали. Серия является экранизацией рассказа Генри Каттнера, который в определенном смысле считается учеником Говарда Лавкрафта. Это история о кладбищенском стороже, который расхищает свежие могилы с целью обнаружения захороненных ценностей. Но внезапно он сталкивается с непреодолимой силой — нет, не призраками и монстрами, а полчищем крыс, позарившихся ровно на то же самое. Одержимость героя заводит его в самую глубь крысиной норы, где ему предстоит встретиться со своим главным страхом.

close 100% Кадр из сериала «Кабинет редкостей Гильермо дель Торо» Netflix

Третий эпизод «Вскрытие» снят Дэвидом Прайором, наименее известным из списка дель Торо режиссером, но не менее самобытным. Это история про умирающего от рака патологоанатома, приехавшего в американское захолустье, чтобы провести вскрытие после трагедии на шахте, обернувшейся смертью 10 человек. На месте его встречает местный шериф, смотрящий на новоприбывшего и жизнь в целом уставшими глазами Томми Ли Джонса из «Старикам тут не место». Шериф сообщает удивительную подробность — трагедию на шахте спровоцировал загадочный мужчина, который то ли просто иногородний странник, то ли прибывший с другой планеты чужак.

И если первые три эпизода, несмотря на разношерстность представленных режиссеров, кажутся проектами, в которых каждый кадр напоминает узнаваемый стиль дель Торо, то четвертая серия наконец-то вносит в шоу уникальность режиссерской трактовки. Английская постановщица Ана Лили Амирпур («Девушка возвращается одна ночью домой») сняла эстетскую экранизацию рассказа «Извне» писательницы Эмили Кэролл. И, кажется, только с этого рубежа проект обретает форму, которой от него так все ждали.

Дель Торо — как ловкий фокусник — перемешивает карты таким образом, чтобы зритель не сразу ощутил, какой ловкий трюк с ним проделывают. Самых сильных своих коллег — Паноса Косматоса («Мэнди»), Дженнифер Кент («Бабадук»), Кэтрин Хардвик (первые «Сумерки») и Кита Томаса («Диббук») — он оставляет на финал (оставшиеся серии продолжат парно выходить 27 и 28 октября). Кто-то представит собственные оригинальные хоррор-истории, кому-то выпала честь подарить новую киножизнь очередному рассказу Говарда Лавкрафта, обожаемого самим дель Торо.

close 100% Кадр из сериала «Кабинет редкостей Гильермо дель Торо» Netflix

Но при всем этом калейдоскопе по-настоящему ярких авторов самому проекту не хватает решительности предоставить приглашенным постановщикам не только экранное время, но и максимальную свободу действия. Все эти режиссеры прославились тем, как сумели рассмотреть в привычном жанре-конструкте почву для грандиозных (и одиозных) исследований человеческой природы.

Ведь все представленные внешние ужасы как правило — лишь отражение внутреннего распада героев. Блуждая вместе с ними темными коридорами заброшенных домов, спускаясь в ад за любимыми или пытаясь выбраться на волю из хитроустроенного куба-могильника, мы исследовали себя, свои страхи и желания, всматривались в пустоту, позволяя ей всмотреться в нас. Но подобных сложных авторских конструкций и тех самых жанровых редкостей в новом детище дель Торо пока не много, что до невозможного обидно.

Сам же режиссер дал понять, что если формат окажется успешным (что уже случилось — у шоу почти 100% положительной критики), сериал будет продлен и станет платформой для будущих коллабораций с другими лучшими хоррор-постановщиками современности. И учитывая тот факт, что хоррор прямо сейчас — самый интересный и динамично развивающийся жанр, за последние 10 лет подаривший нам Ари Астера, Джордана Пила, Майкла Флэнегана, Роберта Эггерса, Джеймса Вана, сомневаться в продлении формата не приходится.

На этом свете (и не только, если верить маэстро Гильермо) осталось слишком много пугающих странностей, которые помогут сериалу еще долго не исчерпывать свой потенциал. Хочется только, чтобы собранные в одном проекте громкие имена не превратились в личную коллекцию дель Торо, погнавшегося за красочной формой в ущерб уникальному содержанию.