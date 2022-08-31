Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Пытавшегося утопить своего друга жителя Брянской области осудят за убийство 14:10
Лавров заявил, что платежная система «Мир» скоро заработает в Иране 14:06
Финский энергоконцерн Fortum оценил российские активы в €5 млрд 14:02
В Запорожской администрации отказали в ускорении очереди на ЗАЭС... 13:58
В МИД РФ заявили, что Украина пытается осложнить визит миссии МАГАТЭ на ЗАЭС 13:57
Брат Леонида Федуна Андрей остался работать в руководстве «Спартака» 13:56
Глава ЛНР Пасечник призвал Россию не отдавать Киев «британцам и американцам» 13:55
В МИД назвали тему закупки Россией иранских БПЛА искусственно раскрученной 13:54
Беременная седьмым ребенком жена Алека Болдуина снялась в нижнем белье 13:53
В России назвали иранский аналог турецкого Bayraktar TB2 13:51
Культура

На Кристину Асмус завели дело о дискредитации российской армии

Речь может идти об антивоенном сообщении в соцсетях

close
100%
Актриса Кристина Асмус

Актриса Кристина Асмус

Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»
Кристину Асмус обвинили в дискредитации армии России — дело поступило в суд, актрисе грозит штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей. Предположительно, речь идет о ее антивоенном посте от 24 февраля. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Против 34-летней актрисы театра и кино Кристины Асмус составили административный протокол по ст. 20.3.3, Ч. 1 («Дискредитация Вооруженных сил России», сообщило издание StarHit. Актрисе грозит штраф от 30 до 50 тыс. рублей.

Дело об административном правонарушении поступило в Тверской районный суд Москвы. В карточке из базы данных суда указано, что дело было зарегистрировано 25 августа на Асмус К.И. — инициалы совпадают с инициалами Кристины Асмус. На сайте также указано, что заседание пройдет по административному правонарушению «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил».

В пресс-службе суда в комментарии РБК заявили, что к ним «поступило дело в отношении Кристины Асмус о привлечении к административной ответственности, предусмотренной ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП».

В Тверском суде добавили, что Асмус «разместила текстовую публикацию в социальной сети, направленную на негативное отношение к проводимой военной операции». Рассмотрение дела назначено на 6 сентября.

Telegram-канал Baza предположил, что поводом для возбуждения дела мог стать антивоенный пост актрисы от 24 февраля.

Агент Кристины Асмус Мария Нисанова дала короткий комментарий «Ленте.ру»: «не верьте слухам».

«Дело Шевчука»

После концерта в Уфе 19 мая в отношении лидера рок-группы «ДДТ» Юрия Шевчука был составлен административный протокол о дискредитации российской армии. В Советском суде Уфы объяснили, что штраф в 50 тыс. рублей фронтмену «ДДТ» присудили за то, что во время концерта он задавал публике вопросы, которые могли бы заставить фанатов «усомниться в целях спецоперации на Украине».

Артист решил обжаловать свой приговор и отправил 25 августа почтой апелляционную жалобу в Верховный суд Башкирии. Претензии к суду были указаны в девяти пунктах. Например, защита музыканта утверждает, что суд необоснованно не стал передавать материалы дела Шевчука в питерский суд по месту жительства певца. В Уфе заявили, что отказались передавать документы, чтобы не затягивать процесс.

Адвокат Шевчука Александр Педрук заявил также в комментарии «Фонтанке», что подзащитного необоснованно строго наказали за «мирное выражение пацифистского мнения».

Апелляция по делу Шевчука о дискредитации армии поступила в Верховный суд Башкирии. Заседание назначено на 3 октября.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть