Пугачева продает свой замок в деревне Грязь за 1 миллиард рублей

Алла Пугачева решила продать свой замок в подмосковной деревне Грязь. Цена особняка примадонны, уехавшей из России в Израиль, составляет около 1 млрд рублей. Сейчас в доме живет внук певицы Никита Пресняков. Пугачева вместе с детьми улетела в Тель-Авив пару дней назад. По мнению продюсера Владимира Гинзбурга, в Россию она прилетала для решения вопросов с продажей недвижимости.

Народная артистка СССР Алла Пугачева выставила на продажу свое поместье в подмосковной деревне Грязь. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«Замок» Пугачевой оценивают в 1 миллиард рублей. Это шестиэтажный особняк в викторианском стиле, площадью около 2 тыс. квадратных метров.

«По неподтвержденной информации, Алла Пугачева и ее молодой муж, шоумен Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) (ему 46 лет — «Газета.Ru)», признанный в России иноагентом, надеются выручить за свой замок в Грязях 10 млн долларов, что в пересчете на рубли по сегодняшнему курсу составляет около 550-570 миллионов», — говорится в материале Solenka.info.

Рядом с «замком» (который принадлежит также мужу Пугачевой – юмористу Максиму Галкину) находятся амфитеатр в античном духе, флигель и баня с бассейном.

Сейчас за домом присматривает внук Аллы Пугачевой – актер Никита Пресняков.

«Все здесь по высшему разряду: есть оранжерея и зимний сад, курительная комната, каминный зал, библиотека с дубовыми стеллажами, детские и взрослые гардеробные, у хозяев - спальни с балдахинами, а для гостей - отдельное крыло. Резные деревянные панно, обои с геральдическими лилиями, столы и стулья с позолоченными ножками, хрустальные люстры — при виде этих богатств захватывает дух»,

— писал сайт kp.ru летом 2022 года.

Дом оснащен лифтом. Также отмечается, что в нем проделано множество секретных ходов.

Возвращалась для продажи

Продюсер Владимир Гинзбург предположил в беседе с Solenka.info, что возвращение Аллы Пугачевой в Россию состоялось из-за того, что примадонне необходимо было выставить на продажу замок в Грязи.

Помимо имения в Подмосковье, у Пугачевой есть еще московская квартира. Однако информации о том, что артистка планирует продать и ее, у журналистов нет.

Директор певицы Елена Чупракова не стала комментировать в разговоре с РИА «Новости» информацию о продаже замка.

Улетела без обратного билета

Тремя днями ранее Алла Пугачева улетела из московского аэропорта Внуково в израильский Тель-Авив. Об этом со ссылкой на источник сообщили «Известия». С ней, по данным издания, улетели двое ее детей – сын Гарри и дочь Елизавета (они родились в 2013 году).

Обратного билета в Россию Алла Пугачева не покупала.

20 сентября СМИ сообщили, что российские силовики проверяют пост Аллы Пугачевой с призывом признать ее вслед за мужем иностранным агентом. С жалобой на сообщение артистки в МВД обратилась некая жительница Подмосковья. Она считает, что публикация артистки дискредитирует армию РФ. Кроме того, заявительница попросила правоохранителей проверить, получает ли Пугачева «иностранную поддержку». В случае доказательства дискредитации Пугачевой армии России артистке может грозить лишение свободы на срок до трех лет.

«Я солидарна со своим мужем, честным, порядочным и искренним человеком, настоящим и неподкупным патриотом России, желающим Родине процветания, мирной жизни, свободы слова», – написала певица.

Юморист Максим Галкин был внесен в список физлиц-иноагентов 16 сентября. В Минюсте считают, что «при осуществлении политической деятельности» его финансировала Украина. Артист отрицает эти обвинения.