На Кристину Асмус завели дело о дискредитации российской армии

Кристину Асмус обвинили в дискредитации армии России — дело поступило в суд, актрисе грозит штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей. Предположительно, речь идет о ее антивоенном посте от 24 февраля. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Против 34-летней актрисы театра и кино Кристины Асмус составили административный протокол по ст. 20.3.3, Ч. 1 («Дискредитация Вооруженных сил России», сообщило издание StarHit. Актрисе грозит штраф от 30 до 50 тыс. рублей.

Дело об административном правонарушении поступило в Тверской районный суд Москвы. В карточке из базы данных суда указано, что дело было зарегистрировано 25 августа на Асмус К.И. — инициалы совпадают с инициалами Кристины Асмус. На сайте также указано, что заседание пройдет по административному правонарушению «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил».

В пресс-службе суда в комментарии РБК заявили, что к ним «поступило дело в отношении Кристины Асмус о привлечении к административной ответственности, предусмотренной ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП».

В Тверском суде добавили, что Асмус «разместила текстовую публикацию в социальной сети, направленную на негативное отношение к проводимой военной операции». Рассмотрение дела назначено на 6 сентября.

Telegram-канал Baza предположил, что поводом для возбуждения дела мог стать антивоенный пост актрисы от 24 февраля.

Агент Кристины Асмус Мария Нисанова дала короткий комментарий «Ленте.ру»: «не верьте слухам».

«Дело Шевчука»

После концерта в Уфе 19 мая в отношении лидера рок-группы «ДДТ» Юрия Шевчука был составлен административный протокол о дискредитации российской армии. В Советском суде Уфы объяснили, что штраф в 50 тыс. рублей фронтмену «ДДТ» присудили за то, что во время концерта он задавал публике вопросы, которые могли бы заставить фанатов «усомниться в целях спецоперации на Украине».

Артист решил обжаловать свой приговор и отправил 25 августа почтой апелляционную жалобу в Верховный суд Башкирии. Претензии к суду были указаны в девяти пунктах. Например, защита музыканта утверждает, что суд необоснованно не стал передавать материалы дела Шевчука в питерский суд по месту жительства певца. В Уфе заявили, что отказались передавать документы, чтобы не затягивать процесс.

Адвокат Шевчука Александр Педрук заявил также в комментарии «Фонтанке», что подзащитного необоснованно строго наказали за «мирное выражение пацифистского мнения».

Апелляция по делу Шевчука о дискредитации армии поступила в Верховный суд Башкирии. Заседание назначено на 3 октября.