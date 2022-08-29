«Холостяк» по-вестеросски и дело о похищенном яйце: что показали во 2-й серии «Дома дракона»

На HBO и в «Амедиатеке» вышла вторая серия «Дома дракона» — приквела «Игры престолов», который посвящен борьбе за Железный трон между Таргариенами. Кинокритик «Газеты.Ru» Павел Воронков посмотрел новый эпизод шоу — и рассказывает, что в нем показали.

Осторожно! Этот текст целиком состоит из спойлеров ко второй серии «Дома дракона». Если вы еще не посмотрели шоу, лучше отложите чтение.

Пока мы ждали новую серию, «Дом дракона» официально продлили на второй сезон. В общем-то неудивительно: пилотный эпизод набрал более 20 млн просмотров — то есть, обошел даже премьеру финального сезона оригинальной «Игры престолов». Кстати, теперь преемственность ощущается еще сильнее: в первой серии была крохотная заставка с гербом Таргариенов, а вот вторая начинается со знакомой анимированной карты, над которой виртуальная камера носится в течение нескольких минут. Причем карта, конечно, новая (по ней еще стремительно расползаются реки крови), а вот музыка — та самая тема из оригинального шоу. Экономия!

От заставки — к делу. С событий первого эпизода прошло примерно полгода. За это время брат короля Деймон, впавший в немилость и разжалованный из наследников, самовольно занял родовой замок Таргариенов — Драконий камень. Но пока нам не до этого: на некотором побережье полчища крабов с аппетитом поедают моряка. Берег усеян телами, чуть поодаль догорают корабли. Вскоре мы выясняем, что это проделки эссосского принца, действующего по поручению конфедерации трех Вольных городов. Тамошнее правительство, кажется, решило прибрать к рукам Ступени — острова между Дорном и Эссесом, где царит безвластие. Все бы ничего, но попавшие под раздачу корабли принадлежат лорду Корлису Велариону — заведующему вестеросским флотом и супругу той самой принцессы Рейнис, которую старый король Джейхейрис так и не назначил своей преемницей.

close 100% Кадр из сериала «Дом дракона» (2022) Home Box Office (HBO)

Произошедшее обсуждается на Малом совете. Принцу надо бы ответить, но Семь королевств никогда не вступали в открытый конфликт с Вольными городами. Развязывать сейчас войну будет глупо. Рейнира, по прежнему присутствующая на заседаниях совета в качестве виночерпия, предлагает продемонстрировать силу и прилететь к принцу на драконах. Лорд Корлис поддерживает эту инициативу («У принцессы есть хотя бы какой-то план!»). Но в итоге от Рейниры отмахиваются и отправляют заниматься другими, менее существенными делами. То есть, выбирать нового главу Королевской гвардии. Принцесса останавливается на кандидатуре нашего знакомого дорнийца Кристона Коля, который одолел Деймона в финале рыцарского турнира. Все потому, что он единственный из всех претендентов участвовал в реальных сражениях. Остальные таким опытом похвастаться не могут — следовательно, какая из них охрана короля.

Тем временем Алисента, дочка десницы короля Отто Хайтауэра и лучшая подруга Рейниры, продолжает сближаться с королем Визерисом по наказу отца. Разговор проходит в королевских покоях за разглядыванием внушительной модели Старой Валирии — столицы Валирийского Фригольда, древней империи, давно нашедшей свою погибель. Государь пытается выведать у Алисенты, как дела у принцессы, и жалуется, что не знает, как с ней говорить. Дочка десницы советует ему сделать первый шаг — и тогда Рейнира обязательно откроется. Король берет ее слова на заметку, а затем просит Алисенту держать их встречи в тайне от дочери: та может неправильно понять.

close 100% Кадр из сериала «Дом дракона» (2022) Home Box Office (HBO)

Затем Алисента дает ровно такой же совет уже Рейнире: чтобы поговорить по душам, придется самой пойти навстречу. Ох уж эти бестолковые отцы.

Меж тем король дает аудиенцию лорду Корлису и принцессе Рейнис. Те пугают его рассказами про коварных врагов, пристально наблюдающих за решениями Королевской гавани. Корона выглядит уязвимо, и бездействие хуже любого действия. Корлис предлагает королю жениться на их с Рейнис дочери — малышке Лейне. Это будет сильный союз: драконы Таргариенов и корабли Веларионов, огонь и вода. «Дому дракона» потребовалось немного времени, чтобы превратиться в шоу «Холостяк».

За ужином и Визерис, и Рейнира пытаются воспользоваться советом Алисенты и говорят о покойной королеве Эйме. Однако дальше диалог не ладится: принцесса заикается было о случившемся утром на малом совете, объясняя, что хотела помочь. Но король ее пресекает: пока что она слишком юна для государственных дел. Но еще всему научится.

После ужина король отправляется на лечебные процедуры: его незаживающие раны теперь обсыпают личинками, поедающими отмершую плоть. Заодно Визерис решает обсудить предложение Корлиса со своим десницей Отто. Десница против (С чего бы это? Уж мы-то знаем.) А вот великий мейстер за: союз с Веларионами действительно крайне выгоден. Король же переживает, что обо всем этом подумает Рейнира. Тут десница и мейстер вдруг оказываются заодно: жениться надо, не беспокоясь о чувствах дочери.

close 100% Кадр из сериала «Дом дракона» (2022) Home Box Office (HBO)

По всей видимости, рассудив, что попытка не пытка, Визерис решает встретиться с леди Лейной за прогулкой. Она действительно еще совсем маленькая — ей нет и 14 лет. За их беседой с балкона наблюдает Рейнира. Тут же обнаруживается и Рейнис. «Почти Королева» интересуется у принцессы, обеспокоена ли она происходящим. И признается, что и сама не в восторге от возможной выдачи дочери замуж. Но понимает, как все устроено. А именно: король рано или поздно все равно женится, новая супруга родит ему еще наследников. Один из них, вполне вероятно, будет мальчиком, и после смерти короля лорды-мужчины явно захотят, чтобы корона досталась именно ему.

«Мужчины скорее предадут королевство огню, чем увидят женщину на Железном троне». Принцесса отказывается в это верить: раз Рейнис в свое время не унаследовала престол, это не значит, что то же самое произойдет с Рейнирой. Она еще поборется!

Закончив с потенциальной невестой, Визерис встречается с Алисентой и рассказывает о том, что ему сватают Лейну. Дочь десницы отмечает, что новая — добрая — королева успокоит подданных, а союз с Веларионами будет сильным ходом (в этот момент она нервно сглатывает: что же скажет папа?). Алисента отдает королю фигурку дракона — часть модели Старой Валирии, нечаянно расколотую в их прошлое свидание и восстановленную по просьбе девушки. Но тут в дверь решительно стучатся, нарушая всю сложившуюся идиллию. Это королевский десница — Малый совет собирается на срочное совещание.

close 100% Кадр из сериала «Дом дракона» (2022) Home Box Office (HBO)

Выясняется, что ночью было похищено яйцо дракона! Более того, похитителем был брат короля Деймон. Как будто одной этой выходки было недостаточно, он еще и оставил послание. В нем Деймон называет себя законным наследником Железного трона и заявляет, что в традициях Старой Валирии (вернем Вестеросу былое величие!) берет себе вторую жену. Дальше — больше. «Ее высочество» уже беременна, и в колыбели ребенка по таргариенской традиции должно лежать драконье яйцо. Король, разумеется, приглашен на свадьбу — она состоится через два дня.

Совет в ярости и настаивает на решительных действиях. Король тоже в ярости, но не хочет реагировать на откровенную провокацию. Ему напоминают, что Деймон самовольно захватил Драконий камень, окружил себя армией Золотых плащей, а теперь еще и украл опасное оружие: это нельзя оставлять без внимания. Тут в разговор вмешивается Рейнира. Она спрашивает, какое именно яйцо украл Деймон. Шок! Это яйцо Пламенной мечты — то самое, что Рейнира выбрала для колыбели своего младшего брата, крошки Бейлона, прожившего, как мы помним, всего несколько часов. Услышав это, король приказывает готовить отряд: он лично отправится в Драконий камень и привлечет Деймона к ответу. Но десница его останавливает: Деймон слишком опасен. Отто поедет сам.

Нам наконец показывают Драконий камень — гигантский замок, окутанный зловещим туманом и облаками. На подходе королевскую делегацию встречает Деймон со своей новой избранницей, бывшей рабыней Мисарией (мы уже видели ее в первой серии — в сценах в борделе) и отрядом воинов. В руках он держит заветное яйцо. Отто передает ему волю Везериса: пускай Деймон убирается из Драконьего камня, отдает яйцо и прогоняет «свою ш**ху». Деймон оскорблен, что король не приехал сам. Обстановка накаляется. Из ножен с лязгом извлекаются мечи. Впрочем, быстро становится понятно, что сталь здесь ничем не поможет: из-за скалы со страшным ревом показывается дракон Деймона Караксес. Отто приказывает своим спутникам убрать клинки. Но тут силы уравниваются: из-под облаков взмывает Рейнира на своей драконихе Сиракс. Принцесса напоминает Деймону, что он вообще-то проживает у нее в замке. Тот возражает, что замок достанется ей после совершеннолетия. Рейнира предлагает, Деймону побыстрее покончить с этой возней и убить ее прямо здесь. Ее дядя молча удаляется обратно в замок, по пути швыряя ей украденное яйцо. Принцесса забирается на свою дракониху и улетает домой, оставляя Отто и компанию завистливо смотреть ей вслед: им-то придется идти пешком.

В Драконьем камне Деймон пытается помириться с Мисарией, которая покинула предыдущую сцену чуть раньше него. И объявление о помолвке, и анонс беременности оказались для нее полной неожиданностью: пока никакого ребенка не намечается (и физически не может наметиться), замуж она тоже не очень-то собиралась. Деймона, кажется, это не слишком беспокоит: «Хорошо. Дети — такие надоедливые создания». Мисария переживает о том, что с ней будет, когда король решит все-таки вернуть родовое гнездо себе. Она сомневается, что Деймон сможет ее защитить.

close 100% Кадр из сериала «Дом дракона» (2022) Home Box Office (HBO)

Тем временем в Красном замке король, повертев в руках отремонтированную фигурку дракона, отправляется к мастеру над законами, лорду Лионелю Стронгу, чтобы услышать непредвзятое мнение о предложении Корлиса. С тех пор, как Везерис был объявлен наследником на Великом совете, Веларион ему завидовал. Жениться на его дочери король явно не хочет, однако на все аргументы против Лионель находит разумные доводы за. Его «непредвзятое мнение» — надо жениться на Лейне.

Тут королю сообщают, что принцесса вернулась с Драконьего камня — а он и не в курсе, что она куда-то летала. Следует строгий выговор. Тем не менее трудно спорить с тем, что Рейнира успешно вернула яйцо и предотвратила кровопролитие (у Отто с этим явно не складывалось). Разгоряченные спором, король и принцесса наконец находят момент, чтобы по душам поговорить о смерти королевы и своей общей скорби. И о том, что королю нужна новая жена. Везерис уверяет Рейниру, что ее положению ничто не угрожает: она в любом случае останется первой наследницей. Та успокаивает его и говорит, что жениться и правда надо.

Наутро король объявляет Малому совету, что решился на женитьбу. Корлис ерзает в своем кресле, уже готовясь подскочить и выразить все, что нужно выражать в тех случаях, когда твоя дочь становится королевой. Везерис переглядывается с Рейнирой. Та ободряюще улыбается. И тут король объявляет, что его избранница — Алисента. За секунду до того, как произносятся эти слова, Рейнира успевает окинуть взглядом подругу, стоящую подле своего отца. То есть, она уже в курсе? Корлис называет выбор короля абсурдным, но лорда ставят на место, и он в ярости покидает зал. Меж тем на глазах Рейниры проступают слезы — нет, для нее выбор короля тоже стал сюрпризом. Она следует примеру Корлиса и уходит прочь. Не каждый день лучшая подруга становится мачехой.

Вечером Корлис обсуждает случившееся с — вот это поворот! — Деймоном. Он признается, что всегда добивался желаемого, и пытается умаслить своего потенциального союзника: «Я всегда думал, что мы слеплены из одного теста». Корлис предлагает Деймону решить вопрос со Ступенями: это спасет лорда от разорения, а Деймон сможет вернуть себе расположение короля. Деймон одаривает его многозначительным взглядом.

Титры!