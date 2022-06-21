Правда или ложь? Тест по биографии Виктора Цоя
Попробуйте отличить правдивые и ложные факты о Викторе Цое
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Виктор Цой на Арт-рок-параде во Дворце культуры Московского электролампового завода (МЭЛЗ) по случаю премьеры фильма Сергея Соловьева «Асса», 1988 годАлександр Чумичев и Александр Шогин/ТАСС
21 июня исполнилось 60 лет со дня рождения лидера группы «Кино» Виктора Цоя. «Газета.Ru» предлагает принять участие в тесте и угадать, какие приведенные факты из биографии музыканта правдивы, а какие — нет.